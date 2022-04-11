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لقاء سانشيز بملك المغرب .. كشف الكواليس ولماذا ظهر علم إسبانيا مقلوبا؟ (شاهد)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
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العلم الإسباني بالمقلوب خلال لقاء سانشيز بملك المغرب محمد السادس watanserb.com
العلم الإسباني بالمقلوب خلال لقاء سانشيز بملك المغرب محمد السادس

وطن – دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى مائدة إفطار رمضانية، حضرها نجل الملك الأمير مولي الحسن ولي العهد وشقيقه الأصغر مولي راشد.

لقاء محمد السادس و بيدرو سانشيز

وبحسب صحيفة “cadenaser” الإسبانية فقد أقيم الإفطار في إحدى قاعات القصر الملكي بالرباط، حيث التقى الملك محمد السادس وسانشيز للمصادقة على تطبيع العلاقات الثنائية.

وسلطت مصادر إسبانية الضوء على رمزية الدعوة إلى الإفطار كبادرة صداقة من الملك تجاه رئيس الحكومة الإسبانية. لكن هناك تفاصيل لفتت انتباه الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

العلم الإسباني بالمقلوب

حيث أنه يمكنك أن ترى في الصور أن العلم الإسباني قد وضع بشكل مقلوب، الأمر الذي لم يمر مرور الكرام وأثار جدلا واسعا في إسبانيا.

واعتبر بعض الإسبان أن ذلك كان إهانة في حق إسبانيا. وصرح الصحفي الإسباني، سانتي كونزاليز، لإذاعة “ليبرتاد ديختال” أن ملك المغرب أهان إسبانيا بحضور سانشيز”.

وكانت المائدة مليئة بحساء “الحريرة المغربية” والحلويات، وكذلك البيض والتمر.

وكان “سانشيز” جالسًا على يمين محمد السادس، كما يتضح من البروتوكول. وكان إلى جانبه رئيس الحكومة المغربية عزيز أغنوش، الذي يُعتبر صديقًا مقربًا للملك.

بينما على يسار الملك جلس ابنه ولي العهد مولي الحسن، الذي سيبلغ التاسعة عشرة من عمره الشهر المقبل، والذي كان له حضور متزايد في السنوات الأخيرة بالحياة العامة والمؤسسية للبلاد بينما كان في السابق بعيدا عن الأضواء.

وشارك في المائدة مستشار الملك علي همة، الذراع اليمنى للملك، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس. وكذلك وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، والسفير الإسباني في الرباط ريكاردو دياز هوشليتنر.

ووصل “سانشيز” إلى الرباط، الخميس، للقاء مع محمد السادس، ويرمز هذا اللقاء إلى الإغلاق النهائي للأزمة الدبلوماسية بين البلدين بعد موافقة إسبانيا على اقتراح المغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية.

وذهب زعيم”Vox” سانتياغو أباسكال، إلى أبعد من ذلك وسخر من الصورة حيث قام بتدويرها ونشرها على حسابه بتويتر، ليعتدل العلم ويصبح وجه سانشيز ومحمد السادس لأسفل.

وعلق بقوله:”علينا أن نغير كل شيء حتى تصبح الأمور منطقية مرة أخرى. وحتى تكون رايتنا كما أرادها الله.”

من جانبه استغرب خافيير فيلا دي سافينيل، وهو شريك في شركة استشارية للبروتوكول، وتساءل في تغريدة له: “كيف أن لا أحد من فريق رئيس الحكومة الإسبانية انتبه إلى أن “العلم نصب بشكل مقلوب؟”.

كما سخر الصحفي الإسباني، خافيير نيكري، من رئيس وزراء بلاده، وكتب أن سانشيز “وضعوا له العلم مقلوبا في المغرب. بينما اكتفى هو بالابتسام”.

(المصدر: رصد وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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