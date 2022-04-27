7 فوائد للجريب فروت لم تسمع بها من قبل

وطن– هذه الفاكهة الكاريبية والمعروفة أيضًا باسم الجريب فروت/الزنباع، منخفضة السعرات الحرارية. فضلا عن أنها مفيدة جدا كمضاد للفيروسات والميكروبات والالتهابات.

وبالإضافة إلى ذلك، فهي تحسن من مقاومة الأنسولين ووظيفة القلب.

أنواع الحمضيات الاستوائية

بحسب ما أوردته صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، هناك حوالي 10 أنواع مختلفة من الحمضيات الاستوائية، مقسمة بشكل أساسي بين الأنواع البيضاء. مثل Marsh Seedless و Duncan.والأنواع الملونة، مثل Foster أو Ruby Red، والتي يكون لحمها أحمر. هذه الأخيرة هي الأغنى بمادة الليكوبين، وهو صباغ طبيعي لبعض الفواكه التي لها وظائف مضادة للأكسدة.

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كما أنها فاكهة توفر كميات صغيرة من فيتامينات ب والزنك والنحاس والحديد. تعمل كل هذه العناصر الغذائية معًا لتعزيز وظيفة الجهاز المناعي الجيدة. كما أنها تساعد في الحفاظ على سلامة الجلد، والتي تعمل كحاجز وقائي ضد العدوى.

فقدان الوزن

وفق ترجمة “وطن”، لها العديد من الخصائص المرتبطة بفقدان الوزن، خاصة محتواها من الألياف. والسبب؟ لأنها تشعرك بالشبع، وبالتالي تأكل أقل.

كما يحتوي الجريب فروت على الكثير من الماء، وهي ميزة أخرى تساعدك على إنقاص الوزن.

وجدت العديد من الدراسات آثار خفض الوزن المرتبطة باستهلاكه. على سبيل المثال، وجدت تجربة التغذية والتمثيل الغذائي أن المشاركين يعانون من انخفاض حجم الخصر عندما تناولوا الجريب فروت يوميًا مع وجباتهم.

هذا لا يعني أن الفاكهة الكاريبية وحدها ستؤدي إلى فقدان الوزن، ولكن إضافتها إلى نظام غذائي مغذي ومتوازن بالفعل يمكن أن يكون مفيدًا.

يمنع مقاومة الأنسولين ومرض السكري

تحدث مقاومة الأنسولين عندما تتوقف الخلايا عن الاستجابة للأنسولين. هذا هرمون ينظم العديد من العمليات في الجسم.

وبالتالي، فهو يشارك في جوانب مختلفة من التمثيل الغذائي، ولكنه يشتهر بدوره في التحكم في نسبة السكر في الدم.

تؤدي مقاومة الأنسولين في النهاية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين. وهما عاملان خطران رئيسيان لمرض السكري من النوع 2.

أن تناول هذه الفاكهة من شأنه أن يساعد في التحكم في مستويات الأنسولين. ما يعني القدرة على تقليل احتمالية مقاومة الأنسولين، وفقا لما أثبتته مراكز أتلانتا من أجل السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

في دراسة تم جمعها في ‘Journal of Medicinal Food’، شهد المشاركون الذين تناولوا نصف ثمرة الجريب فروت قبل الوجبات انخفاضًا كبيرًا في مستويات الأنسولين ومقاومة الأنسولين. مقارنة بمجموعة الأشخاص الذين لم يأكلوه.

نعلم أيضًا أن تناول الفاكهة بالكامل يرتبط عمومًا بتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

ضد حصى الكلى

يمكن أن يقلل تناول الجريب فروت من خطر الإصابة بحصوات الكلى والتي تنتج عن تراكم الفضلات فيها.

إنها فضلات التمثيل الغذائي التي يتم ترشيحها بشكل عام من خلال الأعضاء المذكورة أعلاه ويتم التخلص منها من خلال البول. واذا بقيت في الكلى، فإنها تتحول إلى حصوات.

يمكن أن تسبب حصوات الكلى الكبيرة انسدادًا في الجهاز البولي، والذي يمكن أن يكون مؤلمًا بشكل لا يصدق. النوع الأكثر شيوعًا هو أكسالات الكالسيوم.

يمكن لحمض الستريك وهو حمض عضوي موجود في “الفاكهة الرئيسية”، أن يكون فعالًا في منعها من خلال الارتباط بالكالسيوم في الكلى وإزالته من الجسم، كما أكد ذلك مقال بعنوان “العناصر الغذائية”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حامض الستريك لديه القدرة على زيادة حجم البول ودرجة حموضته. ما ينتج عنه بيئة أقل ملاءمة لتكوين الحصوات.

يفيد بشرتك

نحن نعلم بالفعل محتواه العالي من فيتامين ج، الذي يساعد على حماية الأدمة من أضرار أشعة الشمس والشيخوخة والالتهابات.

غالبًا ما يستخدم هذا في الأمصال للشفاء و “طمس” البقع الداكنة وتنعيم سطح الجلد.

ومع ذلك، تظهر الدراسات أيضًا أن زيادة تناول فيتامين ج من خلال الأطعمة مثل الجريب فروت يمكن أن يساعد في منع فرط التصبغ وتغير اللون وعلامات الشيخوخة.

يساهم فيتامين سي في إنتاج المزيد من الكولاجين والذي ثبت أنه يفيد في ترطيب الأدمة والوقاية من التجاعيد.

يحتوي أيضًا على أحماض الستريك والماليك والطرطريك. هذه كلها أنواع مختلفة من أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs). إنها جزيئات قابلة للذوبان في الماء، تساعد على تقشير الجلد. وغالبًا ما تستخدم في منتجات العناية بالبشرة نظرًا لفوائدها المتنوعة، بما في ذلك الملمس المحسن والمرونة.

تعتني بقلبك

يعتقد أن استهلاكه المنتظم يحسن صحة القلب عن طريق تقليل عوامل الخطر التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب. مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

تشير دراسة عن “الأيض” إلى أن الأشخاص الذين تناولوه 3 مرات يوميًا لمدة 6 أسابيع شهدوا انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم أثناء الدراسة.

كما أظهروا تحسنًا في مستويات الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وهو الكوليسترول السيئ.

العناصر الغذائية المهمة

في سياق متصل، من المحتمل أن تكون هذه الآثار بسبب العناصر الغذائية المهمة التي يحتوي عليها، والتي تلعب دورًا في الحفاظ على عمل القلب بشكل صحيح.

أولاً، يحتوي الجريب فروت على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم، وهو معدن مسؤول عن العديد من جوانب صحة القلب.

هذا وتوفر نصف الحبة حوالي 5٪ من الاحتياجات اليومية من هذه المغذيات. كما يرتبط تناول كمية كافية من البوتاسيوم بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أنه يقلل من فرص الوفاة من هذا السبب.

ثانيًا، هناك أيضًا الألياف التي تعمل على تحسين “رفاهية محرك الجسم”، عن طريق خفض مستويات ضغط الدم ومعدلات الكوليسترول.

هناك الكثير من الأسباب لتناول الجريب فروت، إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحتك.

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