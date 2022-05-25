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فاعلية سادغورو بسلطنة عمان.. دعوات المقاطعة تؤتي ثمارها والحضور من الجالية الهندية فقط

باسل النجار
كتب باسل النجار
فاعلية سادغورو بسلطنة عمان watanserb.com
فاعلية سادغورو بسلطنة عمان

وطن- وثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل في سلطنة عمان، حضور جماهيري كبير لفاعلية الزعيم الهندوسي المتطرف سادغورو التي أقيمت، الأربعاء، في العاصمة مسقط برعاية السفارة الهندية هناك.

وبحسب رصد (وطن) لتلك المقاطع فإن معظم الحضور، كان من الجالية الهندية في السلطنة والأجانب.

وأشاد ناشطون بدعوات المقاطعة التي سبقت الفاعلية قبل أيام، ما كان له أثر كبير في عدم حضور العمانيين للفاعلية.

وظهر سادغورو في بداية الفاعلية وهو يجلس في الصف الأول وسط الحاضرين، ليتلقى تحية حارة من جميع الحضور في القاعة.

وتخللت الفاعلية فقرات رقص شعبية على الطريقة الهندية.

وفي كلمته للحضور قال سادغورو:”شكرا جزيلا لسلطنة عمان، قرأت كثيرا عن العلاقة المحيطية بين عمان والهند، مما حمسني وشجعني للمجيء هنا ووعدوني لتبدو مثل كيرلا.”

هل أجبرت بعض الشركات بسلطنة عمان العمانيين على حضور محاضرة سادغورو؟

من حضروا بلباس عماني هم المنظمين فقط

وعلق الدكتور حمود النوفلي على تلك الفاعلية بقوله:”تحية إجلال لهذا الشعب الغيور الذي لم يحضر الفعالية، والذين حضروا بلباس عماني هم منظمين ومن لديهم جنسية فقط.”

وأوضح:”وهذا رد على من قال عملتوا له دعاية، كذلك لم يقل القصة التي كررها في الأردن والبحرين والإمارات، ولم يذكر أي كلمة ضد الدين.”

لم يتفوه بكلمة ضد الإسلام

وأكد “النوفلي” أيضا أنه لم تتم أي استقبالات واحتفاء رسمي أو شعبي بسادغورو، وألغيت كثير من الفعاليات “فشكرا للمسئولين الذين أوصلو رسالة الشعب بعدم إدخال أي كلمة في محاضرته ضد الدين الإسلامي،وكذلك في إلغاء بعض الفعاليات.”

واختتم:”أما حضور بني جلدته فذلك الأب الروحي لهم ولا نتدخل في ما بينهم من ولاء، نحن همنا شباب الوطن.”

وجاء دخول الزعيم الهندوسي الملحد للسلطنة، رغم دعوات منعه التي طالب بها العمانيون طيلة الأيام الماضية.

مفتي السلطنة أحمد الخليلي كان على رأس المطالبين بمنعه

وكان المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، على رأس المطالبين بمنع دخول سادغورو للسلطنة، وشدد على أن عُمان كانت أول دول المنطقة التي تصدت للإلحاد ورموزه.

وأقيمت، الثلاثاء والأربعاء، في جامعة السلطان قابوس، ندوة ترأسها الخليلي تحت عنوان “الإلحاد وحقيقة التوحيد”، كرد على زيارة سادغورو للسلطنة التي جاءت بدعوى من السفير الهندي بمسقط.

وعبر ناشطون عن غضبهم الكبير من دخول الزعيم الهندوسي البلاد، معتبرين ذلك استفزازا لمشاعر العمانيين.

وسادغورو هو راهب هندوسي متطرف، يتخذ من مزاعمه حول حماية التربة والمناخ والبيئة، ستارا لنشر الإلحاد تحت مسميات عصرية.

وسبق أن هاجم الزعيم الهندوسي الإسلام صراحة والذات الألهية في أكثر من محاضرة له.

“سادغورو” يصل سلطنة عمان بدراجته النارية رغم الغضب الشعبي

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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