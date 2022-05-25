جورجينا رودريغيز في مهرجان كان .. إطلالة ساخنة بعد خسارة ابنها التوّأم (صور)

وطن – في أول ظهور لها بعد ولادتها وخسارتها لأحد طفليها التوأم، تألقت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز بفستان يكشف ظهرها وفخذها الأيسر، في العرض الأول لفيلم إلفيس في مهرجان كان السينمائي.

وأطّلت صديقة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو (28 عامًا)، بثوب فضي لامع بفتحة عنق متدلية وفتحة عند الفخذين، إضافة لكونه مكشوف الظهر.وفق “ديلي ميل”

كما ارتدت جورجينا “كعب” فضي ذو أربطة متناسقة، وإكسسوارات ببعض الأقراط ذات اللون الأخضر الزمردي.

ولإكمال إطلالتها الجذّابة، اختارت جورجينا ظلال عيون برونزية ناعمة وأحمر شفاه وردي لامع.

وفي الشهر الماضي، كشفت جورجينا وشريكها كريستيانو أن ابنهما التوأم توفي عند الولادة لكن ابنتهما، بيلا إزميرالدا، نجت.

يذكر أن الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي انطلقت قبل خمسة ايام، زستتواصل فعالياته حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وشهد مهرجان كان واقعة غريبة، حيث تفاجأ نجوم المهرجان، بامرأة عارية تقتحم المكان لتكشف عن رسالة مكتوبة على جسدها.

ونظمت المرأة العارية احتجاجها خلال العرض الأول لفيلم جورج ميلر “ثلاثة آلاف عام من الشوق”. في اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي.

ومزقت المتظاهرة المجهولة ملابسها خلال موكب السجادة الحمراء للفيل، وذلك لتكشف عن رسالة مكتوبة على جسدها باللونين الأزرق والأصفر لعلم أوكرانيا. وجاء في نصها: “توقفوا عن اغتصابنا”.

وحاصرها حراس الأمن بسرعة وأبعدوها عن السجادة الحمراء، بينما كانت تصرخ “لا تغتصبنا”.