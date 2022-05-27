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الهدهد

سلطنة عمان تعلن توقيع الأمر التنفيذي لاتفاقية الدفاع المشترك مع بريطانيا

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سلطنة عمان بريطانيا اتفاقية دفاع watanserb.com
توقيع اتفاقية دفاع بين سلطنة عمان وبريطانيا

وطن – أعلنت سلطنة عمان عن توقيعها على الأمر التنفيذي لاتفاقية الدفاع المشترك بينها وبين المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الفريق الركن بحري رئيس أركان قوات السلطان المسلحة عبدالله بن خميس الرئيسي مثل السلطنة في التوقيع على الامر التنفيذي، في حين مثل المملكة المتحدة الفريق أول بحري توني راديكان رئيس أركان الدفاع البريطاني.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقيع على الأمر التنفيذي تم بمقرِّ الكلية العسكرية الملكية ساندهيرست بالمملكة المتحدة.

تعزيز علاقات التعاون

وأوضحت الوكالة الرسمية أن التوقيع على الأمر التنفيذي لاتفاقية الدفاع المشترك يمثل استمرارًا لجهود البلدين في تعزيز علاقات التعاون التاريخية بينهما في عددٍ من المجالات ومنها المجال العسكري، إلى جانب حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعميق أواصر العلاقات الوطيدة وبما يحقق الأهداف الوطنية المشتركة للبلدين.

سلطنة عمان تصادق على اتفاقية الدفاع المشترك

يشار إلى أنه في أوائل مايو/أيار 2019، وقع سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، على مرسوم بالتصديق على اتفاقية الدفاع المشترك بين السلطنة وبريطانيا، التي وقعت في 21 فبراير/ شباط من العام نفسه.

واعتبرت بريطانيا في بيان لها آنذاك أن الاتفاقية “دلالة على التزامها بأمن منطقة الخليج لسنوات عديدة قادمة”.

وتقوم هذه الاتفاقية، وفق البيان، على استخدام مرافق في مسقط، لسنوات طويلة، مقابل التزام بريطاني بأمن الخليج، وإنفاق 3 مليارات جنيه إسترليني، في أنحاء المنطقة لمدة 10 سنوات.

اتفاقية تعاون وشراكة

وفي الشهر نفسه وتحديدا يوم 22مايو/آيار، أعلنت مسقط، ولندن، توقيع “اتفاقية تعاون وشراكة”، في مجالات بينها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، حينها، فقد وقعت السلطنة والمملكة المتحدة، بلندن، اتفاقية تعاون وشراكة بينهما لتطوير الروابط الثنائية المتعددة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتنموية والتكنولوجية.

ووقع الاتفاقية، وزير الخارجية العماني آنذاك يوسف بن علوي، ونظيره البريطاني جريمي هانت.

وتعد الاتفاقية بـ”مثابة تطوير وتعزيز للروابط العميقة التي تجمعهما، والرؤى المشتركة لمستقبل أفضل لهذه العلاقات والمصالح المتبادلة للبلدين والشعبين”.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، انطلق تدريب “السيف السريع 3″، بسلطنة عمان بمشاركة بريطانية تصل إلى 5500 جندي بريطاني، بعد توقف دام 17 عاما.

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المصدروكالة الأنباء العمانية
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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