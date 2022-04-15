برودة اليدين.. هذا ما يحاول جسدك إخبارك به 

وطن – يمكن أن تشير برودة اليدين، على الرغم من بقاء باقي الجسم دافئًا ودرجة الحرارة مريحة، إلى وجود مشكلة صحية. تعرف على أسباب برودة الأطراف ومتى تستشير الطبيب.

بحسب موقع “واب كونسولتاس” الإسباني، فإن الكثير من الناس اعتادوا على برودة اليدين دائمًا ولا يعطون الأمر أهمية. بخلاف الشعور بعدم الراحة الذي يدفعهم لمحاولة تدفئتها من خلال وضعها في منطقة أخرى أكثر دفئًا من أجسادهم مثل الرقبة.

ومن الشائع أيضًا أن تستغرق وقتًا أطول لتسخينها بعد تعرضها للبرد في الشتاء داخل المنزل أو خارجه.

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كيفية تدفئة اليدين الباردة

ووفق ترجمة “وطن”، لا داعي للقلق، لأنه ليس لكل شخص نفس القدرة على تحمل البرودة أو الحرارة. ولكن عندما تظل الأيدي باردة في ظروف درجة حرارة الغرفة الدافئة أو عندما تستغرق وقتًا طويلاً لتسخينها. فقد يكون ذلك بسبب ضعف الدورة الدموية ويجب استشارة الطبيب لمنع المضاعفات المحتملة.

لماذا أعاني من برودة اليدين: الأسباب

بالإضافة إلى التعرض لبيئة باردة أو التعامل مع الأشياء في درجات حرارة منخفضة، يمكن أن تصاب اليدين بالبرد بسبب مرض أو مشكلة صحية، من بين أسباب أخرى مثل:

ضعف الدورة الدموية:

قد يحدث أن الدم لا يصل إلى الأطراف بشكل جيد. كما قد يكون هذا مرتبطًا بالعادات غير الصحية. مثل نمط الحياة الخامل، لأن التمارين البدنية تفضل تدفق الدم أو اتباع نظام غذائي غني بالدهون ذات النوعية الرديئة. ما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وتراكم الكوليسترول والدهون في الشرايين ما يؤدي إلى تضييقها وإعاقة الدورة الدموية.

التدخين

يمكن أن يتسبب التدخين أيضًا في تضييق الشرايين.

الأسباب الهرمونية

تزداد احتمالية إصابة النساء ببرودة القدمين واليدين، خاصة في أوقات معينة من حياتهن، مثل فترة الحمل، بسبب التغيرات الهرمونية أو في سن اليأس

تغيرات في ضغط الدم

التغيرات في ضغط الدم يمكن أن تؤدي أيضا إلى برودة اليدين. وبالتالي، في حال انخفاض مستويات ضغط الدم عن المعدل الطبيعي، ينخفض ​​تدفق الدم إلى الأطراف. بينما في حالة ارتفاع ضغط الدم، يمر الدم عبر الأوردة بقوة كبيرة ويمكن أن يشعر الشخص المصاب أيضًا ببرودة اليدين.

التوتر أو القلق

عندما نكون عصبيين للغاية أو نضطر إلى مواجهة موقف مرهق للغاية بالنسبة لنا يمكن أن تتعرق أيدينا، لكن يمكن أن تتجمد أيضًا بسبب تغير تدفق الدم.

مرض السكري الخاضع للسيطرة

إذا لم يتبع مريض السكري العلاج المناسب، يمكن أن يؤثر المرض على الدورة الدموية ويمنع الدم من الوصول إلى الأطراف بشكل صحيح.

فقر الدم

يحدث انخفاض في خلايا الدم الحمراء، ولأنها مسؤولة عن نقل الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، فإن الأوكسجين يكون ناقصًا ودرجة الحرارة سيئة التنظيم، خاصة في الأطراف.

قصور الغدة الدرقية

ومن أعراضه عدم القدرة على تحمل البرد.

علامات التحذير من برودة اليدين: متى يجب الذهاب إلى الطبيب

على أي حال، لا داعي للقلق. لأن الحقيقة البسيطة المتمثلة في برودة اليدين دون أي أعراض أخرى مرتبطة، ليست علامة على المرض.

لكن، من المهم توضيح، أنه على الرغم من أن البرد هو أحد مسببات ظاهرة رينود، حيث يوجد تضيق مؤقت في الأوعية الدموية يؤثر على أصابع اليدين والقدمين ويسبب تغيرًا في لونها، فإن “الإصابة بالبرد أو شحوب اليدين بشكل عام ليس مرتبطة ظاهرة رينود”. وفقا للدكتور خوسيه ماريا ألفارو غراسيا، رئيس خدمة أمراض الروماتيزم في مستشفى جريجوريو مارانيون في مدريد.

و يوضح أيضا أن” ظاهرة رينود هي تشنج وعائي موضعي ولا تؤثر على اليد كلها ولكن بعض أجزاء منها أو بعض الأصابع، ولا حتى الإصبع كله. بمعنى آخر، إنه تضيق جزئي للأوعية، وليس تضيقًا عامًا للأوعية، وهو ما يحدث للأشخاص الذين يعانون من برودة الأيدي عندما يكون الجو باردًا “.

ماء دافئ للأيدي الباردة

هناك بعض العلامات التحذيرية التي يجب أن تستشير الطبيب بخصوصها، على سبيل المثال:

إذا كانت اليدين باردة حتى عندما تكون ساخناً.

لو شعرت بوخز أو خدر فيهم.

إذا كانت لديهم تغيرات في اللون أو تقرحات أو طفح جلدي.

لو كان جلد يديك مشدودًا أو متيبسًا.

نصائح لتخفيف برودة اليدين

إذا كانت لديك مشكلة صحية محددة، فيمكن للعلاج المناسب أن يمنع أو يقلل من برودة اليدين. على أي حال، إذا لم تكن برودة يديك ناتجة عن مشكلة خطيرة، فإليك بعض النصائح التي ستساعدك أيضًا على تدفئة اليدين:

حافظ على يديك وقدميك دافئة قبل الخروج في الهواء الطلق عندما يكون الجو باردًا، وأفضل إذا كانت الملابس مصنوعة من ألياف طبيعية مثل الصوف والقطن. يمكنك أيضًا ارتداء قفازات أو قفازات عازلة عند التعامل مع الأشياء الباردة.

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اعتني ببشرة يديك من خلال النظافة المناسبة – اغسل يديك بالماء الدافئ، خاصة في فصل الشتاء – وحافظ على ترطيبها جيدًا. للقيام بذلك، من الأفضل وضع مرطب جيد يعتمد على اللانولين يوميًا (عدة مرات في اليوم إذا لزم الأمر)، وهو شمع طبيعي يمنع الجلد من التشقق.

استخدم تدفئة اليدين. بالإضافة إلى كيس الماء الساخن التقليدي أو البطانية الكهربائية التي يمكنك الحصول عليها في المنزل، هناك العديد من القفازات في السوق مصممة خصيصًا لليدين. إذا كنت لا تشعر بالدفء، (هناك بطاريات قابلة لإعادة الشحن، بطاريات.. و حتى وسادات التدفئة التي يمكنك وضعها في قفازاتك لإبقائها دافئة جدًا.

لا تعرض نفسك لتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة، مثل دخول غرفة بها مكيف هواء قوي جدًا عندما تأتي من منطقة دافئة. كما لا يُنصح بوضع يديك شديدة البرودة في ماء شديد السخونة. اعتقد أن البرد سيجعلك تفقد الحساسية بين يديك وقد تحرق نفسك

تجنب الإجهاد أو تعلم كيفية التعامل بشكل أفضل مع المواقف العصيبة. مارس تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل أو اليوجا.

ممارسة الرياضة البدنية بانتظام لأنها تنشط الدورة الدموية وتساعد على تدفئة الجسم كله. إذا كنت واقفًا لفترة من الوقت لأنك تعمل أمام الكمبيوتر، أو تشاهد التلفاز، على سبيل المثال، يمكنك النهوض وتحريك ذراعيك في دائرة لتعزيز الدورة الدموية.

ضع يديك تحت الإبط حتى تستعيد درجة حرارتهما (المعانقة ليست سيئة على الإطلاق).

لا تدخن أو تشرب الكحول وقلل من تناول الكافيين. لا يضر الكحول بصحتك العامة فحسب، بل إنه في هذه الحالة بالذات يوسع الأوعية الدموية وهذا يسبب لنا فقدان الحرارة، على الرغم من أننا لا نشعر بالبرودة لأن للكحول تأثير مهدئ على الجهاز العصبي. من ناحية أخرى، يعتبر التبغ مضيقًا للأوعية، ما يعني أنه يعيق الدورة الدموية، وبالتالي يؤدي إلى تفاقم الإحساس بالبرد في الأطراف.

المصدر: (وطن- واب كونسولتاس)

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