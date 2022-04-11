رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ وفياريال والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
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مباراة بايرن ميونخ وفياريال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا watanserb.com
موعد مباراة بايرن ميونخ وفياريال في دوري أبطال أوروبا

وطن – يستضيف ملعب أليانز أرينا مباراة بايرن ميونخ وفياريال المثيرة والحاسمة، الثلاثاء، في إياب دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفياريال

وستقام مواجهة بايرن ميونخ وفياريال في منافسات دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

ولكن بتوقيت دولة مصر “القاهرة” ستكون عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة  

وستنقل مباراة بايرن ميونخ “البافاري” أمام نظيره فياريال ” الغواصات الصفراء” كالعادة، عبر شبكة قنوات ” “bein sportالناقل الحصري لكافة مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر قناة “bein sport Premium 2″، عبر القمر الصناعي النايل سات 11623، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة بايرن ميونخ وفياريال

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين في إياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، المعلق التونسي رؤوف خليف.

وكان فريق فياريال الإسباني قد حقق الفوز على ميدانه. أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، بهدف نظيف دون رد في دور ذهاب ربع البطولة القارية.

تاريخ المواجهات بين بايرن ميونخ وفياريال

وتعرض فريق بايرن ميونيخ “البافاري” للهزيمة في مباراة ذهاب ال20، أمام فريق إسباني في تاريخ المسابقات الأوروبية.

كما وتعد هذه المباراة هي الثانية لفريق فياريال خارج ميدانه. ضد فريق ألماني في دوري أبطال أوروبا، حيث كان المباراة الأولى أمام ضد بايرن ميونخ الذي خسر أمامه بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد في موسم 2011-2012.

ويطمح المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال، إلى التأهل إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخ مسيرته التدريبية. بعد فشله في تحقيق ذلك مع باريس سان جيرمان.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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