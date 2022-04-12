ليفاندوفسكي قرر الرحيل عن بايرن ميونخ من أجل الانتقال لبرشلونة

وطن – كشفت تقارير صحفية بولندية، بأن النجم روبرت ليفاندوفسكي 34 عاماً، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، أبلغ إدارة ناديه بالرحيل عن الفريق البافاري من أجل الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الصيف المقبل.

رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ

وكشفت قناة “TVP Sport” البولندية، بأن مكينة أهداف بايرن ميونخ “البافاري” ليفاندوفسكي، قد أخبر بالفعل المسؤولين في النادي برغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة، بعد التوصل إلى اتفاق مع الفريق الكتالوني.

🚨 تقارير إعلامية بولندية 🇵🇱 تؤكد توصل نجم بايرن ميونيخ @FCBayernAr روبرت ليفاندوفسكي إلى اتفاق مع برشلونة @fcbarcelona_ara يقضي بانضمامه إلى الفريق الكتالوني بعقد لثلاثة مواسم

⬅️ ليفاندوفسكي أخبر مسؤولي بايرن ميونيخ برغبته الانضمام إلى برشلونة pic.twitter.com/0obgXFHJcd — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 11, 2022

وبينت القناة، أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. قد أبلغ المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ وأسطورة الحراسة الألمانية السابق أوليفر كان بقرار الرحيل عن صفوف النادي.

انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

كما وأردفت القناة البولندية، ” روبرت ليفاندوفسكي حصل على العديد من العروض من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وليفربول من أجل التعاقد معه، إلا أن اللاعب فضل الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة بعقد لمدة ثلاثة مواسم كاملة”.

ويعد المكينة البولندية ليفاندوفسكي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ نادي بايرن ميونخ الألماني، حيث ساهم في تحقيق الكثير من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري. منذ انضمامه إلى الفريق البافاري عام 2014، كما وينتهي عقده في صيف عام 2023.

Bayern have received no communication from Robert Lewandowski and still want him to stay. He’s well informed on Barcelona by asking some players, Xavi wants him 🇵🇱 #FCB Barça are in contact with his agent, Lewandowski asks for a three year deal – but nothing has been agreed yet. pic.twitter.com/Bx2SavTta6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2022

كما ويسعى نادي برشلونة إلى تدعيم خط الهجوم بالعديد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تعاقده مع الثلاثي أوباميانغ، وفيران توريس. وأداما تراوري في الميركاتو الشتوي الماضي، منذ قدوم المدرب تشافي لتولي مهام تدريب برشلونة قادماً من صفوف السد القطري.

هداف الدوري الألماني

ويتصدر البولندي ليفاندوفسكي صدارة هدافي الدوري الألماني لهذا الموسم .برصيد 32 هدفاً حتى الآن، وبفارق كبير عن الوصيف باتريك شيك نجم فريق ليفركوزن برصيد 20 هدفاً.

TVP Sport البولندية برشلونة توصل لإتفاق مع ليفاندوفسكي الذي أبلغ ناديه بأنه لن يجدد العقد برشلونة اتفق مع ليفا في مكالمة هاتفية على جميع الشروط و أوليفر كان ( رئيس بايرن ) على علم بالقرار pic.twitter.com/ZJVfbsWkZB — Ali_barca | 🇧🇭 (@Alooy_Elbarca) April 11, 2022

يشار إلى أن فريق بايرن ميونخ يعتلي قائمة ترتيب الدوري الألماني “بوندسليفا” برصيد 69 نقطة، بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند في وصافة الترتيب. برصيد 60 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن+ تويتر + TVP Sport)

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