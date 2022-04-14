نجلاء بدر ملكة الفساتين الفاضحة .. شاهد ماذا فعل بها رامز جلال في المقلب! (فيديو)

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وطن – حلت الفنانة نجلاء بدر، الخميس، ضيفة على برنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه رامز جلال في رمضان، ويأتي من صحراء السعودية هذا العام بمشاركة النجم العالمي فاندام.

واشتهرت نجلاء بدر بإطلالاتها الفاضحة وفستاينها المثيرة، خاصة في مهرجان الجونة والتي ظهرت فيه في آخر دورة له بإطلالة شبه عارية عرضتها لانتقادات حادة.

إلا أن رامز جلال عبر صدمته من ملابسها المحتشمة ـ على غير العادة ـ بمجرد ظهورها في البرنامج.

وقال:”البت يظهر بعد ما اتروقت في مهرجان الجونة من ورقة التوت اللي كانت لبساها.. جاية تتحفظ عندنا احنا ده ايه الحظ المهبب ده.”

كما سخر رامز من ملابس نجلاء بدر وإكسسوارتها حيث وصفها بـ”الساحرة الشريرة”.

كما اتهم جلال نجلاء بأنها مثيرة للجدل وتبحث عن التريند ـ يقصد إطلالاتها الفاضحة ـ

وأضاف:”المنافسة اختلفت حاليا أصبحت على الفيلر والبوتوكس، فهي ضربت فستان شفاف ستان كل شىء منه انكشف وبان فهي المثيرة للجدل.”

كما توجهت نجلاء بدر بطلب غريب لطاقم العمل أثناء التصوير قائلة:”ممكن أشرب سيجارة”.

وظهرت الفنانة المصرية مرعوبة وتصرخ في فقرة الرعب من البرنامج، عندما ذهبت السيارة للمنحدر ورأت التماسيح في البحيرة بالأسفل.

كما أصيبت نجلاء بدر بصدمة كبيرة عندما اكتشفت شخصية رامز جلال، وقام بخلع القناع عن وجهه حيث انهالت عليه ضربا.

وبعد الحلقة نشر رامز جلال صورة لها من المقلب وعلق قائلا “‏‏‏‏نجلاء بدر بعد إللى حصل لها بقت علاء.”

رامز موفي ستار

ويأتي برنامج رامز جلال لرمضان من هذا العام برعاية وإنتاج هيئة الترفيه السعودية، والمستشار تركي آل الشيخ.

وتكلف البرنامج ميزانية ضخمة جدا حيث أن طاقم العمل أجنبي معظمه وتم استقدام فاندام مقابل مبلغ ضخم للمشاركة في البرنامج.

وانتشرت أنباء عن فشل برنامج رامز جلال هذا العام، ونية ام بي سي فسخ تعاقدها معه. إلا أن مصادر من داخل الإدارة نفت هذا الأمر.

وظهر بالبرنامج إلى اليوم العديد من نجوم الفن والرياضة، منهم ياسمين صبري ورانيا يوسف، وحمو بيكا، وصابرين، وأحمد فتحي، وكذلك النجم السعودي عبدالله السدحان.

وظهرت أيضا في حلقات رامز جلال هنا الزاهد، ومحمد أنور، ونور المفتي، والتونسية عائشة بن أحمد.

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