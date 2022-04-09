الهدهد

منزل ابنة بوتين السرية .. ديكورات مطلية بالذهب وبار مع سينما! (صور)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
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watanserb.com
منزل ابنة بوتين السرية

وطن – نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تفاصيل حول شقة بنتهاوس الفاخرة والمطلية بالذهب لابنة فلاديمير بوتين السرية، بينما تواصل التباهي بثروتها.

منزل ابنة بوتين السرية

وتظهر الصور من الوكيل العقاري المرتبط بألمانيا Engel & Volkers البذخ في الديكورات الداخلية المطلية بالذهب، التي يقال إنها منزل لويزا روزوفا البالغة من العمر 19 عامًا.

لويزا روزوفا
لويزا روزوفا

ويطلق على الشقة “أحد أكثر المجمعات خصوصية في سانت بطرسبرغ”. وفقًا لتحقيق أجرته بي بي سي روسيا.

يعتقد كثيرون أنه تم بناؤها من قبل شركة مرتبطة ببنك روسيا، الذي ينظر إليه على أنه المؤسسة المالية للدائرة المقربة من الرئيس.

محاط بخندق مائي

وذكر التقرير أن “المجمع الواقع على شارع Berezovaya Alley، حيث الشقة معروضة للإيجار، محاط بخندق مائي. ويتميز بهندسة معمارية كلاسيكية متينة”.

يحتوي الطابق الأول على غرفة معيشة وشرفة تطل على نهر نيفا. بينما يحتوي الطابق الثاني على غرفة نوم وغرفة أطفال.

سينما منزلية وكراسي مطلية بالذهب

يحتوي الطابق الثالث أيضًا على بار مع سينما منزلية وكراسي استلقاء للتشمس “مغطاة برقائق ذهبية”.

يأتي ذلك بعد أن شوهدت لويزا روزوفا، المعروفة أيضًا باسم إليزافيتا كريفونوجيخ، العام الماضي في موسكو لحضور حفل عيد ميلادها الثامن عشر.

والدة ابنة “بوتين” السرية كانت سيدة نظافة

ويشاع أن الرئيس بوتين قد أنجبها من سفيتلانا كريفونوجيخ، 45 عامًا والتي يزعم أنها سيدة نظافة تحولت إلى مليونيرة وتمتلك ملهى ليلي يضم “العروض المثيرة”.

ووفقًا للتقارير، فإن البنتهاوس المعروض للإيجار في جزيرة كاميني في سانت بطرسبرغ أصبحت في حوزة كريفونوجيخ في العام الذي تلا ولادة لويزا. ويعتقد أنه المكان الذي نشأت فيه “طفلة الحب” لبوتين.

ولم يذكر اسم كريفونوجيخ من قبل الوكيل العقاري الذي أعلن عن شقة للإيجار تبلغ مساحتها 447.4 مترًا مربعًا.

ولكن من المعروف أن البنتهاوس الخاص بها هو الوحيد من هذا الحجم الدقيق في المجمع المكون من 21 شقة فاخرة.

كما يعتقد أن الأم تسعى حاليًا لتأجير الشقة الفاخرة مقابل 7700 جنيه إسترليني شهريًا بما في ذلك رسوم المرافق.

وأغلقت لوزيا التي كانت نشطة في السابق على وسائل التواصل الاجتماعي، حساباتها.

يذكر أن بوتين لديه ابنتان من زوجته السابقة ليودميلا، السيدة الأولى السابقة في الكرملين.

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المصدر
ذا صن
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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