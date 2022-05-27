إيران ترد الصاع صاعين بسبب “بيجاس” وتعلن احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج

وطن- ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن القوات الإيرانية احتجزت ناقلتين يونانيتين في الخليج، الجمعة، بعد فترة وجيزة من تحذير طهران من أنها ستتخذ “إجراءات عقابية” ضد أثينا بسبب مساعدتها للولايات المتحدة في مصادرة ناقلة نفط قبالة الساحل اليوناني، وتسليمها لها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بيان للحرس الثوري قوله إن “بحرية الحرس الثوري احتجزت اليوم ناقلتين يونانيتين لارتكاب انتهاكات في مياه الخليج”.

اليونان تحتجز ناقلة نفط إيرانية

واحتجزت السلطات اليونانية الشهر الماضي سفينة بيجاس التي ترفع العلم الإيراني وعلى متنها 19 من أفراد الطاقم الروسي قرب ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة رويترز، الخميس، أن الولايات المتحدة صادرت في وقت لاحق شحنة النفط الإيراني المحتجزة على متنها وتخطط لإرسالها إلى الولايات المتحدة على متن سفينة أخرى.

وتم إطلاق سراح السفينة بيجاس لاحقًا بسبب اللبس حول العقوبات المفروضة على مالكيها.

إيران تتعهد بإجراءات عقابية ضد اليونان

وفي وقت سابق، الجمعة ، قالت نور نيوز ، التابعة لجهاز أمن الدولة الإيراني ، على تويتر: “بعد استيلاء الحكومة اليونانية على ناقلة نفط إيرانية ونقل نفطها إلى الأمريكيين ، قررت إيران اتخاذ إجراءات عقابية. ضد اليونان “.

وكانت بيجاس من بين خمس سفن حددتها واشنطن في 22 فبراير – قبل يومين من الغزو الروسي لأوكرانيا – لفرض عقوبات على Promsvyazbank ، وهو بنك يُنظر إليه على أنه مهم لقطاع الدفاع الروسي.

ولم يتضح ما إذا كانت الشحنة محتجزة لأنها نفط إيراني أم بسبب العقوبات المفروضة على الناقلة بسبب روابطها الروسية، حيث إيران وروسيا تواجهان عقوبات أمريكية منفصلة.

الخارجية الإيرانية تستدعي المبعوث السويسري ممثل المصالح الأمريكية

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران استدعت، الجمعة، أيضا مبعوثا لسويسرا تمثل المصالح الأمريكية في طهران للاحتجاج على مصادرة نفط بيجاس.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن وزارة الخارجية قولها إن “الجمهورية الإسلامية أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار انتهاك الحكومة الأمريكية للقوانين الدولية والمواثيق البحرية الدولية”.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعليق على مصادرة النفط.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المنظمة الإيرانية للموانئ والبحوث قولها إن الناقلة لجأت إلى الساحل اليوناني بعد أن عانت من مشاكل فنية وسوء الأحوال الجوية. ووصفت ضبط شحنتها بأنه “مثال واضح على القرصنة”.

وفرضت الولايات المتحدة، الأربعاء ، عقوبات على ما وصفته بشبكة لتهريب النفط وغسيل الأموال تدعمها روسيا لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

يشار إلى انه في عام 2019، احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية بالقرب من مضيق هرمز بزعم انتهاكات بحرية بعد أسبوعين من احتجاز القوات البريطانية لناقلة إيرانية بالقرب من جبل طارق ، متهمة إياها بشحن النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي،و تم إطلاق سراح السفينتين في وقت لاحق.