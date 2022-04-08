الهدهد

أفيخاي أدرعي بعد عملية تل أبيب: “اتقوا الله على الأقل في رمضان”

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
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وطن – أثارت الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعكس فرحة الفلسطينيين بالعملية الفدائية التي شهدها شارع “ديزنغوف” بتل أبيب مساء، الخميس، غضب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرئيلي أفيخاي أدرعي.

أدرعي غاضب

ونشر “أدرعي” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لأحد الشبان الفلسطينيين وهو يقوم بتوزيع الحلوى فرحا بعملية تل أبيب، ليتحول “أدرعي” وكأنه خطيب مسلم على المنبر.

وعلق “أدرعي” عل الصورة قائلا: ” اتقوا الله على الأقل في رمضان أيها الشامتين”.

وأضاف قائلا: “صور تتكرر بعد كل عملية تخريبية إرهابية في إسرائيل؛ الشماتة..ما يطرح السؤال: هل وصل الأمر إلى هذا الحد من الانحطاط الأخلاقي والإنساني؟ “، متناسيا كل جرائم جيشهم الإرهابي بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة.

واختتم “أدرعي” بالقول أن “الدنيا دوارة تدور الحياة ثم يصاب كل شامت بما شمت”

احتفالات الفلسطينيين بعملية تل أبيب

وكان العديد من المواطنين الفلسطينيين وفي العديد من المدن قد قاموا مساء الخميس، بتوزيع الحلوى على المارة احتفالًا بعملية تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل اثنين من المستوطنين وإصابة 10 آخرين.

مقتل مستوطنين وإصابة 10 في عملية تل أبيب

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت مقتل 2 من مصابي عملية إطلاق النار في تل أبيب وارتفاع عدد الجرحى إلى 10 جرحى. وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان أوليّ مقتضب، إنّ شخصين هما من نفّذا إطلاق النار في تل أبيب. مشيرة إلى أنّ أحدهما فرّ من المكان.

ولم يتوقف الامر على توزيع الحلوى، حيث احتفل العديد من الفلسطينيين بالعملية عبر إطلاق الألعاب النارية ، حيث سارت مسؤولة الإعلام الرقمي في الخارجية الإسرائيلية، لينا خطيب، على خطى “أدرعي” داعية لوقف هذه الاحتفالات، زاعمة أن كل من يشارك في هكذا احتفالات “هو شريك في الإرهاب” بحسب زعمها.

استشهاد منفذ عملية تل أبيب

وكانت قوة إسرائيلية خاصة قد اشتبكت فجر، الجمعة، مع منفذ “عملية تل أبيب” في مدينة يافا في الداخل المحتل، ليتم الإعلان عن استشهاده بعد تحديد مكانه بالقرب من أحد المساجد في مدينة يافا.

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وذكر بيان للشاباك أن منفذ العملية هو الشاب الشهيد هو رعد حازم من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة ويبلغ من العمر 28 عاما.

وقتل إسرائيليان، وأصيب 15 آخرون بجراح متفاوتة، جراء تعرضهم لعملية إطلاق نار نفذت مساء الخميس، وسط تل أبيب.

وعززت سلطات الاحتلال قواتها في تل أبيب، في حين توقفت المواصلات العامة وسط المدينة في عملية البحث عن المنفذ.

بينما استمرت عمليات البحث عن منفذ عملية تل أبيب طوال الليل. وشارك في عمليات المطاردة المئات من رجال الشرطة، وقوات إسرائيلية خاصة، إلى جانب طائرة مروحية.

(المصدر: فيسبوك – تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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