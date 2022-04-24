موعد مباراة المصري ونهضة بركان والقناة الناقلة في كأس الكونفيدرالية

وطن – يترقب عشاق وجماهير كرة القدم موعد مباراة المصري ونهضة بركان، الإثنين، في إياب دور الربع النهائي من منافسات كأس الكونفيدرالية على ملعب البلدي ببركان في دولة المغرب.

موعد مباراة المصري ونهضة بركان

وستنطلق المباراة القوية بين كلا الفريقين في منافسات كأس الكونفيدرالية، عند الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

نادي نهضة بركان (المغرب) 🇲🇦 🆚 ⚪ النادي المصري (مصر) 🇪🇬

🏆 بطولة كأس الكونفيدرالية 🌍

⚽ إياب الدور ربع النهائي

🏟 الملعب البلدي – بركان 🇲🇦

📅 الأحد 24 أبريل 2022 – 🕙 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

📅 الاثنين 25 أبريل 2022 – 🕛 الساعة 00:00 مساءً بتوقيت القاهرة. pic.twitter.com/miHZPdgDJl — Al-Masry SC (@AlMasrySC) April 23, 2022

كما وبتوقيت دولة مصر ” القاهرة” في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة المصري ونهضة بركان، عبر شبكة قنوات “”Bein sport، الناقلة لمباريات كأس الكونفيدرالية لهذا الموسم.

كما وستنقل عبر قناة “3 Bein sport premium HD”، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 2/3، وباستقطاب أفقي.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث المباراة بين المصري البورسعيدي ونهضة بركان، عبر شبكة قنوات ” Bein sport”، المعلق التونسي نوفل باشي.

وكان المصري قد حقق الفوز على ميدانه أمام منافسه نهضة بركان بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

تشكيلة المصري البورسعيدي

وسيدخل المدرب التونسي معين شعباني في تشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره نهضة بركان المغربي، حيث سيكون في حراسة المرمى أحمد مسعود.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: ياسر حمد، كريم العراقي، هيثم ليوني، أحمد قناوي، وسيكون في خط الوسط كلاً من اللاعبين، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، حسن علي، إسلام عطية.

المران الأخير لفريق #المصري على الملعب البلدي بمدينة بركان، استعدادًا لمباراته بإياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بفريق نهضة بركان والمقرر إقامتها في العاشرة مساء الأحد بتوقيت المغرب -الثانية عشر صباح الاثنين بتوقيت القاهرة- على الملعب ذاته. pic.twitter.com/Rk5a9Z7BXZ — Al-Masry SC (@AlMasrySC) April 24, 2022

وسيعتمد المدرب في خط الهجوم على الثنائي، محمد عبدل لطيف، عمرو مرعي، كما وسيغيب عن المباراة بسبب عقوبة الطرد في لقاء الذهاب، عمرو موسى وإلياس الجلاصي.

Ready for the #CAFCC quarter-final second league ⚽️

Ready for you 💪🏼 pic.twitter.com/WYyHWkaJxh — RS Berkane (@RSBfootball) April 24, 2022

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وجاء فريق المصري البورسعيدي في المركز السابع من ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما آتى منافسه نهضة بركان في تاسع جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 28 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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