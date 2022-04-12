اغتصاب مسنة أوكرانية (83 عاماً) على يد جنود روس .. تمنّت الموت بدلاً من ذلك! (شاهد)

وطن – كشفت مسنة أوكرانية تبلغ من العمر 83 عامًا أنها تعرضت للضرب المبرح والاغتصاب على أيدي جنود روس وأنها كانت تتمنى أن يُطلق عليها الرصاص بدلاً من ذلك.

وقالت المرأة، التي تم تسميتها باسم “فيرا” فقط لحمايتها، لأخبار شبكة “سي بي إس” أن الاعتداء عليها جاء بعد فترة وجيزة من احتلال قريتها على يد قوات بوتين.

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في تقرير مصور، وصفت المعاملة التي تلقتها من الجندي الروسي الذي لم تذكر اسمه.

وقالت: “أمسك بي من مؤخرة رقبتي. بدأت أختنق، لم أستطع التنفس. أخبرت الشخص الذي اغتصبني، أنا مسنة في عمر والدتك. هل تسمح لهذا أن يحدث لأمك؟”.

كان زوج فيرا، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة، موجودًا أيضًا في المنزل عندما تعرضت زوجته للاعتداء ولم يستطع التدخل.

بعد الاعتداء، شرب الرجل زجاجة فودكا وغادر المنزل وأطلق الرصاص من مسدسه في الهواء.

وترك الهجوم الوحشي ندوبًا على “فيرا” لأنها قالت للصحفيين إنها كانت تفضل “القتل”.

ولم يكن هذا هو الاغتصاب الوحيد الذي تم الإبلاغ عنه في القرية التي لم تذكر اسمها، حيث أبلغت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا أيضًا أنها تعرضت لاعتداء جنسي.

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