موعد مباراة المصري ونهضة بركان والقناة الناقلة في كأس الكونفيدرالية

وطن – يترقب عشاق وجماهير كرة القدم موعد مباراة المصري ونهضة بركان، الإثنين، في إياب دور الربع النهائي من منافسات كأس الكونفيدرالية على ملعب البلدي ببركان في دولة المغرب.

وستنطلق المباراة القوية بين كلا الفريقين في منافسات كأس الكونفيدرالية، عند الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

كما وبتوقيت دولة مصر ” القاهرة” في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الحادية عشر مساءً.

وستبث مباراة المصري ونهضة بركان، عبر شبكة قنوات “”Bein sport، الناقلة لمباريات كأس الكونفيدرالية لهذا الموسم.

كما وستنقل عبر قناة “3 Bein sport premium HD”، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 2/3، وباستقطاب أفقي.

وسيعلق على أحداث المباراة بين المصري البورسعيدي ونهضة بركان، عبر شبكة قنوات ” Bein sport”، المعلق التونسي نوفل باشي.

وكان المصري قد حقق الفوز على ميدانه أمام منافسه نهضة بركان بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

وسيدخل المدرب التونسي معين شعباني في تشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره نهضة بركان المغربي، حيث سيكون في حراسة المرمى أحمد مسعود.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: ياسر حمد، كريم العراقي، هيثم ليوني، أحمد قناوي، وسيكون في خط الوسط كلاً من اللاعبين، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، حسن علي، إسلام عطية.

وسيعتمد المدرب في خط الهجوم على الثنائي، محمد عبدل لطيف، عمرو مرعي، كما وسيغيب عن المباراة بسبب عقوبة الطرد في لقاء الذهاب، عمرو موسى وإلياس الجلاصي.

Ready for the #CAFCC quarter-final second league ⚽️

Ready for you 💪🏼 pic.twitter.com/WYyHWkaJxh

— RS Berkane (@RSBfootball) April 24, 2022