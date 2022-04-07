منفذ عملية شارع ديزنغوف يفرض حظر التجول في تل أبيب .. ورعب كبير (شاهد)

وطن – فرض منفذ عملية شارع ديزنغوف الشهير وسط تل أبيب، مساء الخميس، حظراً للتجول في المدينة، حيث أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي توقف خدمات النقل العام في تل أبيب بسبب الوضع الأمني.

وحتّى ساعة كتابة هذا الخبر، تفشل أجهزة الأمن الإسرائيلية في الوصول إلى منفذ العملية. بينما رجّحت أنه قد يكون من منطقة جنين.

وذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ أكثر من ألف شرطي وعناصر من حرس الحدود ينتشرون في مكان ومحيط عملية إطلاق النار .

منفذ عملية ديزنغوف اختفى

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قائد شرطة تل أبيب قوله إنّ منفذ عملية شارع ديزنغوف اختفى من مكان الهجوم. مضيفاً أنه هرب إلى أحد الأزقة في المنطقة .

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن قوات الأمن تجري عمليات تمشيط داخل وخارج المبنى الذي يشتبه أن منفذ هجوم تل أبيب يتحصن به .

💥"اتضح أنه فارغ" .. صورة من حصار قوات الاحتلال لمبنى في تل أبيب بعد عملية إطلاق النار التي وقعت في شارع ديزنغوف وأدت لمقتل مستوطنين اثنين وإصابة 8 اخرين من بينهم 4 فى حالة حرجة. تفاصيل ⬅ https://t.co/ZNLuVEQI6F pic.twitter.com/cW3wnQnSes — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 7, 2022

كما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نفتالي بينت (رئيس الحكومة) أجرى تقييما للوضع. ووافق على استمرار التعزيزات وتدفق القوات إلى تل أبيب.

وبحسب ما أورد موقع “والا” العبري، فقد قتل في عملية إطلاق النار التي وقعت في شارع ديزنغوف، إسرائيليان في الثلاثينيات من العمر، وأصيب 15 آخرون .

💥 #صور من موقع عملية شارع ديزنغوف وأدت لمقتل مستوطنين اثنين وإصابة 8 اخرين من بينهم 4 فى حالة حرجة.

تفاصيل ⬅ https://t.co/ZNLuVEQI6F pic.twitter.com/FtSJOtPiF1 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 7, 2022

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كما لفت الموقع إلى ان اربعة من الجرحى فى حالة حرجة. بينما ويكافح الأطباء فى مستشفى “إيخلوف” الإسرائيلي لإنقاذهم.

فيما وصفت جروح اثنان اخران بالمتوسطة. والباقي جروحهم طفيفة.

وجاءت عملية شارع ديزنغوف في ذروة الإستنفار الأمني الذي أعلنته أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيليّ خشية وقوع عمليات على غرار التي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأدت تلك العمليات لمقتل 11 مستوطناً وإصابة آخرين.

(المصدر: متابعات وطن)

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