رياضة

ليفاندوفسكي قرر الرحيل عن بايرن ميونخ من أجل الانتقال لبرشلونة

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
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روبرت ليفاندوفسكي والانتقال إلى برشلونة watanserb.com
نجم فريق بايرن ميونخ الألماني ليفاندوفسكي

وطن – كشفت تقارير صحفية بولندية، بأن النجم روبرت ليفاندوفسكي 34 عاماً، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، أبلغ إدارة ناديه بالرحيل عن الفريق البافاري من أجل الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الصيف المقبل.

رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ

وكشفت قناة “TVP Sport” البولندية، بأن مكينة أهداف بايرن ميونخ “البافاري” ليفاندوفسكي، قد أخبر بالفعل المسؤولين في النادي برغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة، بعد التوصل إلى اتفاق مع الفريق الكتالوني.

وبينت القناة، أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. قد أبلغ المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ وأسطورة الحراسة الألمانية السابق أوليفر كان بقرار الرحيل عن صفوف النادي.

انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة 

كما وأردفت القناة البولندية، ” روبرت ليفاندوفسكي حصل على العديد من العروض من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وليفربول من أجل التعاقد معه، إلا أن اللاعب فضل الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة بعقد لمدة ثلاثة مواسم كاملة”.

ويعد المكينة البولندية ليفاندوفسكي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ نادي بايرن ميونخ الألماني، حيث ساهم في تحقيق الكثير من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري. منذ انضمامه إلى الفريق البافاري عام 2014، كما وينتهي عقده في صيف عام 2023.

كما ويسعى نادي برشلونة إلى تدعيم خط الهجوم بالعديد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تعاقده مع الثلاثي أوباميانغ، وفيران توريس. وأداما تراوري في الميركاتو الشتوي الماضي، منذ قدوم المدرب تشافي لتولي مهام تدريب برشلونة قادماً من صفوف السد القطري.

هداف الدوري الألماني

ويتصدر البولندي ليفاندوفسكي صدارة هدافي الدوري الألماني لهذا الموسم .برصيد 32 هدفاً حتى الآن، وبفارق كبير عن الوصيف باتريك شيك نجم فريق ليفركوزن برصيد 20 هدفاً.

يشار إلى أن فريق بايرن ميونخ يعتلي قائمة ترتيب الدوري الألماني “بوندسليفا” برصيد 69 نقطة، بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند في وصافة الترتيب. برصيد 60 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن+ تويتر + TVP Sport)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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