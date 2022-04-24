الأحد, أبريل 24, 2022
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والدة كريس روك تخرج عن صمتها بعد صفعة ويل سميث .. ماذا قالت؟

"ويل لم يصفع إبني فقط، ويل صفعني وصفع الجميع"

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
والدة كريس روك watanserb.com
والدة كريس روك

وطن – في تصريح لقناة “دبليو.آي.إس” الإخبارية، تحدثت والدة كريس روك روز، الكاتبة والمتحدثة التحفيزية، حول حادثة صفع الممثل ويل سميث لابنها الفكاهي كريس روك بعد أن أطلق هذا الأخير نكتة ساخرة على زوجة ويل “جادا” الجالسة إلى جانبه بسبب رأسها الحليق.

صفعة ويل سميث لكريس روك
صفعة ويل سميث لكريس روك

وخلال هذا اللقاء، تحدثت روز عن الصفعة التي تلقاها ابنها من سميث وانتقدت تصرفاته كذلك في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

كما أكدت روز إنها شاهدت هذا الحفل من منزلها وقد اعتقدت في البداية أن هذا الحادث تم تدبيره لحد ما صاح سميث قائلا “دع اسم زوجتي بعيدا من فمك اللعين”، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

روز تعلق على الحادثة

في هذا السياق، قالت روز “ويل لم يصفع إبني فقط، ويل صفعني وصفع الجميع.”

كما أضافت روز أن ابنها كان متحمسًا للإعلان عن جائزة أفضل فيلم وثائقي وأن تصرفات سميث أفسدت خطابه.

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وقالت “لم يسمع أحد خطاب كريس، لم يستوعب أحد ما حدث. كان الجميع جالسًا هناك في حالة تعجب.”

والدة كريس روك
والدة كريس روك

من جهتها، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، منع سميث من حضور فعاليات توزيع جوائز أوسكار للسنوات العشر المقبلة. وترى والدة كريس أن هذا كان قرارا مناسبََا.

وقدم سميث اعتذارًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وقد قالت روز في هذا الإطار “أشعر بالسوء لأنه لم يعتذر أبدًا.”

أول ظهور لويل سميث بعد حادثة الصفع

كان سميث مبتسما عندما وصل إلى الهند، وهذه كانت أول مرة يظهر فيها منذ صفعه لكريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقد اتُخذت عدة صور لسميث وهو يهبط في مطار خاص في مومباي حيث استقبله العديد من المعجبين الذين أرادوا التقاط صور معه.

ويقال إن سميث في الهند للقاء الزعيم الروحي سادجورو، والذي التقى بسميث وعائلته في عام 2020 في لوس أنجلوس.

وفي هذه الصور، كان سميث مرتديًا قميصًا أبيضََا وسروالًا قصيرًا رماديًا داكنًا مع زوجًا من أحذية نايك الرياضية، وبدأ مسترخيًا وسعيدًا بعد وصوله إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وللتذكير، هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها سميث على الملأ بعد ما يقرب من شهر من صفع الممثل الكوميدي كريس روك على التلفزيون المباشر وأمام زملائه النجوم بعد أن ألقى نكتة عن زوجته جادا.

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ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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