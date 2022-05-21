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صورة الفنانة التونسية أميمة طالب بجانب ماجد المهندس تثير ضجة .. ما القصة!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
watanserb.com
أميمة طالب وماجد المهندس

وطن – انتشرت صورة جمعت الفنانة التونسية أميمة طالب بالفنان العراقي ماجد المهندس، وأثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

وتظهر الصورة الفنانة أميمة طالب تتوسط ماجد المهندس وشخصية ثانية، فيما تبدو الفنانة التونسية أطول منهما بشكلٍ مثير للإنتباه.

أميمة طالب وماجد المهندس
أميمة طالب وماجد المُهندس – صورة بعد التعديل

واتضح أنّ الصورة الأولى جرى تعديلها ببرنامج “فوتوشوب”، وتمّ نشر الصورة الأصلية، حيث قال مغرّدون إنها التقطت خلال أحد الأفراح للعائلة المالكة في السعودية .

أميمة طالب وماجد المهندس - صورة قبل التعديل
أميمة طالب ومـاجد المهندس – صورة قبل التعديل

يشار إلى انّ أميمة طالب، فنانة تونسية من مواليد 21 فبراير 1991 في تونس، وهي نجمة ستار أكاديمي.

كانت أول خطوة لها في طريق الغناء في الرابعة عشرة من عمرها، من خلال برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “إكس فاكتور”.

وبعدها بعامين شاركت في برنامج “سوبر ستار”، ثم برنامج “ستار أكاديمي”، وشاركت عام 2018 في مسلسل (هارون الرشيد).

المصدروطن - تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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