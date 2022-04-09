جينيفر لوبيز وبن أفليك مخطوبان رسمياً بعد ١٨ عاماً من خطبتهما الأولى!

وطن– أعلنت المغنية الأمريكية، جينيفر لوبيز، خطوبتها رسمياً من خطيبها السابق، الممثل العالمي بن أفليك. وذلك بعد 18 عاماً على إلغاء زواجهما أول مرة.

إعلان هام

ونشرت جينفر عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، رسالة لجمهورها تحت عنوان إعلان هام.

وظهرت المغنية الأمريكية التي أعادت إحياء علاقتها بخطيبها العام الماضي، وهي تقول أن لديها قصى سعيدة ومشوقة تريد إخبارها لهم.

ووضعت جينفر رمزاً تعبيرياً لخاتم خطوبة من الماس بجانب اسمها.

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خاتم خطوبة

وسبق أن انتشرت شائعات عن خطوبة لوبيز (52 عامًا) وأفليك ( 49 عامًا)، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذلك حين تم تصويرها وهي ترتدي خاتمًا على إصبع الخطوبة أثناء التسوق في لوس أنجلوس مع ابنتها إيمي البالغة من العمر 14 عامًا.

أول ظهور رسمي

وكان أول ظهور رسمي لأول مرة بعد عودتهما غير المعلنة في حينها، على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي.

حيث حضرت لوبيز لمساندة أفليك في العرض الأول لفيلمه “The Last Duel”الذي عُرض خلال دورة المهرجان، إلى جانب صديقه مات دامون الذي شاركه في كتابة الفيلم. كما يشاركان في بطولته إلى جانب أدام درايفر وجودي كومر.

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قصة حب عميقة

وعاشت لوبيز و أفليك قصة حب عميقة في السابق، وأعلنا خطوبتهما في 2002، لكنهما انفصلا في عام 2004.

وذكرت صحيفة (بيج سيكس) في وقت سابق، أن جينيفر لوبيز التي انفصلت مؤخراً عن خطيبها لاعب البيسبول أليكس رودريغيز، ظهرت في عدة مناسبات مع بين أفليك.

كما شوهد الممثل الأمريكي، وهو يتوجه إلى منزل جينيفر لوبيز في كاليفورنيا بسيارة إسكاليد SUV بيضاء تخص الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن بين أفليك زار جينيفر ثلاث مرات منذ عودتها إلى لوس أنجلوس، حيث كانت في مهمة عمل في جمهورية الدومينيكان لإتمام تصوير فيلمها الجديد (Shotgun Wedding).

وقبلها بفترة، كانت جينيفر لوبيز وخطيبها السابق أليكس رودريغيز، قد أعلنا في بيان مشترك انفصالهما بشكل نهائي.

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