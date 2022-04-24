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رياضة

موعد مباراة المصري ونهضة بركان والقناة الناقلة في كأس الكونفيدرالية

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة المصري ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية watanserb.com
موعد مباراة المصري ونهضة بركان في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية

وطن – يترقب عشاق وجماهير كرة القدم موعد مباراة المصري ونهضة بركان، الإثنين، في إياب دور الربع النهائي من منافسات كأس الكونفيدرالية على ملعب البلدي ببركان في دولة المغرب.

موعد مباراة المصري ونهضة بركان

وستنطلق المباراة القوية بين كلا الفريقين في منافسات كأس الكونفيدرالية، عند الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

كما وبتوقيت دولة مصر ” القاهرة” في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة المصري ونهضة بركان، عبر شبكة قنوات “”Bein sport، الناقلة لمباريات كأس الكونفيدرالية لهذا الموسم.

كما وستنقل عبر قناة “3 Bein sport premium HD”، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 2/3، وباستقطاب أفقي.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث المباراة بين المصري البورسعيدي ونهضة بركان، عبر شبكة قنوات ” Bein sport”، المعلق التونسي نوفل باشي.

وكان المصري قد حقق الفوز على ميدانه أمام منافسه نهضة بركان بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

تشكيلة المصري البورسعيدي

وسيدخل المدرب التونسي معين شعباني في تشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره نهضة بركان المغربي، حيث سيكون في حراسة المرمى أحمد مسعود.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: ياسر حمد، كريم العراقي، هيثم ليوني، أحمد قناوي، وسيكون في خط الوسط كلاً من اللاعبين، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، حسن علي، إسلام عطية.

وسيعتمد المدرب في خط الهجوم على الثنائي، محمد عبدل لطيف، عمرو مرعي، كما وسيغيب عن المباراة بسبب عقوبة الطرد في لقاء الذهاب، عمرو موسى وإلياس الجلاصي.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وجاء فريق المصري البورسعيدي في المركز السابع من ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما آتى منافسه نهضة بركان في تاسع جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 28 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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