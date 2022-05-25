روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد غياب لأكثر من 60 عاماً (فيديو)

وطن – توج فريق روما الإيطالي بلقب أول نسخة من دوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه في المباراة النهائية على فينورد الهولندي بهدف نظيف دون مقابل، بعد غياب عن التتويج القاري لأكثر من 60 عاماً.

وسجل روما “الذئاب” هدف الانتصار في المباراة، داخل مرمى شباك منافسه فينورد الهولندي، في الدقيقة ال32 من توقيع اللاعب نيكولو زانيولو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

روما واللقب الثاني في تاريخه

ونجح فريق روما من العودة بعد سنوات طويلة عجاف إلى التتويج القاري، ليحصد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينو، لقبه الثاني بعد تتويجه بكأس المعارض عام 1961.

👏💪 مورينيو يدخل التاريخ ويصبح أول مدرب يحصد ثلاث بطولات أوروبية مختلفة 🏆✔️ دوري أبطال أوروبا

🏆✔️ الدوري الأوروبي

🏆✔️ دوري المؤتمر الأوروبي#دوري_المؤتمر_الأوروبي | #روما_فينورد #UECL pic.twitter.com/w4wwKR2BKn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2022

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كما وفاز الذئاب بأول لقب من النسخة الأوروبية المستحدثة (دوري المؤتمر الأوروبي)، التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا“.

وشهدت المباراة النهائية التفوق الملحوظ لفريق فينورد الهولندي على نظيره المتوج باللقب روما، على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 13 تسديدة والاستحواذ بنسبة 67%.

بينما وصلت عدد تسديدات الفريق الإيطالي في اللقاء إلى 9 تسديدات باتجاه شباك مرمى الخصم فينورد الهولندي، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب ب33%.

الجماهير الأعظم، الأفضل والأجمل على الإطلاق! ❤️ أركان الأوليمبيكو لن تنسى هذه الاحتفالات 🏟️😍#فورزا_روما #دوري_المؤتمر_الأوروبيpic.twitter.com/m4kkHENfZQ — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) May 26, 2022

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مورينو وخامس الألقاب الأوروبية

ودخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينو المدير الفني لفريق روما الإيطالي التاريخ، كأول مدرب في تاريخ كرة القدم يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في أول نسخة لها.

✅ Champions League

✅ Europa League JOSÉ MOURINHO WINS THE FIRST EUROPA CONFERENCE LEAGUE TROPHY WITH ROMA 🏆 pic.twitter.com/ZfhbSVCHEL — B/R Football (@brfootball) May 25, 2022

كما ويصبح أول مدرب يتوج بجميع البطولات الأوروبية في تاريخ مسيرته التدريبية، وهي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وأخرها دوري المؤتمر الأوروبي.

ويعد اللقب الأوروبي الخامس الذي يحققه المدرب البرتغالي مورينو في تاريخه، مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية. فقد سبق وأن توج مع بورتو وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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