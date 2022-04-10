نجاة والدة وشقيق منفذ عملية تل أبيب الشهيد رعد حازم من محاولة اغتيال (فيديو)

وطن – أعلن والد الشهد رعد حازم منفذ عملية شارع ديزنغوف في مدينة “تل أبيب” يوم الثلاثاء الماضي، نجاة زوجته وابنه من محاولة اغتيال اسرائيلية وتم تدمير السيارة التي كانا يستقلانها، بعد استهدافها في مدينة جنين .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة الصناعية في مدينة جنين، واستهدفت مركبة باطلاق النار عليها، ما ادى إلى إصابة الشاب محمد زكارنة الذي كان في المكان برصاصة في حوضه، وحالته مستقرة.

وانتشرت مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق اقتحام قوات الاحتلال، واستهداف المركبة بالرصاص .

شاهد| مصادر صحفية: "لحظة إطلاق قوة خاصة إسرائيلية النار على مركبة تستقلها والدة منـــفذ عمليـــة تل أبيب وشقيقه في #جنين pic.twitter.com/J6E66e8PSd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 10, 2022

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح السبت، وفشلت في اعتقال والد الشهيد رعد حازم، فيما اخذت قياسات منزل العائلة استعداداً لهدمه.

واستشهد خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة، المقاوم أحمد السعدي، من “كتيبة جنين” العسكرية .

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