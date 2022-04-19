هل يحاول ماكرون جذب الناخبين الأصغر سناً بهذه الصور الغريبة؟

وطن– نشر المصور الرسمي لإيمانويل ماكرون سلسلة من الصور من وراء الكواليس قبل الجولة الثانية من التصويت من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

ماكرون “يتصابى”

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن واحدة من هذه الصور. حيث يمكن رؤية ماكرون وهو جالس على أريكة صفراء مرتديًا قميصًا مفتوح الأزرار وذراعه بأكمام ملفوفة وشعر صدره يواجه الكاميرا.

وفي هذه الصور، يشبه الرئيس الفرنسي الممثل العالمي الذي أدى شخصية “جيمس بوند” الشهيرة شون كونري. والنجم الأمريكي بيرت رينولدز – وكلاهما معروفان بشعر صدرهما الكثيف.

ويترشح ماكرون على أمل التغلب على السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الانتخابات. وللقيام بهذا، سيحتاج إلى حشد بعض الدعم من الناخبين الشبان الذين استعدوا بشكل مفاجئ لمارين لوبان خلافا لما حصل في جولاتها السابقة.

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الانتخابات الرئاسية الفرنسية

يقول الخبراء إن هذه الانتخابات ستكون مختلفة للغاية مع ناخبين انخدعوا على امتداد خمس سنوات من سياسات الرئيس “الوسطي” العالمية والمؤيدة لأوروبا. وتسعى لوبان إلى توحيد الناخبين وراء رسالتها المناهضة لماكرون.

حظيت لوبان بشعبية بين الناخبين الشباب في استطلاع رأي في وقت سابق من هذا الشهر. حيث أشار هذا الاستطلاع إلى أن الكثيرين شعروا بالتوافق مع مخاوفها بشأن أزمة تكلفة المعيشة. فيما وجد آخرون الراحة في سياساتها الأخرى، والتي تتعلق بوجهات نظر قوية حول الهوية الفرنسية والإسلام.

ماكرون يتهم لوبان بالتخطيط لـ”فريكست”

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ماكرون إن لوبان لديها خطة “فريكسيت” سرية لاتباع بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي وإنشاء تحالف يميني مع بولندا والمجر.

وأكد الرئيس الفرنسي إن الناخبين الفرنسيين كانوا موالين للغاية لأوروبا. بحيث لا يقبلون سياسة “فريكسيت”، ولذا فإن لوبان ستهاجم الكتلة من الداخل بعد أن تتعاون مع الحكومات الشعبوية “في بولندا والمجر”.

في الواقع، يعتبر ماكرون مؤيد متحمس لأوروبا. ووصف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه “جريمة” ارتكبها سياسيون غير أمناء.

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