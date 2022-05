“هارفارد”: 5 أطعمة تضعف الذاكرة والتركيز ينبغي تجنبها

وطن- إدراج العناصر الغذائية الصحية ضمن نظامنا الغذائي، أمر ضروري لتكتسب أجسامنا ما يكفي من الطاقة لمواجهة اليوم، ولتجنّب أيضا الأمراض الخطيرة مثل مرض السكري والسرطان.

بحسب ما نشرته صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية فإن تناول الطعام بشكل صحيح يمكنّنا من تجنب الأمراض مثل السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان. لذلك لا يهم كم عمرك لتبدأ في تناول الطعام الصحي.

وفي هذا السياق كشفت الطبيبة النفسية في مجال التغذية أوما نايدو، الأستاذة في كلية الطب بجامعة هارفارد ومؤلفة كتاب (This Is Your Brain on Food)، كيف يمكن للبكتيريا المعوية أن تحفز عمليات التمثيل الغذائي والتهاب الدماغ الذي يؤثر على التركيز والذاكرة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مرض عقلي.

لهذا السبب، أوصت بتجنب أو تقليل تناول خمسة أطعمة حتى لا تتفاقم هذه المشكلة وبالتالي نحافظ على صحة الدماغ.

السكريات المضافة:

على الرغم من أن الجلوكوز ضروري لوظيفة الدماغ السليمة، فإن اتباع نظام غذائي عالي السكر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الجلوكوز في الدماغ، وهو ما ربطته الدراسات بقلة اللدونة في الحُصين، وهو الجزء الذي يتحكم في الذاكرة.

على الرغم من أن كل جسم له احتياجات مختلفة، فإن جمعية القلب الأمريكية توصي بألا تستهلك النساء أكثر من 25 جرامًا من السكر المضاف، بينما يجب ألا يتجاوز الرجال 36 جرامًا.

لا ينصح بالأطعمة المقلية على الإطلاق:

يجب أيضًا تقليل البطاطس المقلية أو التمبورا أو شرائح اللحم المقلية، بشكل كبير لأنها تلحق الضرر بالأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم، ما يقلل من سعة التعلم والذاكرة.

في الواقع، وفقًا لدراسة حديثة، يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة المقلية إلى الإصابة بالاكتئاب.

وتضيف نايدو: “إذا كنت تتناول الأطعمة المقلية كل يوم، فاجعل ذلك بصفة أسبوعية وإذا كانت عادة أسبوعية، فحاول الاستمتاع بها مرة واحدة فقط في الشهر”.

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات

يمكن أن تؤدي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الخبز أو المعكرونة أو أي نوع آخر مصنوع من الدقيق المكرر إلى نتائج عكسية تمامًا مثل السكريات المضافة.

ليس طعمها حلوًا، لكن ينتهي الأمر بالجسم بمعالجتها بنفس الطريقة.

لهذا السبب عليك أن تراهن على الكربوهيدرات “الأفضل جودة”، وهي الحبوب الكاملة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف وتلك التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة (الخضار والفواكه والحمص والعدس غيرها). بهذه الطريقة، ستكون فرصة الإصابة بالاكتئاب أقل بكثير.

الكحول:

علاوة على ذلك، يعد الكحول أيضًا أحد الأعداء الكبار لدماغنا، حيث أظهرت دراسة في “المجلة الطبية البريطانية” أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 14 مشروبًا في الأسبوع لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالخرف مقارنة بمن يشربون الكحول.

النترات:

أخيرًا، يمكن للنترات التي تستخدم كمواد حافظة في اللحوم المعالجة، أن تغير بكتيريا الأمعاء بطريقة تجعل الشخص يعاني من اضطراب ثنائي القطب.

كبديل، يمكن استخدام دقيق الحنطة السوداء، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة المهمة التي تقاوم الآثار السلبية لهذه اللحوم.