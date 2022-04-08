أفيخاي أدرعي بعد عملية تل أبيب: “اتقوا الله على الأقل في رمضان”

وطن – أثارت الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعكس فرحة الفلسطينيين بالعملية الفدائية التي شهدها شارع “ديزنغوف” بتل أبيب مساء، الخميس، غضب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرئيلي أفيخاي أدرعي.

أدرعي غاضب

ونشر “أدرعي” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لأحد الشبان الفلسطينيين وهو يقوم بتوزيع الحلوى فرحا بعملية تل أبيب، ليتحول “أدرعي” وكأنه خطيب مسلم على المنبر.

وعلق “أدرعي” عل الصورة قائلا: ” اتقوا الله على الأقل في رمضان أيها الشامتين”.

وأضاف قائلا: “صور تتكرر بعد كل عملية تخريبية إرهابية في إسرائيل؛ الشماتة..ما يطرح السؤال: هل وصل الأمر إلى هذا الحد من الانحطاط الأخلاقي والإنساني؟ “، متناسيا كل جرائم جيشهم الإرهابي بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة.

واختتم “أدرعي” بالقول أن “الدنيا دوارة تدور الحياة ثم يصاب كل شامت بما شمت”

احتفالات الفلسطينيين بعملية تل أبيب

وكان العديد من المواطنين الفلسطينيين وفي العديد من المدن قد قاموا مساء الخميس، بتوزيع الحلوى على المارة احتفالًا بعملية تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل اثنين من المستوطنين وإصابة 10 آخرين.

ملثمون بلباس عسكري يوزعون الحلوى الليلة في بيت أمر شمالي الخليل ابتهاجاً بعملية #تل_أبيب pic.twitter.com/wOkyUNEeGt — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 8, 2022

مقتل مستوطنين وإصابة 10 في عملية تل أبيب

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت مقتل 2 من مصابي عملية إطلاق النار في تل أبيب وارتفاع عدد الجرحى إلى 10 جرحى. وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان أوليّ مقتضب، إنّ شخصين هما من نفّذا إطلاق النار في تل أبيب. مشيرة إلى أنّ أحدهما فرّ من المكان.

📷 صور| ملثمون يوزعون الحلوى في مدينة رام الله احتفالاً بعملية تل أبيب قبل قليل. pic.twitter.com/0v3LPmN4Cx — إذاعة صوت الشعب – غزة (@shaabradio) April 7, 2022

ولم يتوقف الامر على توزيع الحلوى، حيث احتفل العديد من الفلسطينيين بالعملية عبر إطلاق الألعاب النارية ، حيث سارت مسؤولة الإعلام الرقمي في الخارجية الإسرائيلية، لينا خطيب، على خطى “أدرعي” داعية لوقف هذه الاحتفالات، زاعمة أن كل من يشارك في هكذا احتفالات “هو شريك في الإرهاب” بحسب زعمها.

هذه الاحتفالات الفلسطينية المروعة في رام الله وجنين وغزة وغيرها مع الألعاب النارية وتوزيع الحلوى يجب أن تتوقف فوراً ، كل من يفعل هذا هو شريك في الإرهاب! pic.twitter.com/9HLvUQeCaw — Lorena Khateeb | لورينا خطيب (@kh_lorena) April 7, 2022

استشهاد منفذ عملية تل أبيب

وكانت قوة إسرائيلية خاصة قد اشتبكت فجر، الجمعة، مع منفذ “عملية تل أبيب” في مدينة يافا في الداخل المحتل، ليتم الإعلان عن استشهاده بعد تحديد مكانه بالقرب من أحد المساجد في مدينة يافا.

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وذكر بيان للشاباك أن منفذ العملية هو الشاب الشهيد هو رعد حازم من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة ويبلغ من العمر 28 عاما.

המחבל רעד פתחי אשר ביצע את הפיגוע בת״א אותר וחוסל !

כל הכבוד לכוחות הביטחון שהוכיחו פעם נוספת שיש לנו על מי לסמוך ! تم تحديد مكان منفذ العملية رعد فتحي في تل أبيب والقضاء عليه !

كل الاحترام لقوات الأمن التي أثبتت مرة أخرى أن لدينا من نعتمد عليه! 🇮🇱😉 pic.twitter.com/jx0HPrLJ68 — Lorena Khateeb | لورينا خطيب (@kh_lorena) April 8, 2022

وقتل إسرائيليان، وأصيب 15 آخرون بجراح متفاوتة، جراء تعرضهم لعملية إطلاق نار نفذت مساء الخميس، وسط تل أبيب.

قتلى وجرحى في عملية اطلاق نار وسط تل أبيب قبل قليل pic.twitter.com/rvSYoUIyzg — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) April 7, 2022

وعززت سلطات الاحتلال قواتها في تل أبيب، في حين توقفت المواصلات العامة وسط المدينة في عملية البحث عن المنفذ.

بينما استمرت عمليات البحث عن منفذ عملية تل أبيب طوال الليل. وشارك في عمليات المطاردة المئات من رجال الشرطة، وقوات إسرائيلية خاصة، إلى جانب طائرة مروحية.

🚨في اختراق أمني-عملية فلسطينية رابعة هذه المرة

في عمق كيان الاحتلال#تل_ابيب.في أسبوعين

🚨عملية نوعية في العاصمة الاقتصادية وكبرى مدنها-شارع #ديزنكوف الأشهر

سقوط قتيلين و8 جرحى بينهم 4 إصابات حرجة وخطرة في أسبوعين وقتل 13 إسرائيلي. 🚨كيانها وحكومتها تتصدعان من الداخل في #رمضان pic.twitter.com/xicZSlQlf1 — عبدالله الشايجي (@docshayji) April 7, 2022

(المصدر: فيسبوك – تويتر – وطن)

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