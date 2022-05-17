نيويورك تايمز: نفوذ قطر يتصاعد عالميا بشكل أكبر مما كان يتخيله أي شخص

وطن- نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” لأمريكية تقريرا أكدت فيه بأن قطر الحرب الروسية على أوكرانيا زادت من نفوذها عالميا، مشيرة إلى أن ضخ ها كميات متزايدة من الغاز الطبيعي إلى قائمة متزايدة من العملاء في جميع أنحاء العالم ، وجمعها ثروة كبيرة أكسبها أهمية جيوسياسية.

وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى حرمان روسيا من دخلها من النفط والغاز ، نظر الغرب إلى قطر كمصدر بديل للوقود لتدفئة المنازل الأوروبية وطهي الطعام وتوليد الكهرباء. ، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن قطر لا تستطيع على الفور شحن الكثير من الغاز الإضافي إلى أوروبا لأن معظم إنتاجها يخضع لعقود للذهاب إلى مكان آخر ، فإنها تستثمر عشرات المليارات من الدولارات لزيادة الإنتاج بنحو الثلثين بحلول عام 2027.

وقال سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة ورئيس شركة قطر للطاقة البترولية المملوكة للدولة في مقابلة إن نحو نصف هذا الغاز يمكن أن يذهب إلى أوروبا .

أهمية الغاز القطري لأوروبا

وقالت سينزيا بيانكو ، زميلة أبحاث خليجية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ، مشيرة إلى الغاز الطبيعي المسال ، وهو شكل من السلع القابلة للشحن: “النجوم متفقون مع قطر لتصبح مصدرًا مهمًا للغاية للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا”.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في الاهتمام بالغاز القطري يمثل تحولًا حادًا بالنسبة لبلد اعتاد في السنوات الأخيرة على قيام القادة الغربيين بمهاجمة الوقود الأحفوري لمساهمته في تغير المناخ، موضحة أن هؤلاء القادة يتدافعون الآن للحصول على الغاز.

ونقل التقرير قول “الكعبي” إن الدول التي كانت تقول ، “لسنا بحاجة لشركات النفط والغاز ، وهؤلاء الأشخاص شيطانيون ، الأشرار” ، تقول الآن ، “ساعدونا ، أنتجوا المزيد ، أنتم لا تنتجون ما يكفي ، “وما إلى ذلك.”

وأوضح التقرير أن هذا التحول كان مدفوعًا بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في فبراير. فجأة ، كانت الدول الأوروبية ، التي تلقت ما يقرب من نصف وارداتها من الغاز من روسيا العام الماضي ، تتدافع للعثور على مصادر وقود أخرى من أجل وقف تمويل آلة بوتين الحربية.

ارتفاع شعبية قطر

وأكد التقرير على أن ذلك أدى إلى زيادة شعبية قطر ، التي تتنافس مع الولايات المتحدة وأستراليا على موقع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال التقرير إنه في يناير الماضي ومع تزايد المخاوف من غزو روسي ، أعلن الرئيس بايدن قطر ” حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو ” واستضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير قطر ، في البيت الأبيض ، وهو أول رئيس دولة خليجية يمنح مثل هذا الأمر حيث كانت قضايا الطاقة على رأس جدول الأعمال.

كما أنه بعد بدء الحرب ، اتصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالشيخ تميم لمناقشة “ضمان إمدادات الغاز المستدامة” وقضايا أخرى ، وتوجه كبار القادة الأوروبيين إلى قطر لمناقشة الطاقة ، بما في ذلك جوزيف بوريل فونتيل ، كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي. وكذلك فعل روبرت هابيك ، وزير الاقتصاد والتغير المناخي الألماني ، لإبرام صفقة غاز مع قطر.

ولفت التقرير إلى أن قدرة قطر على تخفيف مشاكل الغاز في أوروبا على المدى القريب محدودة، حيث قال الكعبي إن حوالي 85 في المائة من إنتاجها الحالي مرتبط باتفاقيات طويلة الأجل ، معظمها في آسيا.

وأضاف: “هذه العقود الصعبة التي لا يمكنني فعل أي شيء بها”. “حرمة العقود وسمعتنا أمر بالغ الأهمية ، لذلك لا يمكنني الذهاب إلى أحد العملاء والقول ،” آسف ، أنا بحاجة لمساعدة الأوروبيين. ”

وبحسب التقرير، رأى محللون إنه في السنوات المقبلة ، من المرجح أن تتحد استثمارات قطر في الغاز الطبيعي المسال مع اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا لربط الدولة الصحراوية الصغيرة بشكل أوثق بأوروبا ، وكسب استحسان واشنطن على طول الطريق.

استثمار قطر في محطات الغاز الطبيعي

في غضون ذلك ، استثمرت قطر في محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا، موضحا أنه لم يكن لدى ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، منشآت للغاز الطبيعي المسال قبل الحرب ، لكنها خصصت أكثر من 3 مليارات دولار لشراء أربع محطات عائمة. تستكشف فرنسا وإيطاليا خيارات مماثلة.

وقال التقرير إن هذا الغاز الطبيعي سيجعل قطر ، شبه جزيرة تجتاحها الرياح في الخليج الفارسي بحجم ديلاوير ، واحدة من أغنى دول العالم لم يكن نصيب الفرد فيها واضحًا دائمًا.

وقال ديفيد روبرتس ، الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية في كينجز كوليدج لندن ، إنه عندما اكتشفت الغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية في أوائل السبعينيات ، أصيب المسؤولون بخيبة أمل لأنه لم يكن النفط ، الذي كان يحول اقتصادات المملكة العربية السعودية والكويت القريبتين.

وأضاف روبرتس: “خلال العشرين عامًا الأولى ، لم يرغب أحد في ذلك لأنه لم يتصور أحد سوقًا لها”.

لذلك تركوها في الغالب في الأرض، ثم أتاح التقدم التكنولوجي فرصة، حيث انه في التسعينيات ، ضخت قطر وشركاء دوليون مليارات الدولارات في إنشاء صناعة للغاز الطبيعي المسال.

تصاعد الهيمنة القطرية في السوق

وفي هذا السياق، قال السيد روبرتس: “ترى الهيمنة القطرية في السوق تتصاعد وتتصاعد ، وقد قاموا ببناء أفضل وأرخص عمليات الغاز الطبيعي المسال الجارية”.

وأوضح أن ذلك أدى إلى تدفق الأموال على الاقتصاد القطري ، مما أعطى 2.5 مليون نسمة ، منهم 300 ألف فقط من المواطنين ، وهو أحد أعلى معدلات دخل الفرد في العالم.

ولفت التقرير إلى انه نتيجة لهذه العوامل ازدهرت العاصمة الدوحة ، ونشأت فيها محاصيل من الصلب وناطحات السحاب الزجاجية ومجموعة من الفنادق الفخمة ومراكز التسوق، كما تضخم صندوق الثروة السيادية للبلاد ، فاستحوذ على حصص في الشركات الكبرى والعقارات الرئيسية في لندن ونيويورك ومدن عالمية أخرى.

تضخم دور قطر السياسي يسمح لها لعب دور الوسيط

وأشار إلى أن قطر ستستضيف هذا العام كأس العالم لكرة القدم ، مما يسمح لها بالتباهي أمام 1.5 مليون مشجع كرة قدم متوقع من جميع أنحاء العالم.

وأوضح التقرير أن قطر استخدمت ثروتها للعب دور ضخم في السياسة الإقليمية. وهي تمول قناة الجزيرة ، الشبكة الفضائية العربية ، التي انتقدت خصوم قطر وهتفت للحركات الاحتجاجية والجماعات المتمردة في جميع أنحاء المنطقة خلال انتفاضات الربيع العربي عام 2011، كما أنها تقيم علاقات دبلوماسية مع المجموعات والبلدان التي تكره بعضها البعض ، مما يسمح لها بالعمل كوسيط.

كما انها بالإضافة إلى العديد من شركات الطاقة الغربية ، تستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ، لكنها تحافظ أيضًا على علاقات وثيقة مع إيران ، التي تشارك معها حقل الغاز البحري.

وأشار التقرير إلى أن الشيخ تميم التقى الأسبوع الماضي بمسؤولين إيرانيين في طهران لدفع المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي ، وهو أولوية لإدارة بايدن.

ولفت إلى أن قطر تستضيف كبار المسؤولين من حماس والجماعة الفلسطينية المسلحة وطالبان، وفي العام الماضي ، نالت الثناء من إدارة بايدن لمساعدتها في الانسحاب الأمريكي من أفغانستان من خلال الترحيب بالأمريكيين والشركاء الأمريكيين الذين يغادرون أفغانستان.

وقال جيم كرين ، الباحث في سياسات الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس: “لقد حظي القطريون بنفوذ أكبر مما كان يتخيله أي شخص آخر ” . “لقد استثمروا الغاز الطبيعي في كل أنواع القوة الناعمة.”

واختتم التقرير بطرح تساؤل حول: “كيف ستمارس قطر نفوذها في المستقبل هو سؤال مفتوح ، لكنها في الوقت الحالي تنعم بالاهتمام الدولي الذي يكتسبه غازها.”