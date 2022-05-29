تركي آل الشيخ يحتفل مع جماهير ألميريا بعد صعوده إلى الدوري الإسباني (فيديو)

وطن – احتفل السعودي تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، الأحد، مع جماهير ألميريا الإسباني في المدرجات، عقب صعود فريقه إلى الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل 2022-2023.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، مع الجماهير ألميريا الحاضرة في مدرجات الملعب، لمشاهدة المباراة الأخيرة للفريق أمام ليغانيس. وهو يحتفل بشكل هستيري بعد نجاحه في صعود ألميريا إلى دوري الدرجة الممتازة.

احتفال تركي آل الشيخ

وعلق السعودي آل الشيخ في تغريده نشرها عبر حسابه، عقب تأهل فريقه ألميريا وصعوده إلى دوري الدرجة الممتازة الإسباني، قائلاً: ” الحمد الله يارب .. بطل الدوري”.

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كما وتمكن فريق ألميريا الإسباني في حسم بطاقة التأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز، بعد غياب لمدة 7 سنوات عن المشاركة في الدوري الممتاز “الليغا”. كان آخرها في موسم 2014-2015.

واستحوذ رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، على نادي ألميريا الإسباني في عام 2019، كما وحاول خلال الموسمين الماضين من تدعيم تمويل الصفقات القوية للفريق للصعود للدوري الممتاز، ليفشل في ذلك مع اللحظات الأخيرة. إلا أنه نجح هذا الموسم.

ألميريا والصعود إلى الدوري الإسباني

ونجح فريق ألميريا في حجز بطاقة التأهل للمشاركة في منافسات الدوري الإسباني الممتاز الموسم المقبل، بعد تعادله في الجولة ال43 والأخيرة من دوري الدرجة الثانية أمام ليغانيس بهدفين لكليهما.

وافتتح فريق ليغانيس أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال9. عن طريق بورخا مورينو، كما وأدرك ألميريا التعادل في الدقيقة ال15 من توقيع عمر صادق.

يبدو أن البعض لن ينام الليلة 😮🙌🏼 شوارع ألميريا الآن 🔥 pic.twitter.com/Y0XwWVyzM1 — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) May 29, 2022

كما وتقدم ليغانيس في النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة ال42 عن طريق كينيث أوميريو، لينجح ألميريا في فرض نتيجة التعادل بهدفين من توقيع عمر صادق في الدقيقة ال53.

وخاض ألميريا 43 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 24 مباراة، والخسارة في 9 مباريات. وتعادل في 9 مباريات آخرى، كما وسجل 68 هدفاً وتلقت شباك مرماه هذا الموسم 35 هدفاً.

وبهذا التعادل تصدر فريق ألميريا صدارة ترتيب الدوري الإسباني للدرجة الثانية. برصيد 81 نقطة، متساوياً مع الوصيف والمتأهل معه بلد الوليد بنفس الرصيد من النقاط لهذا الموسم.

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