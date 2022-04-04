لماذا كل المسلسلات الكورية تحتوي على 16 حلقة فقط؟

وطن – كان صعود المسلسلات الكورية حول العالم قوياً في الآونة الاخيرة. ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى مسلسل “The Squid Game”، الذي بثته منصة نتفليكس. وهي المنصة التي تعد الأكثر نجاحًا اليوم.

لا يوجد رقم إلزامي

لكن من الغريب أن تحتوي كل المسلسلات الكورية على 16 حلقةً، ما يستوجب شرحا مفصلاً.

وفقا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن عدد الفصول التي تتكون منها السلسلة كثيرًا ما تختلف.

وعلى الرغم من أنها كانت في وقت سابق بين 13 أو 24، إلا أنه منذ وصول منصات البث، فقد تباين هذا الرقم كثيرًا. ويمكنك العثور الآن، على كل من 8 حلقات و 10 حلقات وربما 12 و13 و16 حلقة، دون وجود رقم “إلزامي” محدد.

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سبب احتواء المسلسلات الكورية على 16 حلقة

أصبحت الثقافة الكورية ظاهرة جماهيرية، ليس فقط مع المسلسلات. ولكن أيضًا مع بعض المجموعات الموسيقية، مثل BTS، التي اجتاحت العالم وهي من بين الفرق الأكثر شهرة على منصات مثل Spotify، Apple ،Music. أما بالنسبة للمسلسل، فهو مشهور جدًا في بلده الأصلي، والآن خارجه أيضًا.

وبحسب ما ترجمته “وطن”، تشتهر الدراما الكورية كثيرا في التلفزيونات الآسيوية. كما توجد قاعدة غير مكتوبة مفادها أن كل مسلسل أو موسم سيحتوي على 16 حلقة فقط . وهي قاعدة غير مكتوبة وهناك بعض السلاسل التلفزيونية التي لها قدر آخر، لكن الغالبية العظمى من المسلسلات تتكون من 16 حلقة.

ووفقًا لتقرير تم بثه على BBC World حول المسلسلات الكورية، فإن هذا العدد من الحلقات يرجع إلى حقيقة أن الأوقات في كوريا تحسَبُ كثيرًا جدًا، وهذه الحلقات الـ 16 هي أفضل مقياس لتحديد مدة التصوير.

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10 أشهر

تُفيد هذه الحلقات الستة عشرة أن المهمة ستكون مدتها 10 أشهر، أي حوالي 6 أشهر لمرحلة ما قبل الإنتاج (أفكار، مواقع، تمثيل، نصوص)، و3 أشهر للإنتاج والتصوير وشهر آخر لمرحلة ما بعد الإنتاج.

مع هذه الأشهر العشرة من العمل، ثبت أن المثالي هو التركيز على 16 حلقة حتى لا تطول الأوقات.

وفي الواقع، أوضح المسؤولون عن المسلسلات المختلفة على أن هذا هو بالضبط أحد أسرار النجاح في جميع أنحاء العالم.

ممارسة مفيدة

واختتمت الصحيفة بالقول، إن هذه الممارسة مفيدة بشكل خاص عندما يكون هناك عدة مواسم.

لأنه في أثناء بث مسلسل، تتم كتابة البرامج النصية للموسم التالي ويمكن إجراء التغييرات اعتمادًا على ما يحبه الجمهور.

علاوة على ذلك، من الجيد أن يهتم الكتاب بما يحبه الجمهور أو يكرهه أكثر في المسلسل، وذلك لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تلبية رغباته في المواسم اللاحقة.

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