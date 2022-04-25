علامات غريبة تظهر على بوتين في قداس “عيد الفصح”! (شاهد)

وطن – أثار الخبراء مخاوف جديدة بشأن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، البالغ من 69 عامًا، الذي يقال أنه مصاب بمرض باركنسون والسرطان وسط عدة شائعات مستمرة حول حالته الصحية.

تكهنات حول حالة بوتين الصحية

عادت الشكوك حول صحة الرئيس الروسي واحتمال إصابته بمرض باركنسون أو مرض خطير آخر إلى الواجهة من جديد بعد أن بدت عليه علامات توتر خلال حضوره مراسم احتفال عيد الفصح الأرثوذكسي في كاتدرائية المسيح المخلص في العاصمة موسكو.

منذ أن بدأ الغزو الروسي في شهر فبراير، تعرض بوتين لعدة شائعات حول صحته الجسدية والعقلية وقد اقترح الخبراء عدة نظريات تتراوح من إصابته بالسرطان ومرض باركنسون إلى استخدامه لعقارات الستيرويد.

وفي هذا السياق، قالت مجلة ميرور البريطانية أن الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت لبوتين خلال حضوره مراسم الاحتفال غذت هذه الشائعات.

ومن خلال الفيديو، ظهرت على بوتين علامات توتر حيث شوهد وهو يقضم شفتيه ويتململ.

مقطع فيديو آخر يفاقم الشكوك حول صحة بوتين

تأتي هذه الصورة الأخيرة لبوتين بعد أيام من ظهوره وهو يمسك بحافة الطاولة بإحكام خلال لقاء جمعه مع وزير دفاعه سيرجي شويغو بشأن حصار ماريوبول.

من جهتها، تحدثت لويز مينش، عضوة البرلمان عن حزب المحافظين السابق، عن مشاكل بوتين الصحية المحتملة، حيث غرّدت على التويتر قائلة “بوتين مصاب بمرض باركنسون وفي هذا الفيديو نجح في إخفاء رجفة يديه خلال اللقاء، لكنه لم يستطع أن يمنع رجله عن النقر”.

كما أثار المحلل السياسي البروفيسور “فاليري سولوفي” نظريات حول صحة الرئيس الروسي المتعثرة.

وقال في نوفمبر 2020 إن الرئيس الروسي أصيب بالسرطان ومرض باركنسون. بعد زعمه أن بوتين يحتاج أيضًا إلى إجراء جراحة طارئة للسرطان.

وفي حديثه عن كلا الحالتين في عام 2020، قال البروفيسور سولوفي: “إحداهما ذات طبيعة نفسية وعصبية، والأخرى مشكلة سرطانية.”

مضيفا أن “التشخيص الثاني أكثر خطورة بكثير من التشخيص الأول المسمى لأن مرض باركنسون لا يهدد الحالة الجسدية. ولكنه يحد فقط من الظهور العام.”

من جهته، قال خبير لغة الجسد إريك بوكسي، لصحيفة “صن” البريطانية، إن وجه بوتين بدا منتفخًا بوضوح”. مضيفًا أن هذا الأخير بدا ضعيفًا بشكل مذهل مقارنة بما كان عليه قبل سنوات.

وأوضح بوكسي أن الرئيس القادر “لن يحتاج إلى دعم نفسه بيد تضغط على الطاولة، ولن يكون قلقًا بشأن إبقاء كلتا قدميه مثبتتين على الأرض”.

طبيب سرطان زار بوتين 35 مرة خلال سنوات

زعمت تقارير سابقة أن بوتين كان يخضع أيضًا للمراقبة من قبل متخصص في سرطان الغدة الدرقية يُدعى يفغيني سيليفانوف.

وقال تحقيق روسي إن سيليفانوف زار الرئيس الروسي، 35 مرة خلال أربع سنوات، في مقر إقامته على البحر الأسود.

هل يتناول بوتين منشطات؟

اتهم الرئيس الروسي بتناول منشطات تعمل على تقوية العضلات وتجعل الشخص عدوانيا.

حيث قال وزير خارجية بريطانيا الأسبق اللورد ديفيد أوين إن التغييرات التي طرأت على وجه الرئيس الروسي قد تكون بسبب تناوله عقاقير تساعد على تقوية العضلات.

وفي هذا السياق، قال اللورد أوين لراديو تايمز: “انظروا الى وجهه، وانظروا كيف تغير . لديه الآن وجه بيضاوي.”

وأضاف “بالنسبة للأشخاص الذين قالوا إنه قد خضع لجراحة أو بوتوكس، فأنا لا أتصور ذلك على الإطلاق.”

على الرغم من أن الرئيس الروسي بدا أقل انتفاخًا في صور عيد الفصح الأخيرة. إلا أن المخاوف بشأن صحته العقلية لا تزال منتشرة.

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