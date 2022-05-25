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جورجينا رودريغيز في مهرجان كان .. إطلالة ساخنة بعد خسارة ابنها التوّأم (صور)

أطلت بفستان يكشف ظهرها وفخذها

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
جورجينا رودريغيز في مهرجان كان watanserb.com
جورجينا رودريغيز في مهرجان كان

وطن – في أول ظهور لها بعد ولادتها وخسارتها لأحد طفليها التوأم، تألقت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز بفستان يكشف ظهرها وفخذها الأيسر، في العرض الأول لفيلم إلفيس في مهرجان كان السينمائي.

جورجينا رودريغيز في مهرجان كان
جورجينا رودريغيز في مهرجان كان

وأطّلت صديقة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو (28 عامًا)، بثوب فضي لامع بفتحة عنق متدلية وفتحة عند الفخذين، إضافة لكونه مكشوف الظهر.وفق “ديلي ميل

جورجينا رودريغيز في مهرجان كان السينمائي
جورجينا رودريغيز في مهرجان كان السينمائي

كما ارتدت جورجينا “كعب” فضي ذو أربطة متناسقة، وإكسسوارات ببعض الأقراط ذات اللون الأخضر الزمردي.

جورجينا رودريغيز بمهرجان كان السينمائي
جورجينا رودريغيز بمهرجان كان السينمائي

ولإكمال إطلالتها الجذّابة، اختارت جورجينا ظلال عيون برونزية ناعمة وأحمر شفاه وردي لامع.

وفي الشهر الماضي، كشفت جورجينا وشريكها كريستيانو أن ابنهما التوأم توفي عند الولادة لكن ابنتهما، بيلا إزميرالدا، نجت.

يذكر أن الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي انطلقت قبل خمسة ايام، زستتواصل فعالياته حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وشهد مهرجان كان واقعة غريبة، حيث تفاجأ نجوم المهرجان، بامرأة عارية تقتحم المكان لتكشف عن رسالة مكتوبة على جسدها.

ونظمت المرأة العارية احتجاجها خلال العرض الأول لفيلم جورج ميلر “ثلاثة آلاف عام من الشوق”. في اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي.

امرأة عارية تقتحم مهرجان كان السينمائي وعلى جسدها رسالة صادمة حول الاغتصاب (شاهد) watanserb.com
امرأة عارية تقتحم مهرجان كان السينمائي

ومزقت المتظاهرة المجهولة ملابسها خلال موكب السجادة الحمراء للفيل، وذلك لتكشف عن رسالة مكتوبة على جسدها باللونين الأزرق والأصفر لعلم أوكرانيا. وجاء في نصها: “توقفوا عن اغتصابنا”.

وحاصرها حراس الأمن بسرعة وأبعدوها عن السجادة الحمراء، بينما كانت تصرخ “لا تغتصبنا”.

المصدرديلي ميل
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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