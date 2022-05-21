صورة الفنانة التونسية أميمة طالب بجانب ماجد المهندس تثير ضجة .. ما القصة!

وطن – انتشرت صورة جمعت الفنانة التونسية أميمة طالب بالفنان العراقي ماجد المهندس، وأثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

وتظهر الصورة الفنانة أميمة طالب تتوسط ماجد المهندس وشخصية ثانية، فيما تبدو الفنانة التونسية أطول منهما بشكلٍ مثير للإنتباه.

واتضح أنّ الصورة الأولى جرى تعديلها ببرنامج “فوتوشوب”، وتمّ نشر الصورة الأصلية، حيث قال مغرّدون إنها التقطت خلال أحد الأفراح للعائلة المالكة في السعودية .

صوره حديثة النشر تجمع الفنانة أميمة طالب بالبرنس ماجد المهندس، من أفراح آل سعود 💕 @majidalmohandis

@RashedAlsaied

@aboutoumaima pic.twitter.com/84LIc6PkFc — ياسمين بوربيع (@yasminebourbia) May 21, 2022

يشار إلى انّ أميمة طالب، فنانة تونسية من مواليد 21 فبراير 1991 في تونس، وهي نجمة ستار أكاديمي.

كانت أول خطوة لها في طريق الغناء في الرابعة عشرة من عمرها، من خلال برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “إكس فاكتور”.

وبعدها بعامين شاركت في برنامج “سوبر ستار”، ثم برنامج “ستار أكاديمي”، وشاركت عام 2018 في مسلسل (هارون الرشيد).