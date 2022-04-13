المياه الفوارة أو الماء المكربن.. ما هو تاريخها وسبب اختلافها عن المياه المعدنية؟

وطن– كيف نشأت المياه الفوارة/ الماء المكربن؟ وما هو الفرق بينها وبين المياه المعدنية؟

المياه الفوارة

فيما يلي أجابت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، على جميع الأسئلة التي تتعلق بالمياه الفوارة.

في الحقيقة؛ إن رشفة واحدة منها، تشعرك بإحساس فقاعي غريب على اللسان. إنها مياه تنعشنا في أيام الصيف الحارة وتروي عطشنا في فصول الشتاء الطويلة. لكن كيف يصبح الماء مكربن؟

طبقا لترجمة “وطن”، تكمن الإجابة في ثاني أكسيد الكربون، وهو مادة سامة ننتجها في كل مرة نتنفس فيها.

ليس ساماً

بيد أن هذا لا يعني أن شرب الماء المكربن يسممنا، بل على العكس من ذلك، إن امتصاص كميات صغيرة من ثاني أكسيد الكربون مع المشروبات لا يضر بجسمنا بأي شكل من الأشكال.

وفي الواقع، في بعض المصادر، يذوب ثاني أكسيد الكربون بشكل طبيعي في الماء بفضل الخصائص الخاصة للتربة. ولكن التأثير يحدث عموما بشكل مصطنع من خلال عملية كيميائية، ما يسمى الكربنة.

تاريخ المياه الفوارة

اليوم يتوفر هذا النوع من المياه في كل مكان وزمان، ولكن متى تم اختراع الماء المكربن؟

في الواقع، يعد هذا المصطلح تسمية خاطئة إلى حد ما، لقد قلنا أن هذه المصادر المحددة للمياه الفوارة كانت موجودة دائمًا في الطبيعة. لذا فهي ليست اختراعًا يعود للإنسان حقًا.

ومع ذلك، فإن العملية الاصطناعية التي سمحت بانتشار المياه الغازية كما نعرفها اليوم، ظهرت للضوء في نهاية القرن الثامن عشر بفضل اكتشاف عالم إنجليزي. ومن ثم تم تحسينها في سويسرا.

تشارك الكحول أيضًا في هذه القصة. حيث انطلق رواد الأعمال الجريئين من القطاع الخاص للعثور على مشروب يحاكي المشروبات المخمرة مثل البيرة والنبيذ.

مشكلة رئيسية

المشكلة الرئيسية التي كان عليهم مواجهتها؛ هي أن القفزات والعنب يطوران ثاني أكسيد الكربون داخليًا بفضل عملية التخمير الطبيعية. وهو أمر لا يحدث مع الماء.

يذكر أن أول من وجد حلاً كان الكيميائي الإنجليزي جوزيف بريستلي في عام 1767، بمحض الصدفة.

كان العالم قد نسي القليل من ماء الصنبور بدون غاز في وعاء من البيرة أثناء عملية التخمير. ذابت الغازات الناتجة في الماء، ما خلق أول مياه فوارة اصطناعية في التاريخ.

تجربة فاشلة

لقد صدم الاكتشاف هذا الكيميائي لدرجة جعله يتخلى عن دراسته في الكهرباء لتكريس اختراعه للمياه الغازية.

وكان هدفه هو إعادة إنشاء هذا التأثير، ليكون متاحًا دائمًا: كان محلوله حامض الكبريتيك والطباشير بدلاً من البيرة. لكن التجربة فشلت فشلاً ذريعاً.

بالطبع، أصبح الماء مكربن، لكنه كان أيضًا خطيرًا. لهذا السبب عاد جوزيف بريستلي إلى عمله، لكنه أصبح أيضًا أحد أهم الكيميائيين في التاريخ.

سلسلة تجارب

بعد ذلك، أفسح اكتشافه المجال لسلسلة كاملة من التجارب حول العالم. والفائز كان عالمًا ألمانيًا.

فبعد تحسين دراسات بريستلي وإتقانها، أصبح هذا العالم الألماني أول رجل في التاريخ يسجل براءة اختراع لعملية قادرة على إعادة إنتاج التأثير الفوار في زجاجة من المياه الطبيعية.

وعلى هذا النحو؛ أُنشأ أول مصنع للمياه الفوارة في العالم في عام 1783. وكان اسم هذا العالم JJ Schweppes.

الفرق بين المياه الغازية والمياه المعدنية

خلافًا للاعتقاد الشائع، ليس هناك تشابه بين المياه الفوارة والمياه المعدنية. يكمن الاختلاف كليًا في ثاني أكسيد الكربون. حيث يظهر أحدهما بصفة واضحة، وفي الآخر “يذوب” بشكل مصطنع.

في المياه المعدنية، يوجد ثاني أكسيد الكربون في الماء مباشرة من المصدر. وفي المياه الفوارة يضاف في عملية التعبئة بفضل إضافة بيكربونات الصوديوم وكلوريت الصوديوم، وسيترات البوتاسيوم، وكبريتات البوتاسيوم، أو ثاني أكسيد الكربون الأكثر شيوعًا.

بغض النظر عن النوعين، فإن ما يجعل هذا المشروب يتألق هو وجود حمض الكربونيك. وهو مركب يحتوي على درجة حموضة تتراوح بين 2 و 3 درجة، على عكس المياه الطبيعية التي تحتوي على درجة حموضة 7.

لهذا السبب، يعتقد الكثير أن الماء المكربن (الاصطناعي أو الطبيعي) له تأثيرات أكثر في تبريد العطش ويحفز براعم التذوق. ولكن في الواقع فإن درجة الهيدروجين الموجودة فيه، هو الذي يجعله قابضا أكثر.