جندي روسي يغتصب طفلًا في أوكرانيا ويصوّر نفسه أثناء ذلك! (شاهد)

وطن – ذكرت تقارير صحفية أنه تم اعتقال جندي روسي في أوكرانيا يوم السبت بعد نشره على الإنترنت مقطع فيديو مروّع وهو يغتصب طفلاً في أوكرانيا.

جندي روسي يغتصب طفلًا في أوكرانيا

وبحسب ما ورد، يقال إن الجندي، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 24 عامًا فقط، صور نفسه وهو يعتدي على طفلاََ، قبل أن يرسل الفيديو إلى رفيقه.

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، جرى اعتقال أليكسي بيتشكوف وهو جندي روسي يوم السبت بعد انتشار المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي في مطلع الأسبوع وهو يغتصب طفلاً في أوكرانيا .

وفي وقت سابق، تم نشر تهديد بخصوص بيتشكوف على موقع التويتر يشرح بالتفصيل الانتهاكات المرعبة التي قام بها. كما لا يعرف بالضبط متى وأين تم تصوير اللقطات.

وشارك “بيتشكوف” مقاطع فيديو أخرى وهو يعتدي على أطفال مع أصدقائه وزملائه.

وكما تم نشر معلومات بخصوص بيتشكوف لاحقًا عبر الإنترنت على تطبيق “VK” الروسي، والذي يعد من أشهر وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا.

السيرة الذاتية للجندي

حسب ما قيل، ولد بيتشكوف في عام 1997 بالقرب من ستافروبول في جنوب غرب روسيا ويعيش في مدينة كراسنودار القريبة، بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وأشارت مصادر روسية إلى أنه يخدم في الوحدة العسكرية رقم 64044 المتمركزة في ضواحي بسكوف غربي روسيا بالقرب من الحدود مع إستونيا.

وفي حال ما كان الفيديو صحيحًا، فسيكون بالتالي أحدث جريمة حرب يزعم أن الجنود الروس ارتكبوها.

فضائع أخرى

في 8 أبريل، قالت أمينة حقوق الإنسان الأوكرانية لودميلا دينيسوفا إن الجنود الروس خطفوا أكثر من 120 ألف طفل أوكراني.

بحسب ما ورد، تعرض البعض منهم للاغتصاب، فيما وقع تهريب الآلاف عبر الحدود الروسية.

وفي نفس السياق، قالت دينيسوفا إن القوات الروسية اغتصبت صبيا يبلغ من العمر 11 عاما في بلدة بوتشا. بينما اعتدى خمسة جنود جنسيا على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما والتي أصبحت حاملاََ.

في اليوم نفسه، قال المسؤول الأوكراني أولكسندر فيلكول أن قوات بوتين اغتصبت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وامرأة مسنة، تبلغ من العمر 78 عامً، في أحدث أعمالهم الوحشية.

وفي مقطع فيديو نشر على فيسبوك، قال فيلكول وهو رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريه “هناك أخبار تجعلني أشعر بالخوف.”

وأضاف “بينما نعمل على إعادة بناء حياة سلمية في القرى المحررة في منطقة خيرسون. نواجه المزيد من قصص الرعب والإغتصاب. على غرار اغتصاب فتاة حامل تبلغ من العمر 16 عامًا. واغتصاب جدة تبلغ من العمر 78 عامًا في إحدى القرى تجاه إنجوليتس”.

هجوم صاروخي روسي على محطة قطارات أوكرانية

كما تم إلقاء اللوم على روسيا في هجوم صاروخي مدمر على محطة قطار في كراماتورسك في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا يوم الجمعة.

وقتل ما لا يقل عن 52 شخصًا وجُرح ما يصل إلى 300 شخصًا، من بينهم عشرات النساء والأطفال، في واحدة من أسوأ الهجمات الفردية في الحرب حتى الآن.

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