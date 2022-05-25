فاعلية سادغورو بسلطنة عمان.. دعوات المقاطعة تؤتي ثمارها والحضور من الجالية الهندية فقط

وطن- وثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل في سلطنة عمان، حضور جماهيري كبير لفاعلية الزعيم الهندوسي المتطرف سادغورو التي أقيمت، الأربعاء، في العاصمة مسقط برعاية السفارة الهندية هناك.

وبحسب رصد (وطن) لتلك المقاطع فإن معظم الحضور، كان من الجالية الهندية في السلطنة والأجانب.

وأشاد ناشطون بدعوات المقاطعة التي سبقت الفاعلية قبل أيام، ما كان له أثر كبير في عدم حضور العمانيين للفاعلية.

وظهر سادغورو في بداية الفاعلية وهو يجلس في الصف الأول وسط الحاضرين، ليتلقى تحية حارة من جميع الحضور في القاعة.

وتخللت الفاعلية فقرات رقص شعبية على الطريقة الهندية.

وفي كلمته للحضور قال سادغورو:”شكرا جزيلا لسلطنة عمان، قرأت كثيرا عن العلاقة المحيطية بين عمان والهند، مما حمسني وشجعني للمجيء هنا ووعدوني لتبدو مثل كيرلا.”

من حضروا بلباس عماني هم المنظمين فقط

وعلق الدكتور حمود النوفلي على تلك الفاعلية بقوله:”تحية إجلال لهذا الشعب الغيور الذي لم يحضر الفعالية، والذين حضروا بلباس عماني هم منظمين ومن لديهم جنسية فقط.”

كلمة شكر وتقدير:

تحية إجلال لهذا الشعب الغيور الذي لم يحضر الفعالية،والذين حضروا بلباس عماني هم منظمين ومن لديهم جنسية فقط،وهذا رد على من قال عملتوا له دعاية😅

كذلك لم يقل القصة التي كررها في الاردن والبحرين والإمارات😅

ولم يذكر أي كلمة ضد الدين😍#سادجورو#الالحاد_وحقيقه_التوحيد — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) May 25, 2022

وأوضح:”وهذا رد على من قال عملتوا له دعاية، كذلك لم يقل القصة التي كررها في الأردن والبحرين والإمارات، ولم يذكر أي كلمة ضد الدين.”

لم يتفوه بكلمة ضد الإسلام

وأكد “النوفلي” أيضا أنه لم تتم أي استقبالات واحتفاء رسمي أو شعبي بسادغورو، وألغيت كثير من الفعاليات “فشكرا للمسئولين الذين أوصلو رسالة الشعب بعدم إدخال أي كلمة في محاضرته ضد الدين الإسلامي،وكذلك في إلغاء بعض الفعاليات.”

واختتم:”أما حضور بني جلدته فذلك الأب الروحي لهم ولا نتدخل في ما بينهم من ولاء، نحن همنا شباب الوطن.”

وجاء دخول الزعيم الهندوسي الملحد للسلطنة، رغم دعوات منعه التي طالب بها العمانيون طيلة الأيام الماضية.

1️⃣يا أعزائي

الأمم المتحدة هي أعطت هذا الهندوسي تصريح بهذا النشاط وهي من أشرفت على الزيارة ول ٦٢ دولة

وليس لوزارة الزراعه دخل

قلت لكم من ٦ أيام سيحظر وفق قوانين السلطنة ولن يتعداها

والإتفاقيات مع الأمم المتحدة ملزمة

وقلت لكم لن يستقبله سوى ملته ولن نفعل مثل بعض دول الخليج#سادجورو https://t.co/9eVRq8ig0f — ابو مستهيل (@abu_musthil1) May 25, 2022

مفتي السلطنة أحمد الخليلي كان على رأس المطالبين بمنعه

وكان المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، على رأس المطالبين بمنع دخول سادغورو للسلطنة، وشدد على أن عُمان كانت أول دول المنطقة التي تصدت للإلحاد ورموزه.

وأقيمت، الثلاثاء والأربعاء، في جامعة السلطان قابوس، ندوة ترأسها الخليلي تحت عنوان “الإلحاد وحقيقة التوحيد”، كرد على زيارة سادغورو للسلطنة التي جاءت بدعوى من السفير الهندي بمسقط.

وعبر ناشطون عن غضبهم الكبير من دخول الزعيم الهندوسي البلاد، معتبرين ذلك استفزازا لمشاعر العمانيين.

هو عدو الإسلام بلا شك 👇🏻 pic.twitter.com/yyYXvzyU98 — بوعيسى (@mshamssss) May 22, 2022

وسادغورو هو راهب هندوسي متطرف، يتخذ من مزاعمه حول حماية التربة والمناخ والبيئة، ستارا لنشر الإلحاد تحت مسميات عصرية.

وسبق أن هاجم الزعيم الهندوسي الإسلام صراحة والذات الألهية في أكثر من محاضرة له.