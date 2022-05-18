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نائب بريطاني ينتصر لـ”شيرين أبو عاقلة” واصفا إسرائيل بدولة الاحتلال الوحشي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
شيرين أبو عاقلة watanserb.com
الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة

وطن – شن النائب عن حزب العمال البريطاني آندي مكدونالد هجوما عنيفا على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب اغتيالها لمراسلة قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة والاعتداء على جنازة تشييعها، واصفا إياها بدول “الاحتلال الوحشي” القائمة على الجرائم العنصرية.

وقال “مكدونالد” في كلمة له أمام البرلمان البريطاني إنه “من المؤكد أن هذا التدنيس المروع لجنازة شـيرين أبو عاقلة دليل إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة على جريمة الفصل العنصري التي يعاني منها الشعب الفلسطيني التي وثقتها بصرامة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بيتسيلم”.

وأضاف “مكدونالد” انه “بدلا من إصدار قوانين تمنع السلطات المحلية والمجتمع المدني من اتخاذ إجراء ضد هذا الاحتلال الوحشي، ألم يحن الوقت لقبول التحليل القانوني لهذه المنظمات الحقوقية والقيام بالأمر الصائب والأخلاقي وفرض عقوبات على هذا الإجرام المروع؟”.

وكانت قوات الاحتلال قد قامت بقمع موكب تشييع جثمان الشهيدة شيـرين أبو عاقلة أثناء إخراجها من المستشفى الفرنسي في القدس، مما دفع المشيعين لإعادة الجثمان إلى داخل المستشفى.

الاعتداء على موكب تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة

وأعاد المشيعون إخراج جثمان الشهيدة شـيرين أبو عاقلة مرة ثانية من المستشفى، ووضعه في سيارة الموتى التي قامت قوات الاحتلال بالاعتداء عليها بالهراوات، ومنع أي مرافقة لها، واعتقال الذين يحاولون ذلك.

ونتيجة الاعتداء على المشيعين أصيب عشرات المشاركين بالاختناق ورضوض وكسور، حيث منعت إخراج جثمانها من المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة سيرا على الأقدام.

وأصر المشيعون على إخراج جثمان الشهيدة أبو عاقلة من المستشفى محمولا على الأكتاف للسير بها في شوارع وأزقة القدس، إلى أن وصل الموكب كنيسة الروم الكاثوليك.

يأتي هذا في وقت كشف فيه مصدر في الكونغرس الأميركي عن تداول رسالة تطالب مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووزارة الخارجية بالتحقيق في اغتيال شـيرين أبو عاقلة.

ونقل موقع “إنترسبت” (Intercept) الإخباري الأميركي، قد نقل، الاثنين، عن مصادر مطلعة، أن نائبين ديمقراطيين في الكونغرس يسعيان إلى الحصول على توقيعات مشرعين على رسالة تطالب مكتب التحقيقات الفدرالي والخارجية الأميركية بالتحقيق في اغتيال شـيرين أبو عاقلة.

وحسب 3 مصادر مطلعة، فإن الرسالة التي أعدها “أندريه كارسون” النائب عن ولاية إنديانا و” لو كوريا” النائب عن ولاية كاليفورنيا، تطالب الخارجية الأميركية أيضا بالتحقق مما إذا كان مقتل صحفية تحمل الجنسية الأميركية ينتهك أيا من القوانين الأميركية.

شيرين أبو عاقلة
اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

واتهمت كل من شبكة الجزيرة والسلطة الفلسطينية إسرائيل بتعمد إطلاق النار على شيرين أبو عاقلة بينما كانت تمارس عملها. في حين قال تقرير أولي أصدره الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، إنه خَلُص إلى أنه لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أصاب الصحفية شيرين أبو عاقلة، وأدى إلى مقتلها.

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المصدرتويتر + إنترسبت
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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