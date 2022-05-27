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من الذي خان محمد بن نايف؟ .. تحقيق عن انقلاب القصر في السعودية (شاهد)

اللواء عبدالعزيز الهويريني عمل تحت إمرة مباشرة من "بن نايف"

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الأمير محمد بن نايف يتعرض لانتكاسة صحية watanserb.com
محمد بن نايف

وطن – نشر حساب “تحقيقات البلدة” على موقع التدوين المصغر “تويتر” تحقيقا كشف فيه عن معلومات حصرية عن ليلة سقوط ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، وما سبقها من خيانة أحد أبرز مساعديه اللواء عبد العزيز الهويريني له.

ووفقا للتحقيق الذي جاء بعنوان: “انقلاب القصر”، فقد عمل “الهويريني” تحت إمرة مباشرة من محمد بن نايف، بعد أن قاده حدث مشبوه جرى في ظروف مثيرة للجدل ليصبح ضمن دائرة الرجال الذين يثق بهم “ابن نايف”.

وبحسب المعلومات الخاصة التي حصل عليها “تحقيقات البلدة”، فإن “الهويريني” الذي كان ضابطا في منصب متواضع في وزارة الداخلية السعودية، قد استغل إصابة حصل عليها في تفجير وقع في السعودية قام به عناصر من تنظيم القاعدة ليصبح ضمن الضحايا الذين التقى بهم “ابن نايف” الذي كان يتولى منصب نائب وزير الداخلية آنذاك.

رئيس جهاز أمن الدولة السعودي عبدالعزيز الهويريني في أول ظهور بعد أنباء عن وضعه قيد الإقامة الجبرية watanserb.com
رئيس جهاز أمن الدولة السعودي عبدالعزيز الهويريني في أول ظهور بعد أنباء عن وضعه قيد الإقامة الجبرية

ولفت التحقيق إلى أن “الهويريني” روى لـ”ابن نايف” أثناء زيارته له في المستشفى قصة نجاته من الموت المحقق، الأمر الذي أدى إلى إعجابه به ومنحه فرصة ليكون أحد العاملين المقربين منه، واولك له العديد من المهام “القذرة”، كان من بينها قمع وخنق المطالبين بالإصلاح والحريات.

دور “الهويريني” في عزل “ابن نايف”

وأكد التحقيق بأن “الهويريني” الذي منحه “ابن نايف” ثقته، هو الذي نفذ إجراءات أفضت إلى عزل الأمير وسجنه، في تحرك غير متوقع حتى للمسؤول الأمني سعد الجبري الذي طلب منه الأمير السفر للخارج تحوطا مما سيجري له.

سحب صلاحيات رئيس أمن الدولة في السعودية عبدالعزيز الهويريني ووضعه تحت الإقامة الجبرية watanserb.com
كان عبدالعزيز الهويريني الرجل الأقرب ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف

وأشار التحقيق إلى أن رسائل مسربة لمحادثة جرت قبيل عزل “ابن نايف” بفترة وجيزة جمعت بين رجلي “ابن نايف “الجبري” و”الهويريني” . الا أن الأول لم يكن يتوقع بخيانة الأمير والمساهمة في تغييبه وإخفاءه.

ووعم التحقيق بأن “الهويريني” نفذ خطة رسمها محمد بن سلمان الذي كان يشغل منصب “ولي ولي العهد” ومحمد بن زايد الذي كان يشغل منصب ولي عهد أبو ظبي، وأعلم بها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل تنفيذها.

خطة الإيقاع بـ”ابن نايف”

وفقا للمعلومات التي زعم “تحقيقات البلدة” الحصول عليها، فإن الخطة كانت تقتضي اغتيال “ابن نايف” معنويا أمام كبار العائلة الحاكمة، ولترتيب ذلك شرع “الهويريني” بترتيب “حفلة حمراء ماجنة” في إحدى شاليهات مدينة جدة وقام بزرع كاميرات عدة لضمان بقاء جميع الحضور في الحفلة التي ضمت رجالا مخمورين ونساء بملابس فاضحة تحت المراقبة.

وأشار التحقيق إلى ان “ابن نايف” ذهب للحفلة غير مدرك للفخ الذي نصب له، بسبب ثقته العالية في “الهويريني”، حيث تم التقاط صور له بأوضاع مخلة.

ليقوم “الهويريني” بجمع الصور والتوجه بها إلى قصر السلام الذي كان فيه “ابن سلمان” في انتظاره، وتم اختيار مجموعة من الصور والفيديوهات تساعد في القضاء على سمعته.

وأكد التحقيق، انه بعد أيام من ذلك توجه “ابن سلمان” إلى مكة، حيث كان يقيم الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا، وقدم له الصور كأدلة لعدم أهلية “ابن نايف” لمنصب ولاية العهد.

محمد بن نايف - محمد بن سلمان watanserb.com
محمد بن نايف – محمد بن سلمان

وبحسب مصادر، فإن المقاطع شملت مشاهد ظهر فيها “ابن نايف” في حالة عدم اتزان شديد. إضافة إلى تعاطيه المخدرات والمسكنات.

وقال التحقيق، عن الملك سلمان استدعى بعد ذلك هيئة البيعة إلى قصر الصفا، ثم استدعى “ابن نايف” إلى مكتبه الخاص ووبخه بسبب الصور التي وصلته، وقام بإخباره بأن هيئة البيعة مجتمعة في القصر. ثم هدده بفضيحة أمام كبار الأسرة الحاكمة وكشف صوره لهم إذا لم يوافق على قرار عزله.

وأشار التحقيق إلى أن “ابن نايف” انصاع لكلام الملك سلمان وتنازل لصالح محمد بن سلمان.

ولفت إلى انه رغم أن بعض أعضاء هيئة البيعة لم يوافقوا على تولي “ابن سلمان” ولاية العهد كالأمير أحمد بن عبدالعزيز، إلا ان حملة الانقلاب نجحت.

وفقا للتحقيق، فإنه بعد أن انتهى “ابن سلمان” من انقلابه على “ابن نايف” شرع بتوجيه الضربات القاضية له. فقام بتعذيبه للحد الذي جعله عاجزا عن الاهتمام بنفسهن وعزله عن العالم عبر وضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم اغتياله معنويا وإسقاطه من أعين الناس عبر نشر معلومات بأنه كان مدمنا للمخدرات.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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