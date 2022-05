روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد غياب لأكثر من 60 عاماً (فيديو)

وطن – توج فريق روما الإيطالي بلقب أول نسخة من دوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه في المباراة النهائية على فينورد الهولندي بهدف نظيف دون مقابل، بعد غياب عن التتويج القاري لأكثر من 60 عاماً.

وسجل روما “الذئاب” هدف الانتصار في المباراة، داخل مرمى شباك منافسه فينورد الهولندي، في الدقيقة ال32 من توقيع اللاعب نيكولو زانيولو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ونجح فريق روما من العودة بعد سنوات طويلة عجاف إلى التتويج القاري، ليحصد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينو، لقبه الثاني بعد تتويجه بكأس المعارض عام 1961.

كما وفاز الذئاب بأول لقب من النسخة الأوروبية المستحدثة (دوري المؤتمر الأوروبي)، التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا“.

وشهدت المباراة النهائية التفوق الملحوظ لفريق فينورد الهولندي على نظيره المتوج باللقب روما، على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 13 تسديدة والاستحواذ بنسبة 67%.

بينما وصلت عدد تسديدات الفريق الإيطالي في اللقاء إلى 9 تسديدات باتجاه شباك مرمى الخصم فينورد الهولندي، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب ب33%.

ودخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينو المدير الفني لفريق روما الإيطالي التاريخ، كأول مدرب في تاريخ كرة القدم يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في أول نسخة لها.

