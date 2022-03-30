شاهد أجمل 10 نساء في العالم حسب العلم!

وطن – كل النساء جميلات ، لكن هناك 10 نساء بارزات الجمال وفقًا للعلم.

في الحقيقة، لا يمكن تحديد ملامح الجمال، كما أنه من المستحيل عمليا ضبط معيار عالمي له. ومع ذلك، هناك بعض الميزات التي يتفق عليها معظم الناس، والتي يمكن استخدامها لتحديد الجاذبية “الموضوعية” للوجه.

بحسب مجلة “إستيلو ناكست” الإسبانية، وضع أحد المختبرات معاييره الخاصة للعثور على أوجه التشابه بين النساء الجميلات. وحدد قائمة بأجمل 10 نساء في العالم.

ولقد اتُّخذت القائمة كمرجع يُظهر بالأساس تناسق الوجه، واسترشد المختبر بشرائع جمال اليونان القديمة.

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تعرف على أجمل 10 نساء في العالم

وفق ترجمة “وطن”، كان مركز تجميل الوجه والجراحة التجميلية المتقدمة في لندن، هو المعهد المسؤول عن دراسة مئات الوجوه، للكشف عن أجمل 10 نساء في العالم.

كان الجراح جوليان دا سيلفا، هو المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة، حيث افترض أن هذه الوجوه العشرة قريبة جدًا من التعاليم اليونانية للكمال والجمال.

فيما يلي استعرضت المجلة الإسبانية، أسماء النساء المحظوظات اللواتي حصلن على لقب “الأجمل” بين نساء العالم:

مارلين مونرو

لا يمكن أن تكون مارلين مونرو غائبة عن هذه القائمة. لقد أصبحت بالفعل رمزًا للسينما وصناعتها. كانت حياتها دائمًا محاطة بهالة من الغموض والسحر، ومنذ ذلك الحين أصبحت تعتبر رمزًا للأنوثة.

تمتلك مارلين مونرو أجمل الوجوه وأكثرها إغراءً على الإطلاق. واليوم يدعم العلم ما عرفناه جميعًا لسنوات عديدة، أن هذا الوجه هو واحد من أجمل الوجوه في العالم.

2- جينيفر لورانس

تبدو جينيفر لورانس امرأة مثالية. أظهرت هذه الممثلة الشابة الكثير من المواهب بالإضافة إلى قوة الحضور أمام الكاميرا. حتى خارج القصص السينمائية التي كان عليها أن تلعب دور البطولة فيها، تتمتع جينيفر بشخصية رائعة.

إنها بلا شك امرأة جميلة، كما أن وجهها متماثل للغاية ومحاط أيضًا بمظهر ذكي ومضطرب. يبدو أن ملابسها في العروض التقديمية ناجحة دائمًا وهي الآن واحدة من أجمل 10 نساء في العالم وفقًا للعلم.

سكارليت جونسون

بلا شك تعد سكارليت جونسون، واحدة من أجمل النساء في العالم. وبالكاد يمكن لأي شخص أن يجادل بخلاف ذلك. هذه الممثلة مثيرة للغاية مصحوبة بشخصية جذابة وبسيطة.

لهذا السبب، ليس من المستغرب ظهور سكارليت جنسون في هذه القائمة. تعد من أكثر الوجوه شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم، خاصة بفضل مشاركتها في أفلام Marvel.

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كيت موس

تعد كيت موس واحدة من أكثر العارضات تأثيراً في العصر الحديث. قبل أن يتم إدراجها في هذه القائمة كواحدة من أكثر النساء جاذبية وجمالًا، كان العالم يعرف بذلك.

لقد حافظت على مسيرتها المهنية كنموذج بطريقة مذهلة ومؤثرة. وجهها مثالي وفقًا للعلم.

إميلي راتاجكوفسكي

إميلي راتاجكوفسكي هي ممثلة وعارضة أزياء أمريكية تعتبر من أجمل عارضات الأزياء. في عام 2014 حصلت على لقب المرأة الأكثر جاذبية في العالم. وذلك لأن جسدها الطويل والأنيق لا يفقد اللمسة الحسية التي تريدها كل النساء.

ولكن بصرف النظر عن جسدها المثالي، تتمتع إميلي راتاجكوفسكي بوجه جميل. ميزاتها وملامحها غريبة الأطوار ومختلفة إلى حد ما، ما يجعلها أكثر جاذبية وغموضًا. لهذه الأسباب، فإن وجودها في هذه القائمة ليس مفاجئًا أيضًا.

أمبر هيرد

أمبر هيرد، الزوجة السابقة لجوني ديب وواحدة من أجمل النساء في العالم. الدراسة التي أجراها مركز تجميل الوجه والجراحة التجميلية المتقدمة تضعها على أنها أجمل امرأة في العالم.

وجهها له تناسق وقياسات مثالية. بدون شك، جمال أمبر هيرد ليس مطروحا للنقاش وربما قليلون ممن يجرؤون على إنكار أن وجهها المثير للإعجاب هو أحد أكثر الوجه جاذبية.

7- كيندال جينر

لقد صنعت كيندال جينر لنفسها اسمًا كنموذج وسيدة أعمال. في عام 2017، كانت أعلى عارضة أزياء أجرا في العالم.

في سن 23 عامًا، كان لديها بالفعل مهنة متماسكة ووجها يمتلك شهرة خاصة عند الشباب. تعتبر الآن واحدة من أجمل النساء في العالم.

هيلين ميرين

هيلين ميرين هي المرأة الأكبر سنا الوحيدة، التي ظهرت في هذه القائمة. وهي امرأة جميلة وموهوبة حقًا. تمتلك عيون صافية ووجه أنيق، وهذا ما يميز هذه الممثلة الحائزة على جوائز العديدة.

تعتبر هيلين ميرين واحدة من أجمل النساء في العالم. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن ملامحها ووجهها بشكل عام متماثلان، وفقًا للمعايير الكلاسيكية التي تم تحديدها في هذه الدراسة حول الجمال.

سيلينا غوميز

تظهر سيلينا غوميز أيضًا في هذه القائمة كواحدة من أجمل النساء في العالم. في السابعة والعشرين من عمرها، تمتلك سيلينا مهنة قارة كممثلة ومغنية ومنتجة. بالإضافة إلى شهرة عالمية.

لقد أذهلت العالم بجمالها المفعم بالحيوية وهي الآن معترف بها كواحدة من أجمل النساء في العالم.

10- كيم كارداشيان

كيم كارداشيان هي واحدة من أكثر النساء إثارة للجدل. هذه المرأة الاجتماعية التي صعدت إلى الشهرة العالمية بفضل عرض واقعي، لم تفشل أبدًا في تسليط الضوء على إسرافها وسلوكها غير المقيد.

بالإضافة إلى جسدها المثير، فهي تعتبر من أجمل النساء في العالم بسبب التماثل في ملامحها والتناغم بينهما.

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