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امرأة عارية تقتحم مهرجان كان السينمائي وعلى جسدها رسالة صادمة حول الاغتصاب (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
امرأة عارية تقتحم مهرجان كان السينمائي وعلى جسدها رسالة صادمة حول الاغتصاب (شاهد) watanserb.com
اتُهمت قوات بوتين باستخدام الاغتصاب كسلاح ضد المدنيين

وطن– تفاجأ نجوم مهرجان كان السينمائي، بامرأة عارية تقتحم المكان لتكشف عن رسالة مكتوبة على جسدها.

توقفوا عن اغتصابنا

ونظمت المرأة العارية احتجاجها خلال العرض الأول لفيلم جورج ميلر “ثلاثة آلاف عام من الشوق” في اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي.

ومزقت المتظاهرة المجهولة ملابسها خلال موكب السجادة الحمراء للفيل، وذلك لتكشف عن رسالة مكتوبة على جسدها باللونين الأزرق والأصفر لعلم أوكرانيا. وجاء في نصها: “”توقفوا عن اغتصابنا”.

وصبغت المرأة المجهولة، ساقيها وفخذيها باللون الأحمر في إشارة إلى لون الدم.

وحاصرها حراس الأمن بسرعة وأبعدوها عن السجادة الحمراء، بينما كانت تصرخ “لا تغتصبنا” بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

حرب روسيا وأوكرانيا في مهرجان كان

وكانت الحرب الروسية على أوكرانيا في دائرة الضوء في مهرجان كان هذا العام ، والذي يعرض عدة أفلام لمخرجين أوكرانيين.

ومنع المهرجان حضور الروس الذين تربطهم صلات بالكرملين كما ترجمت “وطن”.

وألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا مفاجئًا يوم الثلاثاء لافتتاح المهرجان.

اغتصاب المدنيين في أوكرانيا

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير ، اتُهمت قوات بوتين باستخدام الاغتصاب كسلاح ضد المدنيين.

كما اتهمت أوكرانيا جنودا روسيين باغتصاب أطفال خلال احتلالها للبلدات والقرى المحيطة بمدينة خاركيف شرقي البلاد.

وهي تشمل ادعاء قيام الجنود الروس باغتصاب وقتل رضيع يبلغ من العمر سنة واحدة.

ادعاءات أخرى في التقرير، أدرجتها الصحفية الأوكرانية إيرينا ماتفيشين ، تشمل اغتصاب ثلاثة توائم يبلغون من العمر تسعة أعوام أمام والدتهم.  واغتصاب فتاة تبلغ من العمر عامين. وجرائم أخرى لا توصف.

ويأتي التقرير من ليودميلا دينيسوفا ، مفوضة البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان.

كما يتهم التقرير الجنود الروس باغتصاب رجلين يبلغان من العمر 67 و 78 عاما.

جرائم حرب مروعة

ولا تزال القوات الروسية تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي والسكان الأوكرانيين. في كل منطقة يتم تحريرها ، تظهر تقارير عن جرائم حرب مروعة.

ولم يتم تحرير المساحة الهائلة من الأراضي التي احتلتها روسيا.

وأقر أول جندي روسي يُحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا يوم أمس بأنه مذنب.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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