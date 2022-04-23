اكتشف ما تقدمه الفاكهة والخضروات حسب لونها

وطن– توفر الأصباغ النباتية تأثيرات مفيدة في الوقاية من بعض الأمراض.

موسم الحصاد

شهر أبريل هو شهر جيد جدًا لاستهلاك مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، نظرًا لأن العديد منها تظهر في هذا الموسم.

هذا يعني أنها تُزرع في مناخ أكثر ملاءمة وطبيعي، ما سيسمح لنا بالاستفادة أكثر من العناصر الغذائية.

تشير أخصائية التغذية باتريشيا أورتيجا (patriortega_nutricion) إلى أنه “في موسم الحصاد، تحافظ الخضروات والغلال بشكل أفضل على خصائصها الغذائية ونكهتها ورائحتها.

بالإضافة إلى ذلك، يكون الاستهلاك أكثر استدامة وعادة ما يكون بسعر أفضل”.

نمط حياة صحي

أثبتت بعض الدراسات العلمية بحسب ما فسرته أورتيجا، “أن نوع اللون أو أصباغ الخضار توفر تأثيرات مفيدة في الوقاية من بعض الأمراض ضمن نمط حياة صحي”.

وأضافت أن “لون الفاكهة والخضروات يرجع إلى المغذيات النباتية، أي مواد من أصل نباتي ليس لها قيمة غذائية. ولكنها ذات أهمية كبيرة لما لها من آثار مفيدة على أجسامنا بسبب احتوائها على مواد أخرى وبالتالي اعتمادًا على محتوى كل من هذه المغذيات النباتية، ستكتسب الفاكهة لونًا أو آخر”.

كل لون له فوائد

فيما يلي شارك الخبراء، الفوائد التي نحصل عليها من الفواكه والخضروات، اعتمادًا على اللون الذي تحتوي عليه:

– الفاكهة الصفراء (موز، أناناس، مانجو، ليمون، …) غنية بالكاروتينات وتحارب الإجهاد وتساعد على التئام الجلد وتحسين جهاز المناعة.

– يرجع اللون البرتقالي، مثل لون اليوسفي أو الخوخ أو الجزر أو القرع، إلى مادة بيتا كاروتين. وهي تحتوي على فيتامين أ ومضاد أكسدة قوي قادر على القضاء على الجذور الحرة التي تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات.

– يحتوي اللون الأرجواني الموجود في الفاكهة مثل العنب البري أو العنب أو العليق على مادة الأنثوسيانين. وهو مضاد قوي للالتهابات ومضاد للأكسدة.

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– يرجع اللون الأحمر للفراولة أو التوت أو الرمان أو البطيخ إلى احتوائه على نسبة عالية من مادة الليكوبين؛ التي تعتبر حليفًا كبيرًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان البروستاتا والقولون.

– من ناحية أخرى، فإن اللون الأخضر للكيوي أو الكمثرى أو الأفوكادو غني بمادة اللوتين التي تمنع فقدان البصر وإعتام عدسة العين والضمور البقعي.

يسلط إكسوس مورسيانو، المتخصص في علم التغذية ومؤلف كتاب “كيف تختلف النساء؟”، الضوء أيضًا على محتواه العالي من الكلوروفيل وحمض الفوليك. والذي يمكن العثور عليه في السبانخ والخس والجرجير والخرشوف والملفوف … فضلا عن أن الفاصوليا الخضراء هي مصدر جيد للكالسيوم، خاصة لمن يتبعون حمية نباتية.

الدهون الصحية

يركز مورسيانو على الأفوكادو (الدهون الصحية) والفراولة (فيتامين ج)، والخس (يحتوي على الكثير من الماء وقليل السعرات الحرارية) والجزر (مفيد للبشرة وصحة العين). لأنها أيضًا موجودة في الموسم.

يوصي خبراء التغذية الذين استشارتهم صحيفة “أ بي ثي”، بتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات (بالألوان). لأننا بهذه الطريقة سنحصل على المزيد من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية والمواد المفيدة لجسمنا.

بالإضافة إلى ذلك، يرتبط النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات بانخفاض معدل الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

ألياف ومضادات أكسدة

يوصي الخبراء بتناول ما لا يقل عن 400-600 جرام أو 5 إلى 7 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا.

كما أكدوا أن هذا يساعد في ضمان تناول كمية كافية من الألياف ومضادات الأكسدة التي تحمينا من الأمراض المحتملة.

علاوة على ذلك، فإن التفاح والكمثرى والحمضيات من بين الثمار التي لها أكبر ارتباط بهذه الفائدة.

هل نتناول قطعة فاكهة أم عصير؟

أوضحت الخبيرة بيريرا، أن هناك نوعان من السكريات: الجلوكوز والفركتوز. عادة ما توجد بكميات صغيرة، بين 4 و 12٪. الباقي عبارة عن ماء (بين 85 و 95٪) والألياف بين 1 و 3٪.

تشير أخصائية التغذية جوديت لوبيز إلى أنه سكر طبيعي، وبالتالي فهو غير ضار بصحتنا. عندما يكون مصحوبًا بالألياف والماء والمواد الكيميائية النباتية الأخرى، سيتم امتصاص هذا السكر بشكل أبطأ ولن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، كما يحدث عندما نتناول السكر الحر.

تشير لوبيز إلى أن السكر الموجود في العصير حتى لو كان عصيرًا طبيعيًا، يعتبر سكرًا خاليًا. لأننا هناك تخلصنا من جزء كبير من الألياف ويختلف تأثيرها على أجسامنا: سيكون امتصاص السكر أسرع ولن يكون صحيًا. لذلك، يتفق جميع الخبراء على أن تناول قطعة من الفاكهة أفضل من تناول العصير، على الرغم من أنه طبيعي.

وإذا كانت قشرة الخضار أو قطعة الفاكهة بحالة جيدة، فستحصل على كمية أكبر من الألياف.

بالطبع لا تنسى أن تغسلها جيدًا تحت الحنفية لإزالة أي آثار للتربة أو المبيدات.

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