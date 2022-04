ليفاندوفسكي قرر الرحيل عن بايرن ميونخ من أجل الانتقال لبرشلونة

وطن – كشفت تقارير صحفية بولندية، بأن النجم روبرت ليفاندوفسكي 34 عاماً، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، أبلغ إدارة ناديه بالرحيل عن الفريق البافاري من أجل الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الصيف المقبل.

وكشفت قناة “TVP Sport” البولندية، بأن مكينة أهداف بايرن ميونخ “البافاري” ليفاندوفسكي، قد أخبر بالفعل المسؤولين في النادي برغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة، بعد التوصل إلى اتفاق مع الفريق الكتالوني.

وبينت القناة، أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. قد أبلغ المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ وأسطورة الحراسة الألمانية السابق أوليفر كان بقرار الرحيل عن صفوف النادي.

كما وأردفت القناة البولندية، ” روبرت ليفاندوفسكي حصل على العديد من العروض من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وليفربول من أجل التعاقد معه، إلا أن اللاعب فضل الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة بعقد لمدة ثلاثة مواسم كاملة”.

ويعد المكينة البولندية ليفاندوفسكي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ نادي بايرن ميونخ الألماني، حيث ساهم في تحقيق الكثير من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري. منذ انضمامه إلى الفريق البافاري عام 2014، كما وينتهي عقده في صيف عام 2023.

Bayern have received no communication from Robert Lewandowski and still want him to stay. He’s well informed on Barcelona by asking some players, Xavi wants him 🇵🇱 #FCB

Barça are in contact with his agent, Lewandowski asks for a three year deal – but nothing has been agreed yet. pic.twitter.com/Bx2SavTta6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2022