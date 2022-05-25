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روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد غياب لأكثر من 60 عاماً (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فينورد الهولندي watanserb.com
روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فينورد الهولندي

وطن – توج فريق روما الإيطالي بلقب أول نسخة من دوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه في المباراة النهائية على فينورد الهولندي بهدف نظيف دون مقابل، بعد غياب عن التتويج القاري لأكثر من 60 عاماً.

وسجل روما “الذئاب” هدف الانتصار في المباراة، داخل مرمى شباك منافسه فينورد الهولندي، في الدقيقة ال32 من توقيع اللاعب نيكولو زانيولو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

روما واللقب الثاني في تاريخه

ونجح فريق روما من العودة بعد سنوات طويلة عجاف إلى التتويج القاري، ليحصد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينو، لقبه الثاني بعد تتويجه بكأس المعارض عام 1961.

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كما وفاز الذئاب بأول لقب من النسخة الأوروبية المستحدثة (دوري المؤتمر الأوروبي)، التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا“.

وشهدت المباراة النهائية التفوق الملحوظ لفريق فينورد الهولندي على نظيره المتوج باللقب روما، على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 13 تسديدة والاستحواذ بنسبة 67%.

بينما وصلت عدد تسديدات الفريق الإيطالي في اللقاء إلى 9 تسديدات باتجاه شباك مرمى الخصم فينورد الهولندي، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب ب33%.

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مورينو وخامس الألقاب الأوروبية  

ودخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينو المدير الفني لفريق روما الإيطالي التاريخ، كأول مدرب في تاريخ كرة القدم يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في أول نسخة لها.

كما ويصبح أول مدرب يتوج بجميع البطولات الأوروبية في تاريخ مسيرته التدريبية، وهي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وأخرها دوري المؤتمر الأوروبي.

ويعد اللقب الأوروبي الخامس الذي يحققه المدرب البرتغالي مورينو في تاريخه، مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية. فقد سبق وأن توج مع بورتو وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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