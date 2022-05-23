تفاصيل انفجار أبوظبي المروع.. قتيلان و120 مصابا حتى الآن وتشكيك بالرواية الرسمية

وطن- أسفر انفجار في منطقة الخالدية بإمارة أبوظبي، عن سقوط جرحى وقتلى وتسبب بفوضى عارمة في الإمارة الخليجية التي يحكمها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

انفجار أبوظبي في الخالدية

وبينما أرجعت السلطات في الإمارات الحادث لانفجار إسطوانة غاز في مطعم بالخالدية في أبوظبي، شكك البعض بالرواية الرسمية مشيرين إلى إمكانية تعرض الإمارة لقصف حوثي جديد.

شرطةأبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على الحريق الناجم عن انفجار اسطوانة الغاز بمنطقة الخالدية بأبوظبي. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/CpvxtpyHfc — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 23, 2022

ويشار إلى أنه في يناير الماضي، تعرض العمق الإماراتي لقصف بصواريخ وطائرات الحوثي المسيرة استهدف مطاري دبي وأبوظبي ومصفاة النفط في المصفح وعددا من المواقع والمنشآت المهمة والحساسة.

الهجوم الذي أسفر وقتها عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، بحسب البيانات الرسمية.

تشكيك بالرواية الرسمية

وبعدها بأيام وفي ذات الشهر استهدف الحوثيون الإمارات مرة أخرى، وكان ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي للبلاد ولقائه محمد بن زايد.

ووقتها قالت وزارة الدفاع الإماراتية بحسب ما رصدت (وطن) إنها اعترضت صاروخا بالستيا أطلق من اليمن، من دون أية خسائر في ثالث هجوم تشنه الجماعة المسلحة على الإمارات في ذات الشهر.

وعن انفجار اليوم قالت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، إنها سيطرت على الحريق الناجم عن انفجار إسطوانة الغاز بمنطقة الخالدية.

⚡⚡شرطة #أبوظبي🇦🇪: وفاة شخصين وإصابة 120 في انفجار اسطوانة غاز بمطعم في العاصمة الإماراتية. pic.twitter.com/v64gUo8iK8 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) May 23, 2022

انفجار أبوظبي يخلف قتلى ومصابين

وتسبب الانفجار بسقوط قتيلين وأكثر من 100 إصابة، فضلا عن إلحاق أضرار ببعض المحال التجارية.

وتم إخلاء البناية احترازيا ولا زالت الفرق المختصة تباشر عملها بالموقع.

شرطة أبوظبي أكدت في بيان لها على أهمية وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

حجم الدمار من حادث إنفجار خزان للغاز داخل مطعم في #ابوظبي !!#الغاز pic.twitter.com/Ep4p5zLoV2 — ALHUSSAM الحسام (@ALHUSSAM_H) May 23, 2022

وشددت على “عدم تداول المواد الإعلامية مراعاة لخصوصية ومشاعر المصابين وذويهم.”

وتم إخلاء 4 بنايات سكنية من جميع السكان بسلامة، نتيجة تأثر بعض واجهاتها من جراء الانفجار، بحسب بيان الشرطة التي تجري حاليا تحقيقا حول ما حدث.

تهديدات الحوثي للإمارات

ويشار إلى أنه في يناير، هدد محمد عبدالسلام المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، قادة الإمارات، من أن الجماعة ستستهدف البلاد مجددا إذا استمرت في العبث باليمن.

وقال عبدالسلام في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) آنذاك: “دويلة صغيرة في المنطقة تستميت في خدمة أمريكا وإسرائيل، كانت قد زعمت أنها نأت بنفسها عن اليمن لكنها انكشفت في الآونة الأخيرة خلاف ما زعمت.”

وتابع مهددا:”وعلى إثر ذلك فهي بين أن تسارع لكف يدها عن العبث في اليمن أو جاءها بقوة الله ما يقطع يدها ويد غيرها”.