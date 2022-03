أعمال شغب مؤسفة بعد إقصاء منتخب نيجيريا أمام غانا في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

وطن – شهدت نهاية مباراة القمة بين منتخب نيجيريا وغانا ليلة أمس الثلاثاء، أعمال شغب مؤسفة من قبل جماهير نيجيريا بعد اقتحامهم الملعب وتخريب ممتلكاته والاعتداء على اللاعبين، عقب إقصاء منتخب بلادهم من التأهل إلى مونديال كأس العالم قطر 2022.

ونشر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو والصور، لحظة اقتحام جماهير نيجيريا الغاضبة بعد نهاية المباراة وإقصاء منتخب بلادهم أمام غانا المتأهل، في نهائي تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وأظهرت مقاطع الفيديو، قيام عدد من جماهير منتخب نيجيريا الحجارة والزجاجات تجاه لاعبي منتخب بلادهم بعد فشلهم في بلوغ نهائيات مونديال قطر 2022، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما أمام غانا. مستفيدة بذلك من تعادلها بدون أهداف في لقاء الذهاب على ميدانها.

ولم يقتصر الأمر على الاعتداء على اللاعبين واقتحام جماهير نيجيريا ملعب المباراة، بل شهدت تخريب وتكسير للممتلكات الموجودة داخل الملعب.

It is getting messy here. Destroying everything they can touch. Tear gas fired! pic.twitter.com/g49v8oV9Rg

— Yaw (@theyawofosu) March 29, 2022