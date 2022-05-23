من هي الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد التي نعاها حاكم الشارقة سلطان القاسمي

وطن- قدم حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الإثنين، واجب العزاء في وفاة الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد القاسمي، حرم محمد بن حمدان بن خادم.

ووفقا لوكالة انباء الإمارات، فقد أعرب “القاسمي” خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة الطلاع بمدينة الشارقة– عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب حاكم الشارقة كل من نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومحمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ خالد بن

صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، مدير هيئة تطوير معايير العمل.

حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد القاسمي Sharjah Ruler offers condolences on the death of Sheikha Hana bint Hamad bin Majid Al Qasimi pic.twitter.com/5q4TIJllM0 — HH Sheikh Dr. Sultan (@HHShkDrSultan) May 23, 2022

ونعى عدد كبير من عائلة “القاسمي” الفقيدة، وقال الدكتورة، علياء القاسمي، في تغريدة لها:”انتقلت الى رحمة الله الحبيبة طيّبة القلب,ذات الصوت الحنون والمشاعر الصادقة العذبة، جابره للخواطر وبلسم للجروح الاخت و الصديقة #الشيخةهناءبنتحمدبنماجدالقاسمي اللهم ثبتها عند السؤال وتقبلها مع الصالحين واسكنها الفردوس الأعلى من الجنّة،والهمنا ومحبيها الصبر والسلوان 21/5/22#”.

انتقلت الى رحمة الله الحبيبة طيّبة القلب,ذات الصوت الحنون والمشاعر الصادقة العذبة، جابره للخواطر وبلسم للجروح

الاخت و الصديقة #الشيخة_هناء_بنت_حمد_بن_ماجد_القاسمي

اللهم ثبتها عند السؤال وتقبلها مع الصالحين واسكنها الفردوس الأعلى من الجنّة،والهمنا ومحبيها الصبر والسلوان 21/5/22# pic.twitter.com/YDbP3pMtYH — 🇦🇪د. علياء القاسمي (@DrAliaAlQassimi) May 21, 2022

ونعت الدكتورة أميمة بنت عبدالعزيز القاسمي، الشخة “هناء” قائلة:” انتقلت الى رحمة الله تعالى بنت خالي الغالية الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد القاسمي، نسأل الله لها المغفرة وحسن القبول، ولأبنائها ولنا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.”

انتقلت الى رحمة الله تعالى بنت خالي الغالية الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد القاسمي، نسأل الله لها المغفرة وحسن القبول، ولأبنائها ولنا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/fRFPz73VZP — 🇦🇪 أميمة بنت عبدالعزيز القاسمي (@alqassimiomaima) May 21, 2022

من هي الشيخة هناء بن حمد بن ماجد القاسمي؟

يشار إلى أن الفقيدة هي ابنة الشيخ حمد بن ماجد القاسمي الذي توفي عام 2015،هو أحد مؤسسي إمارة الشارقة، وخاصة مدينة كلباء الساحلية والأراضي التابعة لها، وحفيد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي أول حاكم الشارقة حمد بن ماجد القاسمي.