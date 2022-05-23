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من هي الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد التي نعاها حاكم الشارقة سلطان القاسمي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سلطان بن محمد القاسمي watanserb.com
حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد القاسمي

وطن- قدم حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الإثنين، واجب العزاء في وفاة الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد القاسمي، حرم محمد بن حمدان بن خادم.

ووفقا لوكالة انباء الإمارات، فقد أعرب “القاسمي” خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة الطلاع بمدينة الشارقة– عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب حاكم الشارقة كل من نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومحمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ خالد بن
صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، مدير هيئة تطوير معايير العمل.

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ونعى عدد كبير من عائلة “القاسمي” الفقيدة، وقال الدكتورة، علياء القاسمي، في تغريدة لها:”انتقلت الى رحمة الله الحبيبة طيّبة القلب,ذات الصوت الحنون والمشاعر الصادقة العذبة، جابره للخواطر وبلسم للجروح الاخت و الصديقة #الشيخةهناءبنتحمدبنماجدالقاسمي اللهم ثبتها عند السؤال وتقبلها مع الصالحين واسكنها الفردوس الأعلى من الجنّة،والهمنا ومحبيها الصبر والسلوان 21/5/22#”.

ونعت الدكتورة أميمة بنت عبدالعزيز القاسمي، الشخة “هناء” قائلة:” انتقلت الى رحمة الله تعالى بنت خالي الغالية الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد القاسمي، نسأل الله لها المغفرة وحسن القبول، ولأبنائها ولنا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.”

من هي الشيخة هناء بن حمد بن ماجد القاسمي؟

يشار إلى أن الفقيدة هي ابنة الشيخ حمد بن ماجد القاسمي الذي توفي عام 2015،هو أحد مؤسسي إمارة الشارقة، وخاصة مدينة كلباء الساحلية والأراضي التابعة لها، وحفيد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي أول حاكم الشارقة حمد بن ماجد القاسمي.

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المصدروكالة أنباء الإمارات ، توتير ، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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