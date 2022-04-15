الجمعة, أبريل 15, 2022
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إغراق سفينة موسكفا .. خبير يكشف التكتيكات المحتملة للهجوم الأكثر جرأة

هجوم من المحتمل أن يدخل التاريخ

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
إغراق سفينة موسكفا watanserb.com

وطن – كشف خبير تفاصيل ما يبدو أنه الهجوم الأكثر جرأة في التاريخ البحري الحديث، متحدثا عن التكتيكات المحتملة التي اعتُمدت لإغراق سفينة موسكفا الروسية، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي ستار البريطانية.

يعد الغرق المحتمل لسفينة موسكفا بصواريخ “نبتون”، إحدى أكبر السفن الحربية لفلاديمير بوتين في البحر الأسود، أحد أكثر الإنجازات العسكرية المذهلة في تاريخ البحرية الحديث.

هجوم من المحتمل أن يدخل التاريخ

في تغريدة طويلة على التويتر، وصف المؤلف والمؤرخ كريس أوين الهجوم على سفينة موسكفا – إذا ما تم تأكيده – بأنه “من المحتمل أن يدخل التاريخ باعتباره أحد أكثر الهجمات الجريئة والناجحة في التاريخ البحري الحديث”.

موسكفا
موسكفا

مضيفا “إذا غرقت، فإن موسكفا ستكون أكبر سفينة حربية فقدت منذ الحرب العالمية الثانية، وبوزن 12.490 طنًا، فهي أكبر من سفينة (بلغرانو) الحربية الأرجنتينية، التي اغرقتها البحرية الملكية البريطانية عام 1982 أثناء حرب فوكلاند.”

في وقت مبكر من الصراع، عندما وجّه طاقم موسكفا دعوة إلى قوات حرس الحدود الأوكرانية المتمركزة على جزيرة الثعبان في البحر الأسود للاستسلام، رد الأوكرانيين برسالة مفادها “اذهبوا إلى الجحيم”.

كما أضاف كريس إن الروس سيجدون صعوبة في استبدال موسكفا – التي تم بناؤها ” يا للسخرية” في أوكرانيا عام 1979 – لأن تركيا أغلقت مضيق البوسفور أمام حركة المرور العسكرية.

كيف نجح الأوكرانيون في استهداف سفينة موسكفا ؟

حول كيفية نجاح الأوكرانيين في تنفيذ مثل هذا الهجوم، قال كريس: “تشير التقارير المبكرة إلى أن الأوكرانيين استعملوا ببراعة مزيجََا من التكتيكات والاستراتيجيات وقدراتهم الخاصة، مع وعي بنقاط الضعف الروسية.”

وأضاف “وبحسب ما ورد ضربت موسكفا بصواريخ كروز نبتون الأوكرانية.”

متابعا “وبحسب تقارير أولية، وقع الهجوم أثناء عاصفة وهو ما جعل الطيران صعبًا ولكنه ساعد في نفس الوقت على إخفاء رؤية النشاط على الأرض ولم يكن الروس ليروا الاستعدادات.”

بيرقدار تي بي 2

يُعتقد أن الأوكرانيين استخدموا طائرة من طراز “بيرقدار تي بي 2” بدون طيار كجزء من الهجوم. ويمكن نشر TB-2s لتحديد مواقع سفن العدو ونقل مواقعها إلى بطاريات الصواريخ الساحلية، فضلاً عن تنفيذ هجمات مباشرة بأنفسهم.

وكتب كريس على التويتر: “من الممكن أن يكون الأوكرانيون قد استخدموا TB-2 لتحديد ولاستهداف السفينة”.

وأضاف ” كما يمكن أن يكون ذلك بيدقََا لإلهاء الطراد. او كلاهما! لا أعرف ما إذا كانت TB-2 قد نجت.”

ثم تساءل في نفس السياق “كيف لم يتمكن الروس من رؤية صواريخ نبتون وهي قادمة؟ كان لدى موسكفا رادار رئيسي واحد للدفاع الجوي … المشكلة تكمن في أنه يحتوي فقط على مجال رؤية يبلغ 180 درجة.”

كما أضاف “يتم توفير تغطية 360 درجة من خلال رادارات البحث الجوي بعيدة المدى لصواريخ SA-8 قصيرة المدى. لكن من المحتمل أن هذه الرادارات لم تتمكن خلال العاصفة من التمييز بين صواريخ نبتون وقمم الأمواج.”

وتابع بالقول “لذا فمن المحتمل أن الأوكرانيين دفعوا موسكفا عن قصد توجيه أفضل رادار لها في الاتجاه الخاطئ [باستخدام TB-2]. بينما تسللت صواريخ نبتون تحت غطاء الرادارات الأخرى. إنه عمل ذكي جدا.”

ومن جهتها، اعترفت وزارة الدفاع الروسية بأن النيران اشتعلت في السفينة وقد تم إجلاء الطاقم بالكامل.

وأضاف كريس في النهاية، مهما يكن الأمر، فإن خسارة موسكفا كسفينة حربية عسكرية أمر ممكن جدا.

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المصدرديلي ستار
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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