مستوطن يتنكّر بلباس إسلامي ويحاول اقتحام الأقصى! (فيديو)

وطن – نشر ناشطون فلسطينيون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يوثق لحظة ضبط مستوطن إسرائيلي، حاول الدخول إلى الأقصى متنكرا.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع المستوطن الذي تنكر في زي إسلامي وكان يطلق لحيته، ويحمل مصلية أثناء محاولته المرور من نقطة أمنية إلى داخل الأقصى.

#شاهد|لحظة إمساك مستوطن متنكراً يحاول الدخول الى المسجد الاقصى. pic.twitter.com/CLwrrNUqPQ — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) April 16, 2022

إلا أن المواطنين الفلسطينيين اشتبهوا به واكتشفوا أنه مستوطن وأحدثوا ضجة، ما دفع جنود الاحتلال لإيقافه ومنعه من دخول الأقصى.

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والجمعة، شهدت ساحات المسجد الأقصى المبارك اشتباكات عنيفة بين المرابطين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد كبير من المصابين بينهم إصابات حرجة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان المرابطون الفلسطينيون توجهوا بأعداد كبيرة في الساعات الأولى من يوم، الجمعة، لأداء صلاة الفجر والاعتكاف داخل المسجد المبارك لوقف مخطط حاخامات اليهود.

وكان عدد من حاخامات اليهود المتطرفين توعدوا بذبح القرابين داخل المسجد الأقصى، الجمعة، في عيدهم المزعوم الذي يطلق عليه عيد الفصح ويوافق 15 أبريل من كل عام.

وكانت المقاومة الفلسطينية توعدت الاحتلال بأيام سوداء، في حال حدث ذبح قرابين داخل الأقصى واستفزاز مشاعر المسلمين.

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