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حادث مروع في صحم بسلطنة عمان .. أول فيديو للحادث وسببه وعدد الضحايا (شاهد)

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باسل النجار
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وطن – أفادت السلطات العمانية بوقوع حادث سير مروع في ولاية صحم بسلطنة عمان، نتج عنه سقوط قتلى ومصابين.

شرطة عمان السلطانية أفادت في بيان لها، بوفاة ثلاث طالبات وإصابة سبعة أشخاص آخرين بإصابات بين البليغة والمتوسطة.

وأوضح بيان شرطة عمان السلطانية أن الحادث الأليم وقع نتيجة انحراف حافلة خارج مسار طريق الباطنة العام بعد جسر “مخيليف” بولاية صحم.

حيث اصطدمت الحافلة بأحد أفراد الشرطة خارج الطريق ومن ثم بشاحنة كانت على مسارها في طريق الخدمة.

وتداول ناشطون صورا للحادث من ولاية صحم، فيما شدد الكاتب العماني مصطفى الشاعر على أنه مع تكرار حوادث الباصات أصبح لزاما أن تتدخل الجهات المعنية.

وأوضح أنه يجب أن “تفرض ضوابط صارمة على سائقي هذه الباصات. وأهمها عمر السائق أن لا يقل عن ٤٠ عاما مع الحصول على تصريح مزاولة لهذه المهنة.

ولفت ناشطون إلى أن الباص الذي كان في الحادث هو باص خاص بطالبات المدارس.

وقال الناشط حمد الحبسي، إنه يتمنى تحديد سرعه للحافلات وتزود بجهاز يحدد سرعة الحافلة وجهاز اخر يوقف استخدام الهاتف أثناء قيادته للحافلة.

وتابع موضحا أن “السبب الرئيسي لوقوع الحادث وانحرف الحافلة عن المسار لاحتمال الاكبر استخدام الهاتف والانشغال به والسرعة الزائدة ساهمت في جسامة الحادث.”

وذكر آخر:”سائقي الباص الصغير اغلبهم 20-24 سنه .سواقتهم سرعة جنونيه يحتاجلهم إعادة تأهيل”.

كما قال محمد المعمري:” من وجهة نظري يجب أن لا يقل سائق نقل الطالبات عن ٣٠ سنة على الأقل يجب تعديل قانون المرور في هذا الشأن. أرواح هؤلاء أمانة وُجب الحفاظ عليها.”

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باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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