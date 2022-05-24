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جوني ديب وآمبر هيرد..عارضة مشهورة قد تنقذ نجم هوليوود ومفاجأة حول إصبعه

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
جوني ديب وآمبر هيرد..عارضة مشهورة قد تنقذ نجم هوليوود ومفاجأة حول إصبعه watanserb.com
اتهمت هيرد جوني ديب بالاعتداء الجنسي عليها

وطن– ما زالت قضية جوني ديب وآمبر هيرد تثير الكثير من الضجة والتفاعل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقاضي ديب، البالغ من العمر 58 عامًا، هيرد، البالغة من العمر 36 عامًا، في دعوى تشهير تطالب بتعويض بقيمة 50 مليون دولار. قائلًا إنها شوهت سمعته عندما زعمت أنها كانت ضحية للعنف الأسري.

واتهمت هيرد زوجها السابق بالاعتداء الجنسي عليها، وزعمت أنه هاجمها أثناء وجودهما على متن قطار أورينت إكسبريس في آسيا خلال رحلة شهر العسل.

جوني ديب وآمبر هيرد

 

من جهته، نفى ديب هذه المزاعم في شهادته أمام المحكمة بالقول إنه كان ضحية للعنف الأسري.

وفي هذا الإطار، تحدثت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية عن تفاصيل جديدة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام العالمي.

أمضى محامو الممثلة أمبر هيرد معظم الأسبوع الماضي في محاولة تصوير زوجها السابق جوني ديب على أنه شخص غيور ومسيء ومدمن على الكحول.

طبيب يفجر مفاجأة حول إصبع جوني

في أحدث جلسات المحاكمة، أخبر الدكتور ريتشارد مور، مختص في جراحة اليد، هيئة المحلفين إن ديب لا يمكن أن يكون قد فقد طرف إصبعه في مارس 2015 في أستراليا نتيجة زجاجة كحول ألقتها عليه هيرد.

كما أكد مور أن وصف ديب لإصابته لا يتماشى مع الصور التي تبين الإصابة التي تعرض لها في إصبعه.

جوني ديب وآمبر هيرد

جوني ديب وآمبر هيرد
Johnny Depp / Amber Heard trial – May 23, 2022
Dr. David Spiegel, psychiatrist, takes the stand for testimony

مضيفا أنه بناءً على صور إصبع ديب المقطوع، فإن ظفره لم يصب بأذى. وهو ما كان سيحدث لو ألقيت زجاجة عليه.

كما عرضت على المحكمة صور لإصبع ديب، حيث يظهر جزء من إصبعه مفقودا ولكن الظفر يبدو سليما.

جوني ديب وآمبر هيرد

من جهتها، قالت محامية ديب، كاميل فاسكيز، إن الدكتور ريتشارد مور قد ألف هذه القصة، دون أن يطلع على الصور ”الدموية ” من منزل ديب في أستراليا. والذي يظهر إصبع هذا الأخير مقطوع في منديل على أرضية ملطخة بالدماء.

كما أدلى الدكتور ديفيد شبيجل وهو طبيب نفسي في نورفولك بولاية فرجينيا، بشهادته أمام المحكمة بعد أن استدعاه الفريق القانوني التابع لآمبر هيرد.

حيث قال إن سلوك ديب يتماشى مع سلوك شخص يتعاطى المخدرات والكحول.

شهادة مترقبة من عارضة أزياء

من المتوقع أن تدلي عارضة الأزياء البريطانية كيت موس بشهادتها يوم الأربعاء عبر الفيديو أمام المحكمة بعد استدعاء الفريق القانوني لديب لها.

وجاء الاستدعاء عندما ذكرت آمبر هيرد فجأة اسم عارضة الأزياء البريطانية كيت موس خلال شهادتها.

وكانت قد زعمت بطلة “أكوامان” خلال شهادتها، أن زوجها السابق دفع ذات مرة صديقته السابقة عارضة الأزياء البريطانية إلى أسفل السلالم عندما تواعد الاثنان في التسعينيات.

طبيب نفسي: آمبر تعاني من “متلازمة المرأة المُعنَّفة”

قال الدكتور ديفيد شبيجل أن هيرد تعاني من “متلازمة المرأة المُعنَّفة“. وليس اضطراب الشخصية الحدية BPD أو اضطراب الشخصية الهستيرية HPD كما ادعت أخصائية علم النفس السريري الدكتورة شانون كاري التي استدعاها الفريق القانوني لديب.

خلال شهادتها، قالت أخصائية علم النفس السريري الدكتورة شانون كاري إن هيرد لديها سمات متوافقة مع اضطراب الشخصية الحدية BPD واضطراب الشخصية الهستيرية HPD. وهما حالتان تصيبان الأشخاص، الذين يعانون من أنماط من عدم الاستقرار العاطفي وسلوك البحث عن الانتباه.

ومن المتوقع أن يتم استدعاء كاري مرة أخرى من قبل فريق جوني ديب القانوني.

ومن جهته، قال شبيجل. وهو طبيب نفسي، إن “متلازمة المرأة المعنفة” هو نوع من الاضطراب تعاني منه هيرد نتيجة علاقتها مع ديب.

مشاريع ضخمة خسرتها هيرد بسبب قضية التشهير

أدلت الخبيرة في صناعة الترفيه، كاثرين أرنولد، بشهادتها يوم الاثنين. وقالت إن هيرد خسرت ما يصل إلى 50 مليون دولار (40 مليون جنيه إسترليني) من مشاريع أفلام مختلفة، وملايين من مشاريع تلفزيونية بسبب قضية التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق.

ومن جهتها، تطالب هيرد بتعويض مالي قدره 100 مليون دولار، لادعائها أن ديب شوّه سمعتها. مؤكدة في نفس الإطار على أن حياتها المهنية تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه.

المصدرنيويورك بوست
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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