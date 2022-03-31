منى عراقي تنهار بعد يوم من وفاة والدها بسبب ما فعلته الشركة التي تعمل بها!

وطن – ظهرت الإعلامية المصرية منى عراقي، في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، بعد يوم من وفاة والدها.

قاعات العزاء بـ14 ألف جنيه

وأوضحت منى التي ظهرت بملامح حزينة ومنهكة، أسباب غيابها عن الشاشة، وتفاصيل مرض والدها قبل وفاته.

وكشفت منى أن الشركة التي تعمل بها، رفضت إعطاءها مستحقاتها المادية، لذلك عجزت عن إقامة عزاء لوالدها.

وانهارت الإعلامية في البكاء قائلة: “في ظل ظروف دي أصحاب الشركة اللي مدونيش فلوسي، وقاعات العزاء وصلت لـ 14 ألف جنيه”.

وتابعت: “الفلوس دي مش هعمل بيها عزاء وصور ، الصدقة هتنفعه أكتر”.

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وفاة والد منى عراقي

وكانت الصفحة الرسمية للإعلامية عراقي قد أعلنت عن وفاة والدها الدكتور عبد المنعم عراقي عن عمر يناهز الـ92 عاماً في المستشفى.

وذلك بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، مما أدى إلى تدهور حالته، بعد أن نقل إلى الرعاية المركزة.

من هي منى عراقي؟

يشار إلى أن منى عراقي مقدمة برنامج “المهمة” على “شبكة تلفزيون النهار” منذ 2018.

وأسست عراقي “أكاديمية منى العراقي للتدريب الاعلامي”، وعملت مخرجة تلفزيونية وصحفية استقصائية، بالإضافة إلى عملها في المركز الدولي للصحفيين “ICFJ”.

قدمت عراقي أول برنامج تلفزيوني عن الصحافة الاستقصائية في مصر والشرق الأوسط بعنوان “انتباه” على “قناة المحور الفضائية”.

كما قدمت الإعلامية المصرية برنامج “المستخبي” على “قناة القاهرة والناس”.

وهي حاصلة على بكالوريوس في التجارة عام 1991 من “جامعة القاهرة”.

تزوجت 5 مرات معظمها عرفي!

وعلى صعيد حياتها الشخصية، تزوجت منى 5 مرات ولديها 3 أبناء هم: (عمرو وزياد) وإبنة ثالثة من رجل آخر تدعى (صبرينا) عاشت حياتها بعيدًا عن والدتها في الخليج. وظهرت معها لأول مرة في حفل توزيع جوائز دير جيست عام 2019.

وسبق أن كشفت منى أنها تزوجت 5 مرات منها 4 عرفي دون علم أولادها وأقاربها.

وأوضحت حينها أنها تخفي الخبر على أبناءها، لأنها كانت خائفة جدًا من منهم.

وقالت منى أثناء استضافتها في برنامج “ شيخ الحارة ”، مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها تزوجت رسميًا مرة واحدة فقط”.

وأكدت عراقي حينها أنه ليس لديها عقدة رجل وأن أحدهم تقدم له قبل يوم من تسجيله. حلقة البرنامج.

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