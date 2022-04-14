صدمة لرومان أبراموفيتش .. مالك تشيلسي السابق يتلقى ضربة كبيرة بـ7 مليارات دولار

وطن – أصدرت المحكمة الملكية في “جيرسي” أمرا بتجميد أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول المرتبطة برجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، المالك السابق لنادي تشيلسي، في ضربة كبيرة لثروة الأوليغارشية الروسية.

وبحسب ما أوردت صحيفة Financial Times “فايننشال تايمز”، يأتي الأمر بعد أن فتشت الشرطة أماكن “يشتبه” في صلتها بأنشطة أعمال رومان أبراموفيتش.

كما أصدرت المحكمة الملكية أمر تجميد رسمي في 12 أبريل / نيسان، على الأصول التي تقدر قيمتها بما يزيد عن 7 مليارات دولار. يشتبه في أنها مرتبطة بأبراموفيتش.

اقرأ أيضاً: طائرة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الفارهة.. تضم 50 مقعداً! (شاهد)

وقال البيان إن الأصول كانت إما موجودة في “جيرسي” أو مملوكة لكيانات تأسست في الجزيرة.

ثروة أبراموفيتش

الحجم الهائل للأصول الخاضعة لأمر التجميد يشير إلى مقدار ثروة “أبراموفيتش”.

ويبدو أنها ثروة محمية في الملاذات الضريبية الخارجية. حيث يمكن للهياكل المؤسسية غير الشفافة أن تحمي الاستثمارات من الرأي العام.

وتقدر مجلة “فوربس” الأمريكية صافي ثروة الأوليغارشي الروسي بنحو 8.2 مليار دولار. في حين أن مؤشر بلومبيرج للمليارديرات يثبتها عند 13.9 مليار دولار.

وتجميد الأصول البالغة 7 مليارات دولار ضد أبراموفيتش في جيرسي، هو مجرد شيء خجول من إجمالي 8 مليارات دولار الذي صادرته سويسرا من بين 900 روسي مدرجين في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، قالت وزارة المالية الفرنسية، الأربعاء، إنها جمدت 33 عقارًا مملوكًا للأوليغارشية الروس الخاضعين للعقوبات.

قائمة التجميد

وتضمنت قائمة التجميد قصرًا في جنوب فرنسا يُقال على نطاق واسع أن “أبراموفيتش” قد اشتراه في شبه جزيرة “كاب أنتيبس” الفاتنة في عام 2001.

بالإضافة لفندق “Chateau de la Croë” وهو عبارة عن فيلا تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، استأجرها دوق ودوقة وندسور قبل الحرب العالمية الثانية وامتلكها لاحقًا قطب الشحن اليوناني أرسطو أوناسيس.

ويمثل تجميد سلطات جيرسي لطمة أخرى لأبراموفيتش الذي تعرض لعقوبات منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وأجبرته سلطات المملكة المتحدة على بيع نادي تشيلسي لكرة القدم. كما لا يزال تداول الأسهم في “Evraz” صانع الصلب الذي كان مساهماً هامًا فيه، معلقًا.

وقالت “جيرسي” في وقت سابق إنها تنفذ جميع العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة في أعقاب غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

وقال “توم كيتنغ” مدير مركز دراسات الجرائم المالية والأمن في معهد رويال يونايتد للخدمات البحثية: “في تطبيق العقوبات، يمكن لبريطانيا الاستفادة من هذا المصدر المذهل للمعلومات المالية التي تمتلكها عبر الأقاليم التابعة للتاج البريطاني والأقاليم البريطانية فيما وراء البحار”.

اقرأ أيضاً: رومان أبراموفيتش تعرض للتسمم بعد تناول شوكولاتة مسمومة في محادثات السلام الأوكرانية

هذا ولفتت “فايننشال تايمز” إلى أن التحرك ضد “أبراموفيتش” هو أوضح خطوة حتى الآن من قبل حكومة تشانيل آيلاند، لمصادرة بعض مليارات الدولارات من أصول الروس الأثرياء التي يعتقد على نطاق واسع أنها مستثمرة في المركز البحري.

وكان أبراموفيتش نقل عددًا من استثماراته إلى “جيرسي”، في السنوات الأخيرة من جزر فيرجن البريطانية، وهي ملاذ خارجي آخر.

ولم يصدر رد فوري من المتحدث باسم أبراموفيتش على طلب للتعليق.

(المصدر: فايننشال تايمز)