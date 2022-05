من هي الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد التي نعاها حاكم الشارقة سلطان القاسمي

وطن- قدم حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الإثنين، واجب العزاء في وفاة الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد القاسمي، حرم محمد بن حمدان بن خادم.

ووفقا لوكالة انباء الإمارات، فقد أعرب “القاسمي” خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة الطلاع بمدينة الشارقة– عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب حاكم الشارقة كل من نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومحمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ خالد بن

صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، مدير هيئة تطوير معايير العمل.

Sharjah Ruler offers condolences on the death of Sheikha Hana bint Hamad bin Majid Al Qasimi pic.twitter.com/5q4TIJllM0

