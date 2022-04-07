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منفذ عملية شارع ديزنغوف يفرض حظر التجول في تل أبيب .. ورعب كبير (شاهد)

تفشل أجهزة الأمن الإسرائيلية في الوصول إليه

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
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منفذ عملية شارع ديزنغوف يفرض حظر التجول في شوارع تل أبيب watanserb.com
مستوطن ينتحب في موقع عملية شارع ديزنغوف

وطن – فرض منفذ عملية شارع ديزنغوف الشهير وسط تل أبيب، مساء الخميس، حظراً للتجول في المدينة، حيث أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي توقف خدمات النقل العام في تل أبيب بسبب الوضع الأمني.

وحتّى ساعة كتابة هذا الخبر، تفشل أجهزة الأمن الإسرائيلية في الوصول إلى منفذ العملية. بينما رجّحت أنه قد يكون من منطقة جنين.

وذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ أكثر من ألف شرطي وعناصر من حرس الحدود ينتشرون في مكان ومحيط عملية إطلاق النار .

منفذ عملية ديزنغوف اختفى 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قائد شرطة تل أبيب قوله إنّ منفذ عملية شارع ديزنغوف اختفى من مكان الهجوم. مضيفاً أنه هرب إلى أحد الأزقة في المنطقة .

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن قوات الأمن تجري عمليات تمشيط داخل وخارج المبنى الذي يشتبه أن منفذ هجوم تل أبيب يتحصن به .

كما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نفتالي بينت (رئيس الحكومة) أجرى تقييما للوضع. ووافق على استمرار التعزيزات وتدفق القوات إلى تل أبيب.

وبحسب ما أورد موقع “والا” العبري، فقد قتل في عملية إطلاق النار التي وقعت في شارع ديزنغوف، إسرائيليان في الثلاثينيات من العمر، وأصيب 15 آخرون .

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كما لفت الموقع إلى ان اربعة من الجرحى فى حالة حرجة. بينما ويكافح الأطباء فى مستشفى “إيخلوف” الإسرائيلي لإنقاذهم.

فيما وصفت جروح اثنان اخران بالمتوسطة. والباقي جروحهم طفيفة.

وجاءت عملية شارع ديزنغوف في ذروة الإستنفار الأمني الذي أعلنته أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيليّ خشية وقوع عمليات على غرار التي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأدت تلك العمليات لمقتل 11 مستوطناً وإصابة آخرين.

(المصدر: متابعات وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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