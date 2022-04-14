حادث مروع في صحم بسلطنة عمان .. أول فيديو للحادث وسببه وعدد الضحايا (شاهد)

وطن – أفادت السلطات العمانية بوقوع حادث سير مروع في ولاية صحم بسلطنة عمان، نتج عنه سقوط قتلى ومصابين.

شرطة عمان السلطانية أفادت في بيان لها، بوفاة ثلاث طالبات وإصابة سبعة أشخاص آخرين بإصابات بين البليغة والمتوسطة.

وفاة ثلاث طالبات وإصابة سبعة أشخاص آخرين بإصابات بين البليغة والمتوسطة نتيجة انحراف حافلة خارج مسار طريق الباطنة العام بعد جسر مخيليف بولاية صحم واصطدامها بأحد أفراد الشرطة خارج الطريق ومن ثم بشاحنة كانت على مسارها في طريق الخدمة، إنا لله وإنا إليه راجعون#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 14, 2022

وأوضح بيان شرطة عمان السلطانية أن الحادث الأليم وقع نتيجة انحراف حافلة خارج مسار طريق الباطنة العام بعد جسر “مخيليف” بولاية صحم.

حيث اصطدمت الحافلة بأحد أفراد الشرطة خارج الطريق ومن ثم بشاحنة كانت على مسارها في طريق الخدمة.

حادث باص في صحم 14راكب ووفاة شرطي والسايق وأربع طالبات و8إصابات بليغة لا حول ولا قوة إلا بالله (منقول) pic.twitter.com/oOvzvq1eBB — *‏﮼،منصور،"*💙 (@london945) April 14, 2022

وتداول ناشطون صورا للحادث من ولاية صحم، فيما شدد الكاتب العماني مصطفى الشاعر على أنه مع تكرار حوادث الباصات أصبح لزاما أن تتدخل الجهات المعنية.

وأوضح أنه يجب أن “تفرض ضوابط صارمة على سائقي هذه الباصات. وأهمها عمر السائق أن لا يقل عن ٤٠ عاما مع الحصول على تصريح مزاولة لهذه المهنة.

بعد فاجعة حادث باص نقل الطالبات في ولاية صحم منذ قليل والتي راح ضحيتها ٤ ممن نحسبهم شهداء عند الله ومع تكرار حوادث الباصات اصبح لزاما ان تتدخل الجهات المعنية وان تفرض ضوابط صارمة على سائقي هذه الباصات وأهمها عمر السائق ان لا يقل عن ٤٠ عاما مع الحصول على تصريح مزاولة لهذه المهنة. pic.twitter.com/31mqhE6ORZ — مصطفى الشاعر 🇴🇲 (@Mustafa_549) April 14, 2022

ولفت ناشطون إلى أن الباص الذي كان في الحادث هو باص خاص بطالبات المدارس.

وقال الناشط حمد الحبسي، إنه يتمنى تحديد سرعه للحافلات وتزود بجهاز يحدد سرعة الحافلة وجهاز اخر يوقف استخدام الهاتف أثناء قيادته للحافلة.

وتابع موضحا أن “السبب الرئيسي لوقوع الحادث وانحرف الحافلة عن المسار لاحتمال الاكبر استخدام الهاتف والانشغال به والسرعة الزائدة ساهمت في جسامة الحادث.”

وذكر آخر:”سائقي الباص الصغير اغلبهم 20-24 سنه .سواقتهم سرعة جنونيه يحتاجلهم إعادة تأهيل”.

كما قال محمد المعمري:” من وجهة نظري يجب أن لا يقل سائق نقل الطالبات عن ٣٠ سنة على الأقل يجب تعديل قانون المرور في هذا الشأن. أرواح هؤلاء أمانة وُجب الحفاظ عليها.”

اقرأ أيضاً: خلال توجههنّ إلى عملهنّ .. وفاة 3 معلمات بحادث مروع في سلطنة عمان