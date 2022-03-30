أعمال شغب مؤسفة بعد إقصاء منتخب نيجيريا أمام غانا في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

وطن – شهدت نهاية مباراة القمة بين منتخب نيجيريا وغانا ليلة أمس الثلاثاء، أعمال شغب مؤسفة من قبل جماهير نيجيريا بعد اقتحامهم الملعب وتخريب ممتلكاته والاعتداء على اللاعبين، عقب إقصاء منتخب بلادهم من التأهل إلى مونديال كأس العالم قطر 2022.

جماهير منتخب نيجيريا وأعمال الشغب

ونشر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو والصور، لحظة اقتحام جماهير نيجيريا الغاضبة بعد نهاية المباراة وإقصاء منتخب بلادهم أمام غانا المتأهل، في نهائي تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وأظهرت مقاطع الفيديو، قيام عدد من جماهير منتخب نيجيريا الحجارة والزجاجات تجاه لاعبي منتخب بلادهم بعد فشلهم في بلوغ نهائيات مونديال قطر 2022، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما أمام غانا. مستفيدة بذلك من تعادلها بدون أهداف في لقاء الذهاب على ميدانها.

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ولم يقتصر الأمر على الاعتداء على اللاعبين واقتحام جماهير نيجيريا ملعب المباراة، بل شهدت تخريب وتكسير للممتلكات الموجودة داخل الملعب.

It is getting messy here. Destroying everything they can touch. Tear gas fired! pic.twitter.com/g49v8oV9Rg — Yaw (@theyawofosu) March 29, 2022

قوات الأمن وتفريق جماهير منتخب نيجيريا

كما وبينت مقاطع أخرى، تدخل قوات الأمن النيجيرية لتفريق الجماهير المقتحمة ميدان ملعب المباراة، من خلال إطلاق الغاز المسيل للدموع لإخراجهم من الملعب.

مشاهد ليست جيدة! 🤯 جماهير منتخب نيجيريا الغاضبة تقتحم ملعب أبوجا بعد فشل منتخبها أمام غانا في التأهل إلى كأس العالم بقطر 2022. 😳 لاعبو غانا ذهبوا إلى غرفة الملابس ركضاً بسبب الجماهير. pic.twitter.com/BlM3QwVHyt — GOAL Arabia (@GoalAR) March 29, 2022

فيما لم تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن وقوع أي إصابات، إثر تلك الأحداث المؤسفة من قبل الجماهير النيجيرية الغاضبة بعد إقصاء منتخب بلادهم من التأهل للمونديال.

شكوى الاتحاد الغاني

وتقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم، بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي “الكاف”، بسبب اعتداء جماهير نيجيريا على لاعبي المنتخب الغاني عقب نهاية المباراة والاحتفال أمام جماهيرها بالتأهل.

كما وهناك شكوى أخرى مقدمة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ضد جماهير السنغال، وشكوى الاتحاد المغربي ضد جماهير الكونغو الديمقراطية بسبب أعمال شغب ضد اللاعبين وفق موقع جول المصري.

جماهير نيجيريا تملىء مدرجات استاد أبوجا الوطني 🇳🇬 pic.twitter.com/1MlfEnDrbk — عالم المونديال (@WC_Qatar22) March 29, 2022

وحجزت المنتخبات الأفريقية البطاقات الخمسة للمشاركة في مونديال قطر 2022، وهم المغرب، تونس، غانا، الكاميرون، السنغال.

يشار إلى أن منتخب غانا حجز بطاقة التأهل الرابعة في تاريخ مسيرته للمشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم قطر 2022، بينما حرم منافسه نيجيريا من التأهل للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخ مسيرتها.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل )

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