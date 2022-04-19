الرئيسيةالهدهدهل يحاول ماكرون جذب الناخبين الأصغر سناً بهذه الصور الغريبة؟
الهدهد

هل يحاول ماكرون جذب الناخبين الأصغر سناً بهذه الصور الغريبة؟

يشبه الرئيس الفرنسي الممثل العالمي الذي أدى شخصية "جيمس بوند" الشهيرة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
هل يحاول ماكرون جذب الناخبين الأصغر سناً بهذه الصور الغريبة؟ watanserb.com
يقول الخبراء إن هذه الانتخابات ستكون مختلفة للغاية

وطن– نشر المصور الرسمي لإيمانويل ماكرون سلسلة من الصور من وراء الكواليس قبل الجولة الثانية من التصويت من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

ماكرون “يتصابى”

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن واحدة من هذه الصور. حيث يمكن رؤية ماكرون وهو جالس على أريكة صفراء مرتديًا قميصًا مفتوح الأزرار وذراعه بأكمام ملفوفة وشعر صدره يواجه الكاميرا.

وفي هذه الصور، يشبه الرئيس الفرنسي الممثل العالمي الذي أدى شخصية “جيمس بوند” الشهيرة شون كونري. والنجم الأمريكي بيرت رينولدز – وكلاهما معروفان بشعر صدرهما الكثيف.

شون كونري
بيرت رينولدز

ويترشح ماكرون على أمل التغلب على السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الانتخابات. وللقيام بهذا، سيحتاج إلى حشد بعض الدعم من الناخبين الشبان الذين استعدوا بشكل مفاجئ لمارين لوبان خلافا لما حصل في جولاتها السابقة.

قد يهمك أيضاً:

الانتخابات الرئاسية الفرنسية

يقول الخبراء إن هذه الانتخابات ستكون مختلفة للغاية مع ناخبين انخدعوا على امتداد خمس سنوات من سياسات الرئيس “الوسطي” العالمية والمؤيدة لأوروبا. وتسعى لوبان إلى توحيد الناخبين وراء رسالتها المناهضة لماكرون.

حظيت لوبان بشعبية بين الناخبين الشباب في استطلاع رأي في وقت سابق من هذا الشهر. حيث أشار هذا الاستطلاع إلى أن الكثيرين شعروا بالتوافق مع مخاوفها بشأن أزمة تكلفة المعيشة. فيما وجد آخرون الراحة في سياساتها الأخرى، والتي تتعلق بوجهات نظر قوية حول الهوية الفرنسية والإسلام.

ماكرون يتهم لوبان بالتخطيط لـ”فريكست”

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ماكرون إن لوبان لديها خطة “فريكسيت” سرية لاتباع بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي وإنشاء تحالف يميني مع بولندا والمجر.

وأكد الرئيس الفرنسي إن الناخبين الفرنسيين كانوا موالين للغاية لأوروبا.  بحيث لا يقبلون سياسة “فريكسيت”، ولذا فإن لوبان ستهاجم الكتلة من الداخل بعد أن تتعاون مع الحكومات الشعبوية “في بولندا والمجر”.

في الواقع، يعتبر ماكرون مؤيد متحمس لأوروبا. ووصف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه “جريمة” ارتكبها سياسيون غير أمناء.

اقرأ أيضاً:

المصدرديلي ميل
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
الهدهد

“ديلي ميل”: زوجة ماكرون مصدومة .. اتصال أخبرها أن زوجها عشيق لـ”مثلي الجنس “!

الهدهد

“الغارديان”: لقاء ماكرون ومحمد بن سلمان ختم موافقة فرنسي له ولحربه في اليمن

الهدهد

تصريحات ماكرون تثير غضباً واسعاً بعدما شكك بوجود “أمة جزائرية” قبل الاستعمار

الهدهد

محمد بن سلمان غير راض عن الحكومة اللبنانية الجديدة ويرفض دعم لبنان ووساطة ماكرون

الهدهد

فرنسا تتلقى خسائر فادحة وصفعات متتالية .. ماكرون يعيش أزمات داخلية وخارجية متصاعدة

الهدهد

ماذا فعل ماكرون بهواتفه بعد فضيحة نظام التجسس “بيغاسوس”!؟

الهدهد

صفعة مفاجئة على وجه ماكرون من مواطن على الملأ تصيبه بالذهول! (فيديو)

حياتنا

لن تصدّقوا راتب مصفف شعر زوجة ماكرون!

الهدهد

كاتب فلسطيني يكشف لماذا يُعد السيسي “الدكتاتور المفضل” لدى كل زعماء أوروبا وليس عند ترامب فقط؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا