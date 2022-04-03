حقيقة ضرب عبد ربه منصور هادي من الحرس الملكي السعودي

وطن – نفى رئيس “مركز هنا عدن للدراسات” أنيس منصور، الأنباء التي تتحدث عن تعرض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للضرب من قبل الحرس الملكي السعودية.

ضرب عبد ربه منصور هادي “إشاعة”

وأكد “منصور” أن تلك الأنباء غير صحيحة، وهي اشاعات مغرضة.

وقال إن الحقيقة أن “هادي” رفض عمل وجبة افطار جماعي تجمعه مع طارق عفاش وبحضور علي محسن.

وأشار إلى أنّ هناك مقترح ان يقوم خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، بدعوة هادي وطارق وعلي محسن وعيدروس لمائدة افطار جماعي رفضها عبد ربه منصور هادي، واصفاً إياهّ بالعنيد.

وأشار في تغريدةٍ منفصلة إلى أن الوضع متوتر بين الرئيس هادي والتحالف بسبب انتزاع صلاحيات دستورية من مؤسسة الرئاسة وخلافات اخرى لم يفصح عنها.

وذكر “منصور” أن الحوثيين في جبهات مارب ينقضون الهدنة ويشنون هجمات جديدة. معتبراً أنّ هناك تجار للحروب لايريدون السلام في اليمن.

الوضع متوتر بين الرئيس هادي والتحالف بسبب انتزاع صلاحيات دستورية من مؤسسة الرئاسة وخلافات اخرى لم يفصح عنها -الحوثيين في جبهات مارب ينقضون الهدنة ويشنون هجمات جديدة

هناك تجار للحروب لايريدون سلام في #اليمن — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) April 3, 2022

يذكر أن الحوثي أعلن دخول هدنة إنسانية في اليمن حيز التنفيذ بعد ما تم الاتفاق عليه في العاصمة العمانية مسقط.

جاء ذلك في إعلان رسمي للمتحدث باسم الجماعة اليمنية العميد يحيى سريع حول إعلان اتفاق هدنة .

وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد الوطني في مسقط نعلن دخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ والتزامنا بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما التزم الطرف الآخر بذلك. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 2, 2022

وكانت جماعة الحوثي قد رحبت بالمبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن والتي رحب بها أيضا تحالف “دعم الشرعية” الذي تقوده السعودية.

وتعرضت السعودية مؤخرا لهجمات مكثفة من جماعة الحوثي التي استهدفت أماكن حساسة في المملكة، بالمسيرات والصواريخ البالستية.

قد يهمك أيضاً: