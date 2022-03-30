رياضة

أعمال شغب مؤسفة بعد إقصاء منتخب نيجيريا أمام غانا في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
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وطن – شهدت نهاية مباراة القمة بين منتخب نيجيريا وغانا ليلة أمس الثلاثاء، أعمال شغب مؤسفة من قبل جماهير نيجيريا بعد اقتحامهم الملعب وتخريب ممتلكاته والاعتداء على اللاعبين، عقب إقصاء منتخب بلادهم من التأهل إلى مونديال كأس العالم قطر 2022.

جماهير منتخب نيجيريا وأعمال الشغب

ونشر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو والصور، لحظة اقتحام جماهير نيجيريا الغاضبة بعد نهاية المباراة وإقصاء منتخب بلادهم أمام غانا المتأهل، في نهائي تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

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وأظهرت مقاطع الفيديو، قيام عدد من جماهير منتخب نيجيريا الحجارة والزجاجات تجاه لاعبي منتخب بلادهم بعد فشلهم في بلوغ نهائيات مونديال قطر 2022، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما أمام غانا. مستفيدة بذلك من تعادلها بدون أهداف في لقاء الذهاب على ميدانها.

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ولم يقتصر الأمر على الاعتداء على اللاعبين واقتحام جماهير نيجيريا ملعب المباراة، بل شهدت تخريب وتكسير للممتلكات الموجودة داخل الملعب.

قوات الأمن وتفريق جماهير منتخب نيجيريا

كما وبينت مقاطع أخرى، تدخل قوات الأمن النيجيرية لتفريق الجماهير المقتحمة ميدان ملعب المباراة، من خلال إطلاق الغاز المسيل للدموع لإخراجهم من الملعب.

فيما لم تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن وقوع أي إصابات، إثر تلك الأحداث المؤسفة من قبل الجماهير النيجيرية الغاضبة بعد إقصاء منتخب بلادهم من التأهل للمونديال.

شكوى الاتحاد الغاني 

وتقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم، بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي “الكاف”، بسبب اعتداء جماهير نيجيريا على لاعبي المنتخب الغاني عقب نهاية المباراة والاحتفال أمام جماهيرها بالتأهل.

كما وهناك شكوى أخرى مقدمة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ضد جماهير السنغال، وشكوى الاتحاد المغربي ضد جماهير الكونغو الديمقراطية بسبب أعمال شغب ضد اللاعبين وفق موقع جول المصري.

وحجزت المنتخبات الأفريقية البطاقات الخمسة للمشاركة في مونديال قطر 2022، وهم المغرب، تونس، غانا، الكاميرون، السنغال.

يشار إلى أن منتخب غانا حجز بطاقة التأهل الرابعة في تاريخ مسيرته للمشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم قطر 2022، بينما حرم منافسه نيجيريا من التأهل للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخ مسيرتها.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل )

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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