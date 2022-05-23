ما هي اللغة السرية التي تستخدمها المضيفات على الطائرات؟!

وطن – هل تعرف ماذا يعني “Deadhead” أو ما هو رمز ألفا؟ إنها جزء من اللغة السرية التي تتعامل بها المضيفات على متن الطائرات.

لقد سافرنا جميعًا على متن طائرة رحلات في وقت ما وتمكنا من رؤية اللحظة التي تشرح فيها المضيفة ما يجب القيام به في حالة الطوارئ ولكن بالإضافة إلى هذه “اللغة” التي يستخدمونها أكثر من أي شيء آخر هناك بعض الحركات.

ربما في بعض الأحيان تكون قد سافرت في المقاعد الأقرب إلى المقصورة الصغيرة التي عادة ما تكون فيها المضيفات موجودة فيها، وربما تكون قد سمعت كيف نطقوا كلمة قد لا تعرف معناها.

في الواقع، لدى المضيفات “رمز” أو “لغة سرية” سنكشفها لك الآن نقلاً عن صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

هذه اللغة “السرية” المُستعملة بين المضيفات لا أحد يقدر على فهمها بشكل كامل.

بالنسبة لمعظم الناس، تعتبر المصطلحات المستخدمة من قبل المضيفات أجنبية وغير عادية إلى درجة تجعلك تعتقد أنه ليس لها معنى على الإطلاق.

ومع ذلك فهي تعني شيئًا ما، وهي في الواقع مصطلحات يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بعمل ومهام المضيفة.

تعرّف إذا على هذه المصطلحات الأكثر تميزًا في هذه اللغة الخاصة التي تستخدمها المضيفات.

deadhead/ديد هيد

لسوء الحظ، لا يستخدم الجميع كلمة “deadhead” بالطريقة الصحيحة.

يشير المصطلح بشكل صحيح إلى جميع المضيفات الذين يسافرون كركاب وليسوا في الخدمة.

حالة تحدث عندما تحتاج شركات الطيران إلى أن يكون الموظفون في مكان آخر أو عندما يكون المضيف أو المضيفة خارج الخدمة وفي طريق عودته إلى بلده الأصلي.

فورلو/Forlough

“Forlough” هو المصطلح الذي تستخدمه شركات الطيران عندما يتعين عليها تسريح بعض موظفيها.

مصطلح غير ممتع لأي شخص. ولكن إذا نجح العمل في استئناف العمل في وقت آخر، فيجب على الشركة عرض الوظيفة على مساعدين سابقين قبل تعيين عمال جدد.

كلمة “باكس”/ أشخاص:

بلغة المضيفة، تعني ببساطة الركاب.

Slam-click/سلام كليك:

يمكن استخدام هذه الكلمة كاسم وفعل.

إنه يشير إلى العمل الذي قامت به المضيفات اللواتي بمجرد وصولهن للعمل، يحبسن أنفسهن في فندقهن ولا يخرجن حتى يضطررن للخروج مرة أخرى. يُطلق على هؤلاء المساعدين اسم “slam-clickers“.

المدرب روتش/Coach Roach

يتم استخدام التعبير بشكل مثير للسخرية، حيث يتم توجيهه إلى المضيفات والمضيفات الذين يفضلون القيام بعملهم في سطح الطيران الرئيسي.

Blue Juice/بول جوس

ما يسمى بالعصير الأزرق هو ماء تواليت. من فضلك لا تخلط بينه وبين “عصير الطاقم”، وهو كوكتيل خاص يشربونه عادة أثناء إقامتهم في الفندق، كحبة نوم، خاصة عندما يعودون لتوهم من رحلة ليلية.

Crotch watch/كروتش واتش

تشير هذه الكلمة إلى الإجراء الذي يقوم به المضيفون عندما يسيرون في الممر بين مقاعد الركاب ويتحققون من أن أحزمة المقاعد مثبتة بشكل صحيح.

Landing Lips/لاندينغ ليبس

تفيد العبارة ضرورة تجديد ولمسات مكياجك بعد يوم طويل في العمل بعد رحلة متعبة.

كود برافو وكود آدم/Código bravo y código Adam

“Code Bravo” هو المصطلح الذي يستخدم عادة عند حدوث أي نوع من حالات الطوارئ غير المتوقعة أثناء الرحلة. إنه مصطلح يستخدم عادة أكثر من التحكم الأرضي.

أما بالنسبة لرمز آدم، فيتم نطقه عادة عند اختفاء طفل، لذلك يتم استخدامه في المطارات وليس على متن الطائرة نفسها. الاسم الرمزي تكريما لآدم والش ، الصبي الذي اختفى في الثمانينيات في أحد مراكز التسوق وعثر عليه ميتا. أنشأت شركة وول مارت الكود في عام 1994.