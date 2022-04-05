الهدهد

روسيا تمنع سفينة محملة بالقمح الأوكراني من الوصول إلى مصر .. ما القصة؟!

بالتزامن واستمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
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روسيا تمنع سفينة محملة بالقمح الأوكراني من الوصول إلى مصر مع استمرار الأزمة watanserb.com
روسيا تمنع سفينة محملة بالقمح الأوكراني من الوصول إلى مصر

وطن – في واقعة اعتبرها مصريون تهدف للوقيعة مع روسيا، كشفت السفارة الأوكرانية في مصر بأن روسيا تمنع حركة سفينة محملة بالقمح الأوكراني بعد ان اشترتها جمهورية مصر العربية، بالتزامن واستمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

سفينة محملة بالقمح الأوكراني

وقالت السفارة الأوكرانية في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن السفينة تدعى “EMMAKRIS III” ، مرفقة رابطا إلكترونيا لمن يرغب في متابعة موقع السفينة الفعلي.

مصر مستورد رئيسي للقمح من روسيا وأوكرانيا

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أكدت أن روسيا في قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021.

وسجلت قيمة واردات مصر منها 1,2 مليار دولار وبكمية بلغت 4,2 مليون طن بنسبة 69,4 % من إجمالي كمية واردات مصر من القمح.

وقال الجهاز في بيان له في25فبراير/شباط الماضي، أن أوكرانيا جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 649,4 مليون دولار، وبكمية 651,4 ألف طن بنسبة 10,7%.

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ثم حلّت رومانيا ثالثاً بقيمة 407,7 مليون دولار، وبكمية 387,2 ألف طن بنسبة 6,2%.

وأوضح الجهاز، أن روسيا وأوكرانيا وردت لمصر 80 % من احتياجاتها من القمح خلال الـ 11 شهر الأولى عام 2021.

وساطة عربية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، إن الدول العربية عرضت وساطة حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء إعلان السفارة الأوكرانية بعد ساعات من حديث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي في موسكو.

وأكد “شكري” على أن مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا شددت خلال محادثاتها في روسيا، على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية بمناطق الصراع وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى.

وقبل أيام، قالت الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ لبحث آخر التطورات في أوكرانيا.

وأضافت أن “الاتصال تناول كذلك التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما. حيث أكد الجانبان متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة بينهما”.

(المصدر: فيسبوك – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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