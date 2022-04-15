فاندام يثير جنون تركي آل الشيخ ويصدم رامز جلال.. فشل ذريع لـ”رامز موفي ستار”

وطن– يبدو أن النجم العالمي فاندام، قد وضع هيئة الترفيه السعودية ورئيسها تركي آل الشيخ، في أزمة كبيرة بعدما صدم رامز جلال وفريق عمل برنامج “رامز موفي ستار” بحذف جميع الصور التي تجمعه برامز من حساباته بمواقع التواصل.

فشل ذريع

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، أن برنامج رامز جلال هذا العام، يأتي برعاية هيئة الترفيه السعودية.

وتشير عدة تقارير وردود فعل الجمهور إلى فشل ذريع لـ”رامز موفي ستار”، وسقوط مدو لرامز جلال هذا العام.

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فاندام فاجأ الجميع بحذف جميع الصور التي جمعته برامز جلال، من حسابه على فيسبوك ما زاد الشكوك بشأن فشل البرنامج الذي جمعهما في صحراء السعودية.

فاندام يحذف جميع صوره مع رامز!

وبعدما كانت صفحة “فاندام” على تويتر مليئة بصوره مع رامز جلال، ظهرت آخر تويتة على صفحته يوم 4 أكتوبر عام 2021. ولم تظهر أي تويتة أو رد على تويتة تخص برنامج رامز موفي ستار.

ونفس الأمر ظهر على صفحته على “فيسبوك” التي تحظى بمتابعة حوالي 34 مليون شخص.

ومنذ إقدام فاندام على هذه الخطوة انتشرت تساؤلات عن سبب فعله ذلك، وكذلك زاد الشكوك بشأن فشل “رامز موفي ستار”.

وليد التلباني يعلق

وبعد الضجة الواسعة التي أحدثتها تلك الخطوة، وفي أول رد من قبل فاندام علق وليد التلباني ، مدير أعمال نجم الأكشن على حذف الفنان العالمى كل منشوراته عن برنامج رامز موفي ستار.

وليد التلباني كتب فى تدوينة نشرها عبر صفحته بفيسبوك: “بالنسبة لموضوع حذف فاندام كل ما يخص رامز موفى ستار من على فيسبوك للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حالياً”.

وفسر بعض النشطاء هذه الخطوة المفاجئة بأن ثمة خلاف وقع بين فاندام ورامز جلال. أو أن البرنامج لم يحقق النجاح المتوقع بالنسبة له.

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الموسم الأخير

وكانت تقارير انتشرت مؤخرا تفيد بأن إدارة قنوات “إم بي سي” قررت فسخ تعاقدها مع رامز جلال. وأن يكون “رامز موفي ستار” هو الموسم الأخير له، بعد فشل برنامجه وعدم تغطية تكاليفه.

ورغم نفي بعض المصادر هذه التقارير إلا أن خطوة فاندام المفاجئة عززتها.

وتعرض رامز جلال، هذا العام للكثير من الانتقادات حيث بات برنامج الذي يقدمه منذ أكثر من 10 سنوات روتيني ليس به أي جديد.

ويقدم “رامز موفي ستار” هذا العام من داخل المملكة العربية السعودية، برعاية هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ.

وتقوم فكرة البرنامج على استقطاب نجوم الفن والرياضة، بحجة مشاركة فاندام بطولة فيلم أكشن ليقعوا بعد ذلك في شراك رامز جلال وأفخاخه.

المصدر: (متابعة وطن – فيسبوك)

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