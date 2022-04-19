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اليخت السلطاني آل سعيد معروض للبيع بسعر خيالي .. شاهدوا صور مذهلة له

يقدر سعره بـ300 مليون دولار أمريكي

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
اليخت السلطاني آل سعيد watanserb.com
اليخت السلطاني آل سعيد

وطن – كشف تقرير إخباري، عن أن اليخت السلطاني آل سعيد، أصبح معروضاً للبيع لأول مرّة، حيث يبلغ طوله قرابة 155 متراً، ويقدر سعره بـ300 مليون دولار أمريكي.

اليخت “آل سعيد” صنعته شركة “لورسن” الألمانية للسلطان قابوس عام 2007. ويحتوي على مهبط للطائرات العمودية وحوض سباحة وأوركسترا.

ويحتل اليخت السلطاني، ذو الوزن الهائل، المرتبة السابعة في قائمة أكبر اليخوت الفاخرة في العالم.

تم تصميم التصميم الداخلي لليخت من قبل الحرفيين العمانيين الذين أضافوا مستوى فريدًا من التفاصيل إلى التصميمات الداخلية السرية.

يتميز اليخت بإقامة ما يصل إلى 70 ضيفًا في 24 غرفة فاخرة، ويمكنه الإبحار مع ما يصل إلى 188 ضيفًا على متن اليخت.

يضم غرفة فاخرة بمساحة 50 مترًا مربعًا، وغرفة ملابس بمساحة 40 مترًا مربعًا، وحمامًا مزودًا بجاكوزي ، ومكتب خاص وغرفة معيشة. وغرفتان إضافيتان للضيوف تحتويان على جاكوزي.

بالإضافة إلى ذلك ، يتميز اليخت بغرف طبية مجهزة بالكامل وغرفة عمليات وغرفة للعناية بالأسنان.

واليخت السلطاني قادر على الوصول إلى سرعات قصوى تبلغ 22 عقدة، ولديه سرعة إبحار تصل إلى 20 عقدة ومدى يصل إلى 7700 ميل بحري.

بالإضافة إلى ضيوفه، يتسع اليخت لطاقم مكون من 174.

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المصدرsuperyachttimes
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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