منزل ابنة بوتين السرية .. ديكورات مطلية بالذهب وبار مع سينما! (صور)

وطن – نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تفاصيل حول شقة بنتهاوس الفاخرة والمطلية بالذهب لابنة فلاديمير بوتين السرية، بينما تواصل التباهي بثروتها.

منزل ابنة بوتين السرية

وتظهر الصور من الوكيل العقاري المرتبط بألمانيا Engel & Volkers البذخ في الديكورات الداخلية المطلية بالذهب، التي يقال إنها منزل لويزا روزوفا البالغة من العمر 19 عامًا.

ويطلق على الشقة “أحد أكثر المجمعات خصوصية في سانت بطرسبرغ”. وفقًا لتحقيق أجرته بي بي سي روسيا.

يعتقد كثيرون أنه تم بناؤها من قبل شركة مرتبطة ببنك روسيا، الذي ينظر إليه على أنه المؤسسة المالية للدائرة المقربة من الرئيس.

محاط بخندق مائي

وذكر التقرير أن “المجمع الواقع على شارع Berezovaya Alley، حيث الشقة معروضة للإيجار، محاط بخندق مائي. ويتميز بهندسة معمارية كلاسيكية متينة”.

يحتوي الطابق الأول على غرفة معيشة وشرفة تطل على نهر نيفا. بينما يحتوي الطابق الثاني على غرفة نوم وغرفة أطفال.

سينما منزلية وكراسي مطلية بالذهب

يحتوي الطابق الثالث أيضًا على بار مع سينما منزلية وكراسي استلقاء للتشمس “مغطاة برقائق ذهبية”.

يأتي ذلك بعد أن شوهدت لويزا روزوفا، المعروفة أيضًا باسم إليزافيتا كريفونوجيخ، العام الماضي في موسكو لحضور حفل عيد ميلادها الثامن عشر.

والدة ابنة “بوتين” السرية كانت سيدة نظافة

ويشاع أن الرئيس بوتين قد أنجبها من سفيتلانا كريفونوجيخ، 45 عامًا والتي يزعم أنها سيدة نظافة تحولت إلى مليونيرة وتمتلك ملهى ليلي يضم “العروض المثيرة”.

ووفقًا للتقارير، فإن البنتهاوس المعروض للإيجار في جزيرة كاميني في سانت بطرسبرغ أصبحت في حوزة كريفونوجيخ في العام الذي تلا ولادة لويزا. ويعتقد أنه المكان الذي نشأت فيه “طفلة الحب” لبوتين.

ولم يذكر اسم كريفونوجيخ من قبل الوكيل العقاري الذي أعلن عن شقة للإيجار تبلغ مساحتها 447.4 مترًا مربعًا.

ولكن من المعروف أن البنتهاوس الخاص بها هو الوحيد من هذا الحجم الدقيق في المجمع المكون من 21 شقة فاخرة.

كما يعتقد أن الأم تسعى حاليًا لتأجير الشقة الفاخرة مقابل 7700 جنيه إسترليني شهريًا بما في ذلك رسوم المرافق.

وأغلقت لوزيا التي كانت نشطة في السابق على وسائل التواصل الاجتماعي، حساباتها.

يذكر أن بوتين لديه ابنتان من زوجته السابقة ليودميلا، السيدة الأولى السابقة في الكرملين.

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