الرئيسيةالهدهداغتيال شيرين أبو عاقلة .. المتحدث باسم الحكومة المغربية يتهرّب كي لا...
الهدهد

اغتيال شيرين أبو عاقلة .. المتحدث باسم الحكومة المغربية يتهرّب كي لا يدين إسرائيل!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
المتحدث باسم الحكومة المغربية يتهرب من إدانة اغتيال شيرين أبو عاقلة watanserb.com
المتحدث باسم الحكومة المغربية يتهرب من إدانة اغتيال شيرين أبو عاقلة

وطن – تدول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو محرج للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، امتنع فيه من إدانة إسرائيل لقتلها مراسلة قناة “الجزيرة” في الأراضي المحتلة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وخلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقده “بايتاس” مساء، الجمعة، سأله أحد الصحفيين عن موقف المغرب من إدانة مقتل الشهيدة، على الرغم من أن جميع الدول أدانت اغتيالها، حتى التي تربطها علاقات تطبيعية مع دولة الاحتلال.

من جانبه، تهرب الوزير المغربي من الرد على السؤال. موجها الصحفي بالتوجه لوزارة الخارجية المسؤولة عن التصريح بهذه المعطيات. وفق قوله

لا موقف مغربي رسمي!

ولم يصدر أي موقف رسمي من قبل الحكومة المغربية حتى الآن على اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة. على الرغم من إدانة دول التطبيع العربي لهذا الفعل.

وكانت الإمارات التي رمت بنفسها في أحضان الاحتلال، لم تجد مناصا من إدانة عملية الاغتيال.

حيث أعربت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عن تأييدها دعوات إجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وشددت على الحاجة إلى ضمان تحقيق المساءلة في مقتل الصحفية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة لها عقدها مجلس الامن الدولي الأسبوع الماضي خصصت للتباحث في اغتيال الشهيدة.

من جانبها، دانت مملكة البحرين بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. معتبرة ذلك انتهاكًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وطالبت بإجراء تحقيق فورى شامل في الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وكانت المغرب قد أعادت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر 2020. وذلك ضمن عملية التطبيع بين الدولة العبرية وعدد من الدول العربية ضمن ما يعرف باتفاقيات أبرهام، بدعم من إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

واستمر التقارب بين المغرب والدولة العبرية بوتيرة ثابتة. خاصة بعد زيارة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس للرباط.

وابتداء من 10 أغسطس/آب الماضي، بدأت شركة “إل عال” للطيران الإسرائيلية، بتنظيم ثلاث رحلات أسبوعية نحو مطار “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

تحقيق لـ”أسوشييتد برس” يؤكد استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي

تقارير

إتمام نقل “تيران وصنافير” إلى السعودية مقابل التطبيع مع اسرائيل .. “آكسيوس” يكشف معلومات حصريّة

تقارير

كلمة أمير قطر عن شيرين أبو عاقلة تُخرج وفداً إسرائيلياً من قاعة منتدى دافوس (شاهد)

الهدهد

فيديو للداعية الراحل أحمد القطان يشنّ هجوما على “ابن زايد”: “الحذر من يهود العرب”

حياتنا

وفاة مأساوية لسائحة كندية بالمغرب بعد خضوعها لعملية جراحية

الهدهد

رئيسة مجلس النواب البحريني المؤيدة للتطبيع تعجز عن نطق كلمة “انتماؤنا” العربي

الهدهد

جامعات أوكرانيا تبعث باستمارات لطلاب المغرب الفارين من الحرب.. ماذا جاء فيها؟

الهدهد

فيديو جديد لشيرين أبو عاقلة.. آخر ما نطقت به وكررته مرتين قبل أن تصيبها الرصاصة الغادرة

الهدهد

مغردة سعودية تورط الفنانة المصرية “شريهان” في قضية سياسية شائكة مع المغرب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا