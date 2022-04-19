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ليلى غفران تكشف أسرارها .. جلطة وغيبوبة وخيانة زوجية (شاهد)

كشفت سبب هروبها من المغرب إلى فرنسا

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
ليلى غفران watanserb.com
ليلى غفران

وطن – فتحت الفنانة المغربية ليلى غفران قلبها، وكشفت أسراراً من حياتها، وسبب هروبها من المغرب إلى فرنسا، وكذلك إصابتها بجلطة في المخ، ودخولها في غيبوبة، وعدد زيجاتها.

وتطرقت الفنانة المغربية، في لقاء ضمن برنامج “كلام الناس” على قناة “ام بي سي مصر”،  إلى إصابتها بجلطة في المخ، أدخلتها في حالة غيبوبة، وعانت بسببها كثيراً، وحينما أفاقت من الغيبوبة، وعادت لتكمل مسيرتها الفنية .

وعن سبب الجلطة، قالت إنها حدثت نتيجة تراكمات عديدة، وقالت إنها من النوع الذي يكتم غضبه .

وقالت ليلى غفران إن الأدوية التي كانت تعطى لها خلال العلاج جعلتها تتصرف كطفلة صغيرة .

وقالت إن إن عائلتها متدينة ومحافظة، فقررت السفر وعمرها 16 عاماً تقريباً إلى فرنسا عام 1980م. وهناك بدأت بالغناء للجاليات العربيّة.

وذكرت أنّها انتقلت إلى لندن وبدأت هناك الغناء للجاليات العربية، حيث قابلت هناك الموسيقار سيد مكاوي، وبليغ حمدي، الذين شجعوها للسفر الى مصر.

وقالت الفنانة المغربية: “بعد ما كان معايا فلوس كتير واشتريت عربيات وبيوت فجأة تخليت عن كل حاجة”.

وأشارت إلى أنها تعرضت لخيانة زوجية. مضيفة أن تجربة الزواج سببت لها اكتفاءاً ذاتياً.

وقالت إنها حتى الآن يتقدم لها أشخاص للزواج. مشيرة إلى أنّها لا تتذكر كم مرة تزوجت في حياتها.

بينما تطرقت ليلى غفران إلى ابنتها المقتولة هبة.

وسبق أن اتهمت ليلى غفران مسلسل محمد رمضان (ابن حلال) بالمتاجرة بقضية مقتل ابنتها والإساءة إليها والتشكيك في حكم المحكمة الذي أدان القاتل.

وأضافت أن العمل يصنع أبطالا على حساب الغير ويدين القضاء ويشكك في نزاهته ويبرئ متهما أدانته محكمتان.

وقالت في حينه إنها تعيش حالة نفسية سيئة بسبب المسلسل.

كما عرضت مقدمة البرنامج صورة الاعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، لتنهار ليلى غفران بالبكاء، وقالت إنها فوجئت بخبر وفاته.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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