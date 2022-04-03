الهدهد

حقيقة ضرب عبد ربه منصور هادي من الحرس الملكي السعودي

صورة أيمن ربايعة أيمن ربايعة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل، 2022آخر تحديث: 3 أبريل، 2022
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نفي تعرض عبد ربه منصور هادي لاعتداء من الحرس الملكي السعودي watanserb.com
عبد ربه منصور هادي لاعتداء إلى جانب خالد بن سلمان - أرشيف

وطن – نفى رئيس “مركز هنا عدن للدراسات” أنيس منصور،  الأنباء التي تتحدث عن تعرض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للضرب من قبل الحرس الملكي السعودية.

ضرب عبد ربه منصور هادي “إشاعة”

وأكد “منصور” أن تلك الأنباء غير صحيحة، وهي اشاعات مغرضة.

وقال إن الحقيقة أن “هادي” رفض عمل وجبة افطار جماعي تجمعه مع طارق عفاش وبحضور علي محسن.

وأشار إلى أنّ هناك مقترح ان يقوم خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، بدعوة هادي وطارق وعلي محسن وعيدروس لمائدة افطار جماعي رفضها عبد ربه منصور هادي، واصفاً إياهّ بالعنيد.

وأشار في تغريدةٍ منفصلة إلى أن الوضع متوتر بين الرئيس هادي والتحالف بسبب انتزاع صلاحيات دستورية من مؤسسة الرئاسة وخلافات اخرى لم يفصح عنها.

وذكر “منصور” أن الحوثيين في جبهات مارب ينقضون الهدنة ويشنون هجمات جديدة. معتبراً أنّ هناك تجار للحروب لايريدون السلام في اليمن.

يذكر أن الحوثي أعلن دخول هدنة إنسانية في اليمن حيز التنفيذ بعد ما تم الاتفاق عليه في العاصمة العمانية مسقط.

جاء ذلك في إعلان رسمي للمتحدث باسم الجماعة اليمنية العميد يحيى سريع حول إعلان اتفاق هدنة .

وكانت جماعة الحوثي قد رحبت بالمبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن والتي رحب بها أيضا تحالف “دعم الشرعية” الذي تقوده السعودية.

وتعرضت السعودية مؤخرا لهجمات مكثفة من جماعة الحوثي التي استهدفت أماكن حساسة في المملكة، بالمسيرات والصواريخ البالستية.

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المصدر
رصد وطن - تويتر
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صورة أيمن ربايعة أيمن ربايعة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل، 2022آخر تحديث: 3 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة أيمن ربايعة

أيمن ربايعة

صحفي فلسطيني حاصل على بكالوريوس في الإعلام والتلفزة من جامعة القدس عام 2011 عضو نقابة الصحفيين منذ عام 2010 محرر ومذيع أخبار ورئيس تحرير راديو بيت لحم 2000 محرر ومراسل لعدة وكالات فلسطينية محلية

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