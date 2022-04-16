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مستوطن يتنكّر بلباس إسلامي ويحاول اقتحام الأقصى! (فيديو)

اضطرت شرطى الإحتلال إلى إبعاده عن محيط المسجد المبارك

باسل النجار
كتب باسل النجار
مستوطن يتنكر ويحاول اقتحام الأقصى watanserb.com
مستوطن يتنكر ويحاول اقتحام الأقصى

وطن – نشر ناشطون فلسطينيون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يوثق لحظة ضبط مستوطن إسرائيلي، حاول الدخول إلى الأقصى متنكرا.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع المستوطن الذي تنكر في زي إسلامي وكان يطلق لحيته، ويحمل مصلية أثناء محاولته المرور من نقطة أمنية إلى داخل الأقصى.

إلا أن المواطنين الفلسطينيين اشتبهوا به واكتشفوا أنه مستوطن وأحدثوا ضجة، ما دفع جنود الاحتلال لإيقافه ومنعه من دخول الأقصى.

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والجمعة، شهدت ساحات المسجد الأقصى المبارك اشتباكات عنيفة بين المرابطين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد كبير من المصابين بينهم إصابات حرجة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان المرابطون الفلسطينيون توجهوا بأعداد كبيرة في الساعات الأولى من يوم، الجمعة، لأداء صلاة الفجر والاعتكاف داخل المسجد المبارك لوقف مخطط حاخامات اليهود.

وكان عدد من حاخامات اليهود المتطرفين توعدوا بذبح القرابين داخل المسجد الأقصى، الجمعة، في عيدهم المزعوم الذي يطلق عليه عيد الفصح ويوافق 15 أبريل من كل عام.

وكانت المقاومة الفلسطينية توعدت الاحتلال بأيام سوداء، في حال حدث ذبح قرابين داخل الأقصى واستفزاز مشاعر المسلمين.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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