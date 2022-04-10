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نجاة والدة وشقيق منفذ عملية تل أبيب الشهيد رعد حازم من محاولة اغتيال (فيديو)

تم تدمير السيارة التي كانا يستقلانها

صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 10 أبريل، 2022آخر تحديث: 10 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
نجاة والدة وشقيق منفذ عملية تل أبيب الشهيد رعد حازم من محاولة اغتيال watanserb.com
من اقتحام جنين

وطن – أعلن والد الشهد رعد حازم منفذ عملية شارع ديزنغوف في مدينة “تل أبيب” يوم الثلاثاء الماضي، نجاة زوجته وابنه من محاولة اغتيال اسرائيلية وتم تدمير السيارة التي كانا يستقلانها، بعد استهدافها في مدينة جنين .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة الصناعية في مدينة جنين، واستهدفت مركبة باطلاق النار عليها، ما ادى إلى إصابة الشاب محمد زكارنة الذي كان في المكان برصاصة في حوضه، وحالته مستقرة.

وانتشرت مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق اقتحام قوات الاحتلال، واستهداف المركبة بالرصاص .

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح السبت، وفشلت في اعتقال والد الشهيد رعد حازم، فيما اخذت قياسات منزل العائلة استعداداً لهدمه.

واستشهد خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة، المقاوم أحمد السعدي، من “كتيبة جنين” العسكرية .

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صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 10 أبريل، 2022آخر تحديث: 10 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة شيراز ماضي

شيراز ماضي

صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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