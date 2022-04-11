لقاء سانشيز بملك المغرب .. كشف الكواليس ولماذا ظهر علم إسبانيا مقلوبا؟ (شاهد)

وطن – دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى مائدة إفطار رمضانية، حضرها نجل الملك الأمير مولي الحسن ولي العهد وشقيقه الأصغر مولي راشد.

لقاء محمد السادس و بيدرو سانشيز

وبحسب صحيفة “cadenaser” الإسبانية فقد أقيم الإفطار في إحدى قاعات القصر الملكي بالرباط، حيث التقى الملك محمد السادس وسانشيز للمصادقة على تطبيع العلاقات الثنائية.

Vaya hombre, que error más tonto… pic.twitter.com/OeOKihjlsz — César Calderón Avellaneda (@CesarCalderon) April 7, 2022

وسلطت مصادر إسبانية الضوء على رمزية الدعوة إلى الإفطار كبادرة صداقة من الملك تجاه رئيس الحكومة الإسبانية. لكن هناك تفاصيل لفتت انتباه الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

العلم الإسباني بالمقلوب

حيث أنه يمكنك أن ترى في الصور أن العلم الإسباني قد وضع بشكل مقلوب، الأمر الذي لم يمر مرور الكرام وأثار جدلا واسعا في إسبانيا.

واعتبر بعض الإسبان أن ذلك كان إهانة في حق إسبانيا. وصرح الصحفي الإسباني، سانتي كونزاليز، لإذاعة “ليبرتاد ديختال” أن ملك المغرب أهان إسبانيا بحضور سانشيز”.

Marruecos pone boca abajo la bandera de España para humillar a Sánchez https://t.co/0nsQBEpsrC pic.twitter.com/DWBchenM50 — Libertad Digital (@libertaddigital) April 8, 2022

وكانت المائدة مليئة بحساء “الحريرة المغربية” والحلويات، وكذلك البيض والتمر.

وكان “سانشيز” جالسًا على يمين محمد السادس، كما يتضح من البروتوكول. وكان إلى جانبه رئيس الحكومة المغربية عزيز أغنوش، الذي يُعتبر صديقًا مقربًا للملك.

Una cena opulenta y la bandera de España al revés. La “nueva etapa con Marruecos” resumida en una imagen. #SaharaLibre pic.twitter.com/boDV64neJQ — Pablo Perpinyà (@P_GomezPerpinya) April 8, 2022

بينما على يسار الملك جلس ابنه ولي العهد مولي الحسن، الذي سيبلغ التاسعة عشرة من عمره الشهر المقبل، والذي كان له حضور متزايد في السنوات الأخيرة بالحياة العامة والمؤسسية للبلاد بينما كان في السابق بعيدا عن الأضواء.

وشارك في المائدة مستشار الملك علي همة، الذراع اليمنى للملك، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس. وكذلك وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، والسفير الإسباني في الرباط ريكاردو دياز هوشليتنر.

ووصل “سانشيز” إلى الرباط، الخميس، للقاء مع محمد السادس، ويرمز هذا اللقاء إلى الإغلاق النهائي للأزمة الدبلوماسية بين البلدين بعد موافقة إسبانيا على اقتراح المغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية.

وذهب زعيم”Vox” سانتياغو أباسكال، إلى أبعد من ذلك وسخر من الصورة حيث قام بتدويرها ونشرها على حسابه بتويتر، ليعتدل العلم ويصبح وجه سانشيز ومحمد السادس لأسفل.

Hay que darle la vuelta a todo para que las cosas vuelvan a tener sentido, y para que nuestra bandera esté como Dios manda. pic.twitter.com/PwCHon8ZKZ — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) April 8, 2022

وعلق بقوله:”علينا أن نغير كل شيء حتى تصبح الأمور منطقية مرة أخرى. وحتى تكون رايتنا كما أرادها الله.”

من جانبه استغرب خافيير فيلا دي سافينيل، وهو شريك في شركة استشارية للبروتوكول، وتساءل في تغريدة له: “كيف أن لا أحد من فريق رئيس الحكومة الإسبانية انتبه إلى أن “العلم نصب بشكل مقلوب؟”.

🇪🇸 Nadie del equipo del presidente ha sido capaz de ver cómo está nuestra bandera… boca abajo… 📸 vía @fcarrionmolina #protocolo #escenografia pic.twitter.com/WTgWsSHrAE — Javier Vila de Savenelle de Grandmaison (@_JavierVila_) April 7, 2022

كما سخر الصحفي الإسباني، خافيير نيكري، من رئيس وزراء بلاده، وكتب أن سانشيز “وضعوا له العلم مقلوبا في المغرب. بينما اكتفى هو بالابتسام”.

(المصدر: رصد وطن)