كم دفع برشلونة من أجل التوقيع مع ليفاندوفسكي؟!

وطن – كشفت تقارير إسبانية عن قيمة عرض نادي برشلونة، للتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني الصيف المقبل.

ليفاندوفسكي وعرض برشلونة

وذكر تقرير نشره برنامج “الشرينغويتو” الإسباني، عن تفاصيل العرض الذي تقدم به برشلونة، للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي. المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، من أجل الانضمام إلى صفوف البلوغرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

🚨EXCLUSIVA de @10JoseAlvarez 🚨 🔵🔴"El BARÇA le ofrece a LEWANDOWSKI 8 millones € netos y 3 temporadas". #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/R50Mk1BGXm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 7, 2022

كما وبين التقرير، بأن نادي برشلونة قد تقدم بعرض إلى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. براتب يصل قيمته إلى 8 ملايين يورو سنوياً، في عقد لمدة ثلاثة مواسم كاملة مع الفريق الإسباني.

برشلونة وخدمات ليفاندوفسكي

وأضاف البرنامج الإسباني، ” نادي برشلونة يهتم بالحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بالتزامن مع صعوبة التوقيع مع النجم النرويجي الصاعد إيرلينع هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني. بسبب الأوضاع المالية التي يواجهها إدارة الفريق الكتالوني”.

ESPN | قد يؤثر شكل أوباميانغ وعودة أنسو فاتي على قرار برشلونة بالتعاقد مع مهاجم هذا الصيف. – قد يرغب بايرن ميونيخ في الحصول على رسوم انتقال كبيرة من أجل ليفاندوفسكي. pic.twitter.com/6hOFIDnHxp — BARÇA (@BRC_ae) April 8, 2022

ولا يزال مستقبل نجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي مجهول حتى الآن، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة الفريق البافاري الألماني ورغبة اللاعب في خوض تجربة أخرى مع أحد الأندية في القارة الأوروبية وفق تقارير إسبانية.

كما ويعد فريق برشلونة من أكثر الأندية الأوروبية المهتمة في التعاقد مع مكينة أهداف نادي بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي الصيف القادم، من أجل الانضمام إلى المشروع الرياضي. الذي يقوده المدرب الإسباني وأسطورة الفريق تشافي.

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة اللاعب من بوابة فريق زنيتشج بروشكوف البولندي عام 2006، ثم الانتقال في عام 2008 إلى نادي لخ بوزنان في الدوري البولندي. كما وانتقل بعدها إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند عام 2010، قبل التوقيع مع نادي بايرن ميونيخ والانضمام إلى صفوفه عام 2014.

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" ليفاندوفسكي يقترب " البارسا اجتمع مرتين مع وكيل أعماله ، و يريد تقديم عرض للتوقيع معه لثلاث مواسم. البايرن يضغط و يريد تقديم عرض التجديد له. pic.twitter.com/Mzm9Y2BHox — COPE (@COPE_AR) April 5, 2022

كما ويتربع البولندي روبرت ليفاندوسكي على صدارة هدافي الدوري الألماني لهذا الموسم. برصيد 31 هدفاً، بفارق كبير عن أقرب المنافسين له باتريك شيك الذي جاء في المركز الثاني برصيد 20 هدفاً.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد البولندي ليفاندوسكي مع نادي بايرن ميونيخ الألماني. ينتهي في صيف عام 2023، مع إمكانية السماح للاعب بالرحيل عن البافاري الصيف القادم.

(المصدر: وطن + الشرينغويتو)

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